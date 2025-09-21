NOSSAS DESIGUALDADES
GALERIA: os lugares de BH que ainda enfrentam falta de saneamento básico
-
"Há risco de dengue aqui ao lado (das bacias de contenção do Córrego Lareira). Essa água de esgoto fica parada por dias, até meses dependendo do período de estiagem", afirma Paulo Barzel, líder comunitário que luta por saneamento por décadas em Venda Nova Foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press
-
Intervenção recente da prefeitura melhorou a situação no Córrego Marimbondo, no Bairro Santa Mônica, mas a comunidade ainda convive com alagamentos Foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press
-
"Com planejamento, até daria para investir aqui no meu barraco, melhorar as condições. Mas, com esse córrego aqui, jamais farei isso. Tenho medo. A cada chuva que vejo (se) formando no céu, eu tenho medo", diz Geraldo Ferreira Dias, morador de Venda Nova Foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press
-
"Quando chove, eu fico em pé ali esperando pra ver se vai encher. É uma correria danada. Já fiquei aqui de madrugada espiando", diz Maria Vicentina Pereira Foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press
-