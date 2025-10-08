Assine
Fogo na Serra de São José mobiliza voluntários e bombeiros

Em 24 horas, Corpo de Bombeiros recebeu 355 chamados; bombeiros e voluntários ajudam no combate às chamas nesta quarta (8/10)

  • Uma aeronave, estilo Air Tractor, também atua no local jogando água diretamente nos focos mais inacessíveis
    Uma aeronave, estilo Air Tractor, também atua no local jogando água diretamente nos focos mais inacessíveis Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • São 12 bombeiros, 15 voluntários do Instituto Estadual de Florestas (IEF), 10 voluntários da Defesa Civil de Tiradentes e São João del-Rei, além de brigadistas
    São 12 bombeiros, 15 voluntários do Instituto Estadual de Florestas (IEF), 10 voluntários da Defesa Civil de Tiradentes e São João del-Rei, além de brigadistas Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Um grupo de veterinários das duas cidades se apresentou para prestar os primeiros socorros aos animais atingidos pelo fogo
    Um grupo de veterinários das duas cidades se apresentou para prestar os primeiros socorros aos animais atingidos pelo fogo Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • O fogo começou no início da noite de domingo e se intensificou na manhã de segunda-feira
    O fogo começou no início da noite de domingo e se intensificou na manhã de segunda-feira Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • Em função dos riscos aos combatentes, as atividades em campo são interrompidas durante o período noturno
    Em função dos riscos aos combatentes, as atividades em campo são interrompidas durante o período noturno Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • A Serra de São José é considerada uma moldura da cidade de Tiradentes.
    A Serra de São José é considerada uma moldura da cidade de Tiradentes. Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • No início eram quatro bombeiros e 15 brigadistas atuando no combate ao fogo
    No início eram quatro bombeiros e 15 brigadistas atuando no combate ao fogo Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
  • A preocupação maior dos bombeiros é tentar evitar que o fogo alcance outras áreas da serra
    A preocupação maior dos bombeiros é tentar evitar que o fogo alcance outras áreas da serra Foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press
