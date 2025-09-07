DIA DA INDEPENDÊNCIA
Confira fotos do desfile de 7 de Setembro em BH
O ato cívico-militar começou às 9h e contou com a presença do governador Romeu Zema (Novo)
Empresário estende faixa em prédio, no Centro de BH, pedindo "golpistas na cadeia" Foto: Thiago Bonna/EM/DA Press
Tradicional desfile de 7 de Setembro é realizado neste domingo (7/9) na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte Foto: Thiago Bonna/EM/DA Press
Tradicional desfile de 7 de Setembro é realizado neste domingo (7/9) na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte Foto: Thiago Bonna/EM/DA Press
Tradicional desfile de 7 de Setembro é realizado neste domingo (7/9) na Avenida Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
