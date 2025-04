Novela 'Dona de mim' aposta na química entre atores jovens e veteranos

Leona (Clara Moneke) – A bem-humorada Leona mora com a avó e a irmã no bairro carioca de São Cristóvão. No passado, perdeu bebê com seis meses e tem de lidar com esse trauma. Consegue emprego de babá na casa do empresário Abel (Tony Ramos), dono da fábrica de lingerie Boaz, para cuidar da menina Sofia (Elis Cabral), de 8 anos. Foto: Manoella Mello/Globo