DIA DA INDEPENDÊNCIA

Veja fotos do 31° Grito das Excluídas e Excluídos em BH

Manifestantes pediram a punição aos réus e condenados na tentativa de golpe de Estado, a redução da escala 6x1 e outras pautas

  • Evento teve como pautas a punição aos réus e condenados na tentativa de golpe de Estado, a redução da escala 6x1, críticas às incursões israelenses no território de Gaza e contra as privatizações que o governador Romeu Zema (Novo) buscando aprovar
    Evento teve como pautas a punição aos réus e condenados na tentativa de golpe de Estado, a redução da escala 6x1, críticas às incursões israelenses no território de Gaza e contra as privatizações que o governador Romeu Zema (Novo) buscando aprovar Foto: Marcos Vieira/EM/DA Press
overflay