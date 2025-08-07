CENTRO-SUL
Morador do lourdes de 82 anos reclama do estado das calçadas
Idoso explica os riscos de circular a pé pelo bairro. Prefeitura aponta que manutenção é responsabilidade dos proprietário
Kleber mostra que não consegue subir as escadas da Praça por conta da ausência de corrimão Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
Kleber relata dificuldades de circular a pé pelo Bairro Lourdes por conta dos buracos e do mau estado das calçadas Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
Na Praça Marília de Dirceu, a situação é ainda pior: os buracos são grandes e se espalham por todo o entorno Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
Kleber Gonçalves, de 82 anos diretor da associação de moradores (Pro Lourdes) reside no bairro desde 1986 Foto: Marcos Vieira /EM/DA. Press
