Jovens cristãos fazem evento de oração na Praça da Liberdade neste sábado

Segundo os organizadores, o objetivo é compartilhar mensagens de salvação e orar pela transformação de vidas

  • Cerca de 300 jovens cristãos se reuniram na Praça da Liberdade para compartilhar momentos de fé e oração
    Cerca de 300 jovens cristãos se reuniram na Praça da Liberdade para compartilhar momentos de fé e oração Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Raphael Yoshimura, de 23 anos, um dos líderes do movimento
    Raphael Yoshimura, de 23 anos, um dos líderes do movimento Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • O participante Thiago Augusto
    O participante Thiago Augusto Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
