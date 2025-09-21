Assine
overlay
Início Galeria
ESTADO DE MINAS

Veja fotos da manifestação contra a PEC da Blindagem em BH

Gladyston Rodrigues
  • Protesto faz parte de mobilização nacional contra propostas em tramitação no Congresso Nacional
    Protesto faz parte de mobilização nacional contra propostas em tramitação no Congresso Nacional Foto: Gladyston Rodrigues/Em/D.A Press
  • Manifestantes vão às ruas contra PEC da Blindagem e PL da Anistia
    Manifestantes vão às ruas contra PEC da Blindagem e PL da Anistia Foto: Gladyston Rodrigues/Em/D.A Press
  • Manifestantes vão às ruas contra PEC da Blindagem e PL da Anistia
    Manifestantes vão às ruas contra PEC da Blindagem e PL da Anistia Foto: Gladyston Rodrigues/Em/D.A Press
  • Manifestantes vão às ruas contra PEC da Blindagem e PL da Anistia
    Manifestantes vão às ruas contra PEC da Blindagem e PL da Anistia Foto: Gladyston Rodrigues/Em/D.A Press
  • Manifestação conta a PEC da Blindagem contou com a participação de artistas mineiros
    Manifestação conta a PEC da Blindagem contou com a participação de artistas mineiros Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • Manifestantes fazem protesto conta a PEC da Blindagem em BH neste domingo (21)
    Manifestantes fazem protesto conta a PEC da Blindagem em BH neste domingo (21) Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • Manifestantes fazem protesto conta a PEC da Blindagem em BH neste domingo (21)
    Manifestantes fazem protesto conta a PEC da Blindagem em BH neste domingo (21) Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • Manifestantes fazem protesto conta a PEC da Blindagem em BH neste domingo (21)
    Manifestantes fazem protesto conta a PEC da Blindagem em BH neste domingo (21) Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • Manifestação contra a PEC da Blindagem começou na Praça Raul Soares e seguiu até a Praça da Estação
    Manifestação contra a PEC da Blindagem começou na Praça Raul Soares e seguiu até a Praça da Estação Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • Manifestantes vão às ruas contra PEC da Blindagem e PL da Anistia. Protesto faz parte de mobilização nacional contra propostas em tramitação no Congresso Nacional
    Manifestantes vão às ruas contra PEC da Blindagem e PL da Anistia. Protesto faz parte de mobilização nacional contra propostas em tramitação no Congresso Nacional Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • Milhares de manifestantes ocuparam a Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, neste domingo (21/9), em ato contra a chamada
    Milhares de manifestantes ocuparam a Praça Raul Soares, em Belo Horizonte, neste domingo (21/9), em ato contra a chamada "PEC da Blindagem" e o "PL da Anistia" Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • O protesto foi convocado por movimentos sociais e centrais sindicais, com a adesão de artistas e lideranças políticas.
    O protesto foi convocado por movimentos sociais e centrais sindicais, com a adesão de artistas e lideranças políticas. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • Manifestantes seguem até a Praça da Estação
    Manifestantes seguem até a Praça da Estação Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay