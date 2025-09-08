Assine
DIREITO BÁSICO

Famílias vivem no escuro em Santana do Riacho (MG)

Moradores do município conhecido por atrair visitantes por causa de suas cachoeiras e rico ecossistema, encaram as dificuldades de viver sem energia elétrica

Estado de Minas
  • Família usa geladeira como armário, uma vez que não tem energia na casa
    Família usa geladeira como armário, uma vez que não tem energia na casa Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Para refrigerar alimentos, moradores improvisam com caixas de isopor e gelo
    Para refrigerar alimentos, moradores improvisam com caixas de isopor e gelo Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Algumas pessoas usam lanternas que recarregam na luz solar. Em caso de chuva, o equipamento não são recarregados
    Algumas pessoas usam lanternas que recarregam na luz solar. Em caso de chuva, o equipamento não são recarregados Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • A situação é denunciada há tempos – algumas pessoas afirmam que esperam a energia elétrica por cerca de oito anos
    A situação é denunciada há tempos – algumas pessoas afirmam que esperam a energia elétrica por cerca de oito anos Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • A prefeitura de Santana do Riacho solicitou orçamento à Cemig para a colocação de um transformador que atenda a região, assim como a própria população, mas o valor cobrado é inviável para os moradores
    A prefeitura de Santana do Riacho solicitou orçamento à Cemig para a colocação de um transformador que atenda a região, assim como a própria população, mas o valor cobrado é inviável para os moradores Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • Moradores do bairro Mangabeiras, em Santana do Riacho (MG), na Serra do Cipó, relatam dificuldades por não terem energia elétrica
    Moradores do bairro Mangabeiras, em Santana do Riacho (MG), na Serra do Cipó, relatam dificuldades por não terem energia elétrica Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • O casal Elis e Edgard, que moram em BH, aguardam a prefeitura instalar energia elétrica para se mudarem, oficialmente, para Santana do Riacho (MG)
    O casal Elis e Edgard, que moram em BH, aguardam a prefeitura instalar energia elétrica para se mudarem, oficialmente, para Santana do Riacho (MG) Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • O casal Elis e Edgard contam que precisam se programar, especialmente em relação aos alimentos, mas também com lanternas e lampiões
    O casal Elis e Edgard contam que precisam se programar, especialmente em relação aos alimentos, mas também com lanternas e lampiões Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
  • A única iluminação na casa dos moradores é através de lanternas e lampiões
    A única iluminação na casa dos moradores é através de lanternas e lampiões Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
