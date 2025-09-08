CORPO DE BOMBEIROS
Casal escapa de incêndio que tomou conta de casa em Ribeirão das Neves
Incêndio atingiu residência no Bairro Aparecida, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na manhã desta segunda-feira (8/9)
-
Incêndio tomou casa em Ribeirão das Neves na manhã desta segunda-feira (8/9) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
-
Incêndio tomou casa em Ribeirão das Neves na manhã desta segunda-feira (8/9) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
-
Incêndio tomou casa em Ribeirão das Neves na manhã desta segunda-feira (8/9) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
-
Incêndio tomou casa em Ribeirão das Neves na manhã desta segunda-feira (8/9) Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
-