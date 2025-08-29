CULTURA
Museu da Inconfidência é reaberto em Ouro Preto
Espaço foi fechado em fevereiro passado para reformas internas e externas. O museu fica novamente aberto à visitação a partir deste sábado (30/8)
Prédio foi entre 1785 e 1855 e foi transformado em museu no ano de 1944. Foto: Leandro Couri/EM/DA.Press
Espaço passou por reforma nas instalações elétricas e ganhou novo projeto luminotécnico Foto: Leandro Couri/EM/DA.Press
Foram feitas alterações pontuais no projeto expográfico, antes de sua remodelação completa Foto: Leandro Couri/EM/DA.Press
O Museu da Inconfidência conta com uma nova sala, a partir da reabertura, neste sábado (30/8) Foto: Leandro Couri/EM/DA.Press
Alex Calheiros, diretor do Museu da Inconfidência, planeja implantar a 'fase 2' de reformas do espaço Foto: Leandro Couri/EM/DA.Press
Intervenções na parte interna incluíram a instalação de corrimãos Foto: Leandro Couri/EM/DA.Press
Museu documenta a história da conjuração mineira Foto: Leandro Couri/EM/DA.Press
