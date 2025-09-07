Assine
7 DE SETEMRBO

Bolsonaristas pedem anistia em ato na Praça da Liberdade, em BH; veja fotos

  • O presidente do PL em Minas Gerais, deputado federal Domingos Sávio, leu um recado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e disse que, apesar da prisão domiciliar do ex-presidente, o público
    O presidente do PL em Minas Gerais, deputado federal Domingos Sávio, leu um recado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e disse que, apesar da prisão domiciliar do ex-presidente, o público "não vai ser calado" Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • "Estão calando Bolsonaro, mas não vão nos calar", disse Domingos Sávio, em ato na Praça da Liberdade, neste domingo (7/9) Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve presente no ato
    Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve presente no ato Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Com bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, os bolsonaristas ainda gritam fora Lula, e palavras contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes
    Com bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, os bolsonaristas ainda gritam fora Lula, e palavras contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023
    Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
