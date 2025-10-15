Assine
overlay
Início Galeria
BAHIA

Itacaré, na Costa do Cacau, atrai turistas com suas praias paradisíacas

Conhecida por suas praias de surf, Itacaré se destaca pela sua beleza e tranquilidade

AP
Alice Pimenta*
  • Itacaré (BA)
    Itacaré (BA) Foto: Carlos Altman/EM/D.A Press - Itacare - BA. Prainha. - A cidade de Itacare na Bahia possui diversas praias totalmente desertas. Um paraiso intocavel que aos poucos se desperta para o ecoturismo. Uma cidade que tem uma vida noturna agitada, bons restaurantes e gente bonita e, com isto, passa atrair turistas do mundo inteiro.
  • Itacaré (BA)
    Itacaré (BA) Foto: Carlos Altman/EM/D.A Press - Itacare - BA. Praia da ... - A cidade de Itacare na Bahia possui diversas praias totalmente desertas. Um paraiso intocavel que aos poucos se desperta para o ecoturismo. Uma cidade que tem uma vida noturna agitada, bons restaurantes e gente bonita e, com isto, passa atrair turistas do mundo inteiro.
  • Itacaré (BA)
    Itacaré (BA) Foto: Carlos Altman/EM/D.A Press - Itacare - BA. Praia das Conchas. - A cidade de Itacare na Bahia possui diversas praias totalmente desertas. Um paraiso intocavel que aos poucos se desperta para o ecoturismo. Uma cidade que tem uma vida noturna agitada, bons restaurantes e gente bonita e, com isto, passa atrair turistas do mundo inteiro.
  • Itacaré (BA)
    Itacaré (BA) Foto: Carlos Altman/EM/D.A Press - Itacare - BA. Praia do Resende. - A cidade de Itacare na Bahia possui diversas praias totalmente desertas. Um paraiso intocavel que aos poucos se desperta para o ecoturismo. Uma cidade que tem uma vida noturna agitada, bons restaurantes e gente bonita e, com isto, passa atrair turistas do mundo inteiro.
  • Itacaré (BA)
    Itacaré (BA) Foto: Carlos Altman/EM/D.A Press - Itacare - BA. Praia de Sao Jose. - A cidade de Itacare na Bahia possui diversas praias totalmente desertas. Um paraiso intocavel que aos poucos se desperta para o ecoturismo. Uma cidade que tem uma vida noturna agitada, bons restaurantes e gente bonita e, com isto, passa atrair turistas do mundo inteiro.
  • Itacaré (BA)
    Itacaré (BA) Foto: Carlos Altman/EM/D.A Press - Itacare - BA. Praia do Resende. - A cidade de Itacare na Bahia possui diversas praias totalmente desertas. Um paraiso intocavel que aos poucos se desperta para o ecoturismo. Uma cidade que tem uma vida noturna agitada, bons restaurantes e gente bonita e, com isto, passa atrair turistas do mundo inteiro.
  • Itacaré (BA)
    Itacaré (BA) Foto: Carlos Altman/EM/D.A Press - Brasil. Itacaré - BA Turismo. Rota do Cacau, viagem pelo Sul da Bahia na Cidade de Itacaré - Itacaré Eco Resort, na Praia de São José. Encontro do Rio Canoeiro com o mar
  • A natureza preservada da Prainha encanta turistas e moradores de Itacaré
    A natureza preservada da Prainha encanta turistas e moradores de Itacaré Foto: Renata Ghiotto/Divulgação
  • Prainha é um dos refúgios exclusivos de Itacaré
    Prainha é um dos refúgios exclusivos de Itacaré Foto: Renata Ghiotto/Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay