7 DE SETEMRBO
Bolsonaristas pedem anistia em ato na Praça da Liberdade, em BH; veja fotos
O presidente do PL em Minas Gerais, deputado federal Domingos Sávio, leu um recado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e disse que, apesar da prisão domiciliar do ex-presidente, o público "não vai ser calado" Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
"Estão calando Bolsonaro, mas não vão nos calar", disse Domingos Sávio, em ato na Praça da Liberdade, neste domingo (7/9) Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
Grupo se reuniu com a liderança de parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo de Dia da Independência (7/9) Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve presente no ato Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
Com bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e de Israel, os bolsonaristas ainda gritam fora Lula, e palavras contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
Milhares de manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade para pedir anistia aos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
