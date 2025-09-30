MEMÓRIA
70 anos sem James Dean: o mito que nunca envelheceu
Ator morreu em 30 de setembro de 1955, em um acidente de carro
-
James Byron Dean nasceu em 8 de fevereiro de 1931, em Indiana, nos EUA. Depois do ensino médio, se mudou para a Califórnia, onde estudou artes dramáticas. Mas foi em Nova York que começou a atuar Foto: Reprodução
-
Dean começou a carreira com papeis pequenos, mas logo o talento foi reconhecido. Ele estrelou três longas, que lhe renderam duas indicações póstumas ao Oscar Foto: Reprodução
-
O primeiro filme foi "Vidas Amargas" ("East of Eden", 1955), inspirado na história bíblica de Abel e Caim. A interpretação intensa chamou atenção da crítica e lhe rendeu uma indicação póstuma ao Oscar de Melhor Ator. Foto: Reprodução
-
Em "Juventude Transviada" ("Rebel Without a Cause", 1955), fez história se tornando símbolo de uma geração, consolidou sua imagem com a jaqueta vermelha e a persona de jovem inquieto. Foto: Reprodução
-
-
"Assim Caminha a Humanidade" ("Giant", 1956), ao lado de Elizabeth Taylor, foi lançado após a morte do ator e rendeu mais uma indicação ao Oscar. Foto: Reprodução
-
No fim da tarde de 30 de setembro de 1955, Dean dirigia seu Porsche 550 Spyder, apelidado de Little Bastard, quando colidiu de frente com outro veículo em uma estrada rural da Califórnia. James morreu no local Foto: Reprodução
-
A tragédia, somada à juventude interrompida, cristalizou sua imagem como o eterno rebelde de Hollywood. Foto: Reprodução
-
-
James Dean morreu aos 24 aos, em 1955 Foto: Reprodução