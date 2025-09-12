JULGAMENTO DE BOLSONARO
Condenação de Bolsonaro estampa capas de jornais no Brasil
Ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado; decisão repercute
Capa do jornal Correio Braziliense, do Diários Associados, nesta sexta-feira (12/9) Foto: Reprodução
Capa do jornal O Globo nesta sexta-feira (12/9) Foto: Reprodução
Capa do jornal Extra nesta sexta-feira (12/9) Foto: Reprodução
Capa do jornal Meia Hora nesta sexta-feira (12/9) Foto: Reprodução
Capa do jornal Folha de S. Paulo nesta sexta-feira (12/9) Foto: Reprodução
Capa do jornal O Estado de S. Paulo nesta sexta-feira (11/9) Foto: Reprodução
Condenação do ex-presidente foi citada na capa do The New York Times nesta sexta-feira (12/9) Foto: Reprodução
