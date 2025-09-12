Assine
JULGAMENTO DE BOLSONARO

Condenação de Bolsonaro estampa capas de jornais no Brasil

Ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado; decisão repercute

E
Estado de Minas
  • Capa do jornal Correio Braziliense, do Diários Associados, nesta sexta-feira (12/9)
    Capa do jornal Correio Braziliense, do Diários Associados, nesta sexta-feira (12/9) Foto: Reprodução
  • Capa do jornal O Globo nesta sexta-feira (12/9)
    Capa do jornal O Globo nesta sexta-feira (12/9) Foto: Reprodução
  • Capa do jornal Extra nesta sexta-feira (12/9)
    Capa do jornal Extra nesta sexta-feira (12/9) Foto: Reprodução
  • Capa do jornal Meia Hora nesta sexta-feira (12/9)
    Capa do jornal Meia Hora nesta sexta-feira (12/9) Foto: Reprodução
  • Capa do jornal Folha de S. Paulo nesta sexta-feira (12/9)
    Capa do jornal Folha de S. Paulo nesta sexta-feira (12/9) Foto: Reprodução
  • Capa do jornal O Estado de S. Paulo nesta sexta-feira (11/9)
    Capa do jornal O Estado de S. Paulo nesta sexta-feira (11/9) Foto: Reprodução
  • Condenação do ex-presidente foi citada na capa do The New York Times nesta sexta-feira (12/9)
    Condenação do ex-presidente foi citada na capa do The New York Times nesta sexta-feira (12/9) Foto: Reprodução
