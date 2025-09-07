DIA DA INDEPENDÊNCIA
Veja fotos do 31° Grito das Excluídas e Excluídos em BH
Manifestantes pediram a punição aos réus e condenados na tentativa de golpe de Estado, a redução da escala 6x1 e outras pautas
Evento teve como pautas a punição aos réus e condenados na tentativa de golpe de Estado, a redução da escala 6x1, críticas às incursões israelenses no território de Gaza e contra as privatizações que o governador Romeu Zema (Novo) buscando aprovar Foto: Marcos Vieira/EM/DA Press
