O drama das cidades mineiras com pouquíssimos médicos

"Em grandes centros urbanos, se você tem uma dor de cabeça, você vai na farmácia e compra uma dipirona, mas na cidade do interior não. Eu vou no posto e vou consultar. Então, tem essa questão cultural também", diz Josiane Fernanda de Souza, enfermeira de Santo Antônio do Rio Abaixo Foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press