Fogo na Serra de São José mobiliza voluntários e bombeiros
Em 24 horas, Corpo de Bombeiros recebeu 355 chamados; bombeiros e voluntários ajudam no combate às chamas nesta quarta (8/10)
Uma aeronave, estilo Air Tractor, também atua no local jogando água diretamente nos focos mais inacessíveis Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
São 12 bombeiros, 15 voluntários do Instituto Estadual de Florestas (IEF), 10 voluntários da Defesa Civil de Tiradentes e São João del-Rei, além de brigadistas Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
Um grupo de veterinários das duas cidades se apresentou para prestar os primeiros socorros aos animais atingidos pelo fogo Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
O fogo começou no início da noite de domingo e se intensificou na manhã de segunda-feira Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
Em função dos riscos aos combatentes, as atividades em campo são interrompidas durante o período noturno Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
A Serra de São José é considerada uma moldura da cidade de Tiradentes. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
No início eram quatro bombeiros e 15 brigadistas atuando no combate ao fogo Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
A preocupação maior dos bombeiros é tentar evitar que o fogo alcance outras áreas da serra Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press