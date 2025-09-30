Galeria
Pra quem não viu: Brasileira leva cachorro pra conhecer neve e morre na nevasca
-
Labibi Amaral Mello, de 39 anos, morreu após sofrer um acidente de carro durante uma nevasca. Foto: Arquivo Pessoal
-
Ela retornava ao Brasil com a mãe e seus dois cachorros quando o veículo capotou em uma pista coberta de gelo perto de General Roca, cidade localizada na província de Rio Negro. Foto: Wikimedia Commons/Romina B. Correa
-
Labibi era chef, ativista animal e compartilhava sua viagem, planejada por três anos, com mais de 12 mil seguidores no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram
-
A mãe dela sofreu ferimentos leves, mas foi medicada e recebeu alta. Os cães foram resgatados ilesos. Foto: Arquivo Pessoal
-
-
Segundo a CNN, Labibi morava em Marília, São Paulo, e tinha um sonho de levar a mãe e os cachorros para conhecer a neve. Foto: Reprodução/Instagram
-
Em uma das postagens, ela escreveu: "Dirigi 5 mil km para ver isso. Para ter esse prazer de tirar exatamente essas fotos, para ver ele andando na neve, provando a sensação." Foto: Arquivo Pessoal
-
"Todos os nossos familiares, amigos e parceiros que acompanharam esses dois anos de planejamento, torceram, se preocuparam com a gente, nosso muito obrigado", disse em outra publicação. Foto: Reprodução
-
-
De junho a agosto, as temperaturas mínimas nessa região onde a brasileira perdeu a vida, podem chegar a -5?°C, com geadas frequentes. Foto: Reprodução
-
Conhecida como Alto Valle del Río Negro, a região abrange as cidades de Cipolletti, General Roca, Allen e Villa Regina. Foto: Reprodução/YouTube
-
É uma região conhecida principalmente por sua produção frutícola, especialmente maçãs e peras, que são exportadas para todo o mundo. Foto: Wikimedia Commons/KehDon
-
-
Originalmente uma região de estepes áridas, o Alto Valle foi transformado em uma área produtiva graças a projetos de irrigação implantados no início do século 20. Foto: Wikimedia Commons/Nestorp3117
-
Além da fruticultura, o Alto Valle abriga diversas indústrias agroalimentares, como usinas de sucos, frigoríficos, empacotadoras e fábricas de conservas. Foto: Panoramio - Gervacio Rosales
-
Nos últimos anos, houve também uma crescente produção de vinhos patagônicos, com destaque para vinícolas que exploram o potencial climático da região. Foto: D.B. Pacini-Christensen/Pixabay
-
-
A região também tem um forte apelo turístico, com paisagens de contrastes entre vales férteis e o deserto patagônico. Foto: Snowscat/Unsplash
-
A proximidade com destinos naturais como Bariloche e a Linha dos Andes também chama a atenção de turistas. Foto: Flickr - flowcomm