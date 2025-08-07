Festival Mundial de Circo começa neste sábado (9/8) e segue até dia 17/8

O espetáculo '99 cm', da paulistana Iara Gueller, é uma das atrações do 26º Festival Mundial de Circo. A montagem foi batizada com base no cálculo do quanto ela cresceu desde que nasceu. 'Noventa e nove centímetros é quase um metro, mas não é um metro. Gosto de trabalhar com essa perspectiva das coisas que quase alcançamos, mas não conseguimos', ela diz. Foto: Samuel Riggio/Divulgação