Assine
overlay
Início Galeria
LITERATURA

Escritor Valter Hugo Mãe visita município de Gonçalves

Obra do angolano ganha novas formas em exposição coletiva e mobiliza comunidade de Gonçalves, município no extremo-sul de Minas.

Ana Clara Torres*
  • Exposição transforma livros de Valter Hugo Mãe em arte visual.
    Exposição transforma livros de Valter Hugo Mãe em arte visual. Foto: Divulgação
  • Sentimentos despertados pela escrita do autor inspiram exposição.
    Sentimentos despertados pela escrita do autor inspiram exposição. Foto: Divulgação
  • Valter reforça a leitura como exercício de imaginação e cidadania.
    Valter reforça a leitura como exercício de imaginação e cidadania. Foto: Divulgação
  • Público acompanha palestra com histórias sobre a trajetória do escritor.
    Público acompanha palestra com histórias sobre a trajetória do escritor. Foto: Divulgação
  • Evento conecta literatura, artes visuais e comunidade em torno de uma mesma obra.
    Evento conecta literatura, artes visuais e comunidade em torno de uma mesma obra. Foto: Divulgação
  • Gonçalves se torna palco de encontro artístico e literário.
    Gonçalves se torna palco de encontro artístico e literário. Foto: Divulgação
  • Obras dialogam com universos literários de Valter Hugo Mãe.
    Obras dialogam com universos literários de Valter Hugo Mãe. Foto: Divulgação
  • Escritor defende a força da palavra como forma de liberdade e resistência.
    Escritor defende a força da palavra como forma de liberdade e resistência. Foto: Divulgação
  • Valter conquista e inspira leitores de diferentes gerações.
    Valter conquista e inspira leitores de diferentes gerações. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay