DIREITO BÁSICO
Famílias vivem no escuro em Santana do Riacho (MG)
Moradores do município conhecido por atrair visitantes por causa de suas cachoeiras e rico ecossistema, encaram as dificuldades de viver sem energia elétrica
-
Família usa geladeira como armário, uma vez que não tem energia na casa Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
Para refrigerar alimentos, moradores improvisam com caixas de isopor e gelo Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
Algumas pessoas usam lanternas que recarregam na luz solar. Em caso de chuva, o equipamento não são recarregados Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
A situação é denunciada há tempos – algumas pessoas afirmam que esperam a energia elétrica por cerca de oito anos Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
-
A prefeitura de Santana do Riacho solicitou orçamento à Cemig para a colocação de um transformador que atenda a região, assim como a própria população, mas o valor cobrado é inviável para os moradores Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
Moradores do bairro Mangabeiras, em Santana do Riacho (MG), na Serra do Cipó, relatam dificuldades por não terem energia elétrica Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
Moradores do bairro Mangabeiras, em Santana do Riacho (MG), na Serra do Cipó, relatam dificuldades por não terem energia elétrica Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
-
O casal Elis e Edgard, que moram em BH, aguardam a prefeitura instalar energia elétrica para se mudarem, oficialmente, para Santana do Riacho (MG) Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
O casal Elis e Edgard contam que precisam se programar, especialmente em relação aos alimentos, mas também com lanternas e lampiões Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
A única iluminação na casa dos moradores é através de lanternas e lampiões Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press
-
-
A única iluminação na casa dos moradores é através de lanternas e lampiões Foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press