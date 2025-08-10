Assine
MARCOS VIEIRA

Galeria de fotos: Quermesse da Inês no bairro Santa Inês em BH

Estado de Minas
  • Moradora do bairro desde os quatro anos Aline Santos, de 36 anos, celebra o retorno da festividade de rua
    Moradora do bairro desde os quatro anos Aline Santos, de 36 anos, celebra o retorno da festividade de rua Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Quermesse da Inês contou com barraquinhas de comida e bebida, espaço para crianças e música
    Quermesse da Inês contou com barraquinhas de comida e bebida, espaço para crianças e música Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
