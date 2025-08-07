Assine
Festival Mundial de Circo começa neste sábado (9/8) e segue até dia 17/8

Estado de Minas
  • O espetáculo '99 cm', da paulistana Iara Gueller, é uma das atrações do 26º Festival Mundial de Circo. A montagem foi batizada com base no cálculo do quanto ela cresceu desde que nasceu. 'Noventa e nove centímetros é quase um metro, mas não é um metro. Gosto de trabalhar com essa perspectiva das coisas que quase alcançamos, mas não conseguimos', ela diz.
  • Iara usa movimentos acrobáticos para contar a história de uma pequena artista de circo que cria o espetáculo sozinha enquanto compartilha com o público sua vida, ideias, pesadelos, alegrias e desafios de ser artista.
  • Outra grande atração do festival é 'Yongoyely', da companhia franco-guineense Circus Baobab.
  • A companhia franco-guineense conta histórias de mulheres libertas de casamentos forçados.
  • Também em cartaz no festival, o espetáculo 'Fragmentos em cena', do Artinerant’s, transforma os corpos em movimento dos artistas em pedaços de afeto, humor e poesia.
  • Já a Cia dos Palhaços leva para o 26º Festival Mundial de Circo o espetáculo 'Concerto em ri maior', uma comédia musical inspirada na origem russa de um dos palhaços da trupe, que, com dificuldades para falar português, torna-se o centro do humor.
  • Representando a Argentina no festival, a 'A fabulosa travessia' narra as aventuras de imigrantes que chegam a uma terra desconhecida, cuja cultura se expressa por meio da cumbia e do tango.
  • Por fim, o argentino Maku Fanchulini, com a montagem de 'Metro e meio', baseada em ação física e comunicação cômica com o público.
