Assine
overlay
Início Galeria
DIA DAS CRIANÇAS

Crianças aproveitam o sábado na Pampulha

Dia das Crianças é comemorado neste domingo (12/10)

Wellington Barbosa
  • Manhã de sábado está repleto de crianças aproveitando o fim de semana deles
    Manhã de sábado está repleto de crianças aproveitando o fim de semana deles Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
  • Crianças aproveitando o fim de semana na capital mineira
    Crianças aproveitando o fim de semana na capital mineira Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
  • Crianças brincam em bicicleta
    Crianças brincam em bicicleta Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
  • Crianças pedalando em volta da Lagoa da Pampulha
    Crianças pedalando em volta da Lagoa da Pampulha Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
  • Crianças em volta da Lagoa da Pampulha
    Crianças em volta da Lagoa da Pampulha Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay