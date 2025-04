'Conclave', 'Dois papas', 'Amém': Vaticano inspira filmes e séries

'Conclave' (2024), do diretor alemão Edward Berger, segue a escolha de um novo papa, entre traições e mentiras. Indicado em oito categorias, levou o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2025. Ralph Fiennes (foto) interpreta o cardeal Lawrence, encarregado de organizar o conclave, assembleia de cardeais que elege o próximo sumo pontífice após a morte do papa. No mundo clerical, todos se conhecem e os rancores são tenazes. Adaptado do romance do britânico Robert Harris, o filme escala as tensões até um inesperado final. Disponível na plataforma Amazon Prime. Foto: Diamond Films/divulgação