BAHIA
Itacaré, na Costa do Cacau, atrai turistas com suas praias paradisíacas
Conhecida por suas praias de surf, Itacaré se destaca pela sua beleza e tranquilidade
-
Itacaré (BA) Foto: Carlos Altman/EM/D.A Press - Itacare - BA. Prainha. - A cidade de Itacare na Bahia possui diversas praias totalmente desertas. Um paraiso intocavel que aos poucos se desperta para o ecoturismo. Uma cidade que tem uma vida noturna agitada, bons restaurantes e gente bonita e, com isto, passa atrair turistas do mundo inteiro.
-
Itacaré (BA) Foto: Carlos Altman/EM/D.A Press - Itacare - BA. Praia da ... - A cidade de Itacare na Bahia possui diversas praias totalmente desertas. Um paraiso intocavel que aos poucos se desperta para o ecoturismo. Uma cidade que tem uma vida noturna agitada, bons restaurantes e gente bonita e, com isto, passa atrair turistas do mundo inteiro.
-
Itacaré (BA) Foto: Carlos Altman/EM/D.A Press - Itacare - BA. Praia das Conchas. - A cidade de Itacare na Bahia possui diversas praias totalmente desertas. Um paraiso intocavel que aos poucos se desperta para o ecoturismo. Uma cidade que tem uma vida noturna agitada, bons restaurantes e gente bonita e, com isto, passa atrair turistas do mundo inteiro.
-
Itacaré (BA) Foto: Carlos Altman/EM/D.A Press - Itacare - BA. Praia do Resende. - A cidade de Itacare na Bahia possui diversas praias totalmente desertas. Um paraiso intocavel que aos poucos se desperta para o ecoturismo. Uma cidade que tem uma vida noturna agitada, bons restaurantes e gente bonita e, com isto, passa atrair turistas do mundo inteiro.
-
-
Itacaré (BA) Foto: Carlos Altman/EM/D.A Press - Itacare - BA. Praia de Sao Jose. - A cidade de Itacare na Bahia possui diversas praias totalmente desertas. Um paraiso intocavel que aos poucos se desperta para o ecoturismo. Uma cidade que tem uma vida noturna agitada, bons restaurantes e gente bonita e, com isto, passa atrair turistas do mundo inteiro.
-
Itacaré (BA) Foto: Carlos Altman/EM/D.A Press - Itacare - BA. Praia do Resende. - A cidade de Itacare na Bahia possui diversas praias totalmente desertas. Um paraiso intocavel que aos poucos se desperta para o ecoturismo. Uma cidade que tem uma vida noturna agitada, bons restaurantes e gente bonita e, com isto, passa atrair turistas do mundo inteiro.
-
Itacaré (BA) Foto: Carlos Altman/EM/D.A Press - Brasil. Itacaré - BA Turismo. Rota do Cacau, viagem pelo Sul da Bahia na Cidade de Itacaré - Itacaré Eco Resort, na Praia de São José. Encontro do Rio Canoeiro com o mar
-
-
A natureza preservada da Prainha encanta turistas e moradores de Itacaré Foto: Renata Ghiotto/Divulgação
-
Prainha é um dos refúgios exclusivos de Itacaré Foto: Renata Ghiotto/Divulgação