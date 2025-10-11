DIA DAS CRIANÇAS
Crianças aproveitam o sábado na Pampulha
Dia das Crianças é comemorado neste domingo (12/10)
-
Manhã de sábado está repleto de crianças aproveitando o fim de semana deles Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
-
Crianças aproveitando o fim de semana na capital mineira Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
-
Crianças brincam em bicicleta Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
-
Crianças pedalando em volta da Lagoa da Pampulha Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
-
-
Crianças em volta da Lagoa da Pampulha Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press