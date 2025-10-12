ESTADO DE MINAS
Mostra de Cinema no Quilombo da Serra do Cipó é a primeira no Brasil
Totens com algumas mensagens já preparavam o espírito de quem nunca foi ao local, como 'No quilombo, cada gesto de cuidado é também uma reza e cada encontro é chance de semear, amor. Este lugar é sagrado. Cuide dos bichos, das crianças e dos mais velhos. Toda forma de amor floresce aqui, traga respeito, deixe o preconceito do lado de fora'. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
Pela primeira vez, uma ministra de estado (Macaé Evaristo, titular da pasta dos Direitos Humanos e da Cidadania) esteve no festival. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
Macaé Evaristo destacou que 'fortalecer a cultura é fortalecer também os Direitos Humanos'. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
O cineasta mineiro Gabriel Martins foi um dos homenageados do festival. Ele recebeu o troféu Cinema dos Quilombos. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
A programação do festival contou com exibições de filmes, shows e feira de artesanato. Nesta edição, foram homenageados o ator e escritor Lázaro Ramos, o cineasta mineiro Gabriel Martins e o multiartista Maurício Tizumba, que receberam o troféu Cinema dos Quilombos. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
Marta Kalunga (foto) produziu o documentário "Meada cor Kalunga" em parceria com Alcileia Torres e Ana Luíza de Sá Reis; o filme aborda o preparo das meadas e tingimento no quilombo Vão de Almas (GO). Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
Em apresentação potente de afro jazz, lfátókí, que é filha de Martinho da Vila, tem a habilidade de conversar enquanto toca piano. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
Sérgio Pererê e Maurício Tizumba foram convidados por lfátókí, filha de Martinho da Vila, para fazerem participação especial no show da cantora. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
MaurícioTizumba, Sérigio Pererê, lfátókí e o Grupo Cultural PontoBR, formado por mestres consagrados da cultura popular, completaram a programação de sábado (11/10). Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
O Grupo Cultural PontoBR, formado por mestres consagrados da cultura popular, completou a sintonia de toda a programação ao final da primeira noite. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
Dona Maria das Mercês é a matriarca do lugar onde foi montada uma tenda para exibir os filmes que uniram o respeito aos mais velhos, na prática e na tela, ao trazer histórias de resistência e ancestralidade no cotidiano quilombola. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press
Dona Maria das Mercês e a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press