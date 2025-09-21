ESTADO DE MINAS
Veja fotos da manifestação contra a PEC da Blindagem em BH
Protesto faz parte de mobilização nacional contra propostas em tramitação no Congresso Nacional Foto: Gladyston Rodrigues/Em/D.A Press
Manifestação conta a PEC da Blindagem contou com a participação de artistas mineiros Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Manifestação contra a PEC da Blindagem começou na Praça Raul Soares e seguiu até a Praça da Estação Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Milhares de manifestantes ocuparam a Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, neste domingo (21/9), em ato contra a chamada "PEC da Blindagem" e o "PL da Anistia" Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
O protesto foi convocado por movimentos sociais e centrais sindicais, com a adesão de artistas e lideranças políticas. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Manifestantes seguem até a Praça da Estação Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
