Assine
overlay
Início Galeria
ESTADO DE MINAS

Veja como foi o ato em homenagem a Charlie Kirk em BH

Gladyston Rodrigues
  • Ato na Praça da Liberdade homenageia o ativista de direita Charlie Kirk
    Ato na Praça da Liberdade homenageia o ativista de direita Charlie Kirk Foto: Gladyston Rodrigues/Em/D.A Press
  • Ato em homenagem à Charlie Kirk ocorre na Praça da Liberdade, em BH, em paralelo ao funeral do influenciador nos Estados Unidos
    Ato em homenagem à Charlie Kirk ocorre na Praça da Liberdade, em BH, em paralelo ao funeral do influenciador nos Estados Unidos Foto: Gladyston Rodrigues/Em/D.A Press
  • Ato em homenagem ao ativista de direita Charlie Kirk. Na foto, de boné vermelho, o administrador José Antônio do Nascimento
    Ato em homenagem ao ativista de direita Charlie Kirk. Na foto, de boné vermelho, o administrador José Antônio do Nascimento Foto: Gladyston Rodrigues/Em/D.A Press
  • A psicóloga Regina Magalhães compareceu ao ato em homenagem à Charlie Kirk
    A psicóloga Regina Magalhães compareceu ao ato em homenagem à Charlie Kirk Foto: Gladyston Rodrigues/Em/D.A Press
  • Para os participantes, a homenagem é uma forma de se unir simbolicamente ao funeral nos Estados Unidos
    Para os participantes, a homenagem é uma forma de se unir simbolicamente ao funeral nos Estados Unidos Foto: Gladyston Rodrigues/Em/D.A Press
  • Ato em homenagem à Charlie Kirk ocorre na Praça da Liberdade, em BH, em paralelo ao funeral do influenciador nos Estados Unidos
    Ato em homenagem à Charlie Kirk ocorre na Praça da Liberdade, em BH, em paralelo ao funeral do influenciador nos Estados Unidos Foto: Gladyston Rodrigues/Em/D.A Press
  • Ato em homenagem à Charlie Kirk ocorre na Praça da Liberdade, em BH, em paralelo ao funeral do influenciador nos Estados Unidos
    Ato em homenagem à Charlie Kirk ocorre na Praça da Liberdade, em BH, em paralelo ao funeral do influenciador nos Estados Unidos Foto: Gladyston Rodrigues/Em/D.A Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay