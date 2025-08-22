LITERATURA
Escritor Valter Hugo Mãe visita município de Gonçalves
Obra do angolano ganha novas formas em exposição coletiva e mobiliza comunidade de Gonçalves, município no extremo-sul de Minas.
Exposição transforma livros de Valter Hugo Mãe em arte visual. Foto: Divulgação
Sentimentos despertados pela escrita do autor inspiram exposição. Foto: Divulgação
Valter reforça a leitura como exercício de imaginação e cidadania. Foto: Divulgação
Público acompanha palestra com histórias sobre a trajetória do escritor. Foto: Divulgação
Evento conecta literatura, artes visuais e comunidade em torno de uma mesma obra. Foto: Divulgação
Gonçalves se torna palco de encontro artístico e literário. Foto: Divulgação
Obras dialogam com universos literários de Valter Hugo Mãe. Foto: Divulgação
Escritor defende a força da palavra como forma de liberdade e resistência. Foto: Divulgação
Valter conquista e inspira leitores de diferentes gerações. Foto: Divulgação