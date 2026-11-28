Belo Horizonte recebe, de 2 a 6 de dezembro, a 37ª Feira Nacional de Artesanato, um dos maiores encontros do setor no país. No Expominas, cerca de 3 mil artesãos, representantes de diferentes estados brasileiros, ocuparão 857 estandes para apresentar a diversidade da produção artesanal nacional. Com o tema "Raízes que Criam o Futuro", a edição deste ano propõe um encontro entre tradição e inovação, valorizando os conhecimentos transmitidos entre gerações e as novas possibilidades de criação que incorporam recursos tecnológicos e até inteligência artificial.

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Mais do que um espaço de exposição e comercialização, a feira se consolida como uma grande vitrine da cultura brasileira. Cerâmicas, bordados, rendas, esculturas, cestarias, trabalhos em madeira, fibras naturais, tecidos e biojoias revelam a identidade e os saberes de diferentes comunidades. A diversidade também estará representada pela participação de povos indígenas, mestres artesãos e produtores de todas as regiões do país. O Sebrae, por exemplo, reunirá cerca de 210 artesãos de 21 estados em uma área de 1.260 metros quadrados.



Uma das atrações desta edição será o encontro entre os chamados Mestres Artesãos e artistas que utilizam tecnologia e inteligência artificial em seus processos criativos. Serão 20 espaços de exposição e duas salas de oficinas, nas quais os convidados apresentarão suas técnicas e compartilharão experiências com o público. A proposta é mostrar como diferentes caminhos de criação podem resultar em trabalhos artesanais, preservando a criatividade e a identidade de quem produz.



A programação cultural também terá papel de destaque, com apresentações de grupos e manifestações populares de diferentes regiões. Maracatu, congado, afoxé, carimbó, quadrilha, ciranda, ritmos nordestinos e danças de comunidades indígenas estão entre as atrações confirmadas. Serão duas apresentações musicais por dia, ampliando o espaço para expressões culturais que ajudam a contar a história e a diversidade do Brasil.



As atividades educativas incluem ainda 60 oficinas gratuitas, distribuídas em quatro salas, com opções que vão da confecção de cartões e guirlandas natalinas ao trabalho com cerâmica, origami, materiais reciclados, fuxico e outras técnicas. Os mestres artesãos também oferecerão oficinas gratuitas diariamente, acompanhadas de conversas sobre suas trajetórias e processos de criação. Além de aproximar o público dos diferentes modos de produção, a feira funciona como um espaço de aprendizado e intercâmbio, no qual os próprios artesãos trocam conhecimentos, experiências e informações sobre técnicas e oportunidades de mercado.



Em clima de Natal, a feira ganha atrações especiais para as famílias, com uma Praça de Natal, árvores decoradas com peças artesanais e a presença do Papai Noel para receber as crianças e registrar o momento em fotografias. A decoração interativa permitirá que os visitantes participem da montagem do ambiente, deixando mensagens e desejos para as festas de fim de ano.



A proximidade do Natal também transforma a visita em uma oportunidade para antecipar as compras e encontrar presentes diferentes dos produtos industrializados. Peças de decoração, acessórios, objetos utilitários, trabalhos artísticos e produtos feitos à mão oferecem alternativas para quem procura originalidade e deseja valorizar o trabalho de pequenos produtores. Além de levar para casa uma peça exclusiva, o consumidor contribui diretamente para a geração de renda dos artesãos e para a preservação de técnicas e tradições culturais.



A expectativa da organização é receber 100 mil visitantes e movimentar R$ 50 milhões em vendas durante os cinco dias, beneficiando diretamente os profissionais participantes. A política de acesso também busca ampliar o alcance do evento: a previsão é que 85% do público entre gratuitamente, por meio da distribuição de convites. Maiores de 60 anos, crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência também têm direito à gratuidade.



Os reflexos econômicos vão além das vendas realizadas nos estandes. A feira gera mais de 1.500 ocupações temporárias em atividades como montagem, segurança, limpeza, atendimento, serviços médicos, sonorização e produção cultural. Para Belo Horizonte, o evento também representa uma oportunidade de movimentar a cadeia do turismo e do comércio. A organização estima receber mais de 16 mil visitantes de outras cidades mineiras e de outros estados, com impacto na ocupação hoteleira, nos restaurantes, nos serviços de transporte e na visitação aos centros comerciais e atrativos turísticos da capital.



A Feira Nacional vai funcionar nos seguintes horários: dias 2, 3 e 4, das 14h às 22h; no sábado, dia 5, das 10h às 22h; e no domingo, dia 6, das 10h às 21h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada). O passaporte família custa R$ 60 para quatro pessoas. Maiores de 60 anos, crianças menores de 12 anos e pessoas com deficiência têm entrada gratuita, mediante retirada do ingresso na plataforma Sympla.

Briefing

MART MINAS

O Mart Minas realiza a campanha de Natal "Isso que é Natal, Sô", estrelada pela dupla Fernando e Sorocaba, em todas as lojas, até 31 de dezembro. A cada R$ 200 em compras, o cliente concorre a vales-compra pelo aplicativo. Os pagamentos com Cartão Alvo ou Pix dobram as chances.

CANTATAS

A programação foi iniciada com cantatas natalinas nas 15 unidades da rede. As apresentações foram realizadas por grupos de instituições sociais patrocinadas pelo Mart Minas, destacando-se Sonoro Despertar, Orquestra Jovem das Gerais, Ramacrisna e Divina Providência.

CARREATA

A tradicional Carreata de Natal levará o Papai Noel e atividades gratuitas para crianças e famílias de 14 cidades mineiras. A rede também oferece cestas natalinas e variedade de produtos para a ceia e os presentes de fim de ano, com foco na economia e na confraternização familiar.

MULHERES INOVADORAS

A Finep e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) premiaram dez startups lideradas por mulheres na 7ª edição do Prêmio Mulheres Inovadoras. Cada vencedora recebeu troféu e R$ 120 mil. As soluções contemplam áreas como biotecnologia, inteligência artificial, nanotecnologia e internet das coisas, com aplicações na saúde, agricultura e monitoramento ambiental.

DESAFIO

O programa recebeu 638 inscrições nesta edição, selecionou 50 startups para aceleração e promoveu mais de 300 sessões de mentoria. Em sete edições, acumulou mais de 2,8 mil inscrições, acelerou 243 empresas e distribuiu R$ 13,6 milhões em prêmios. Segundo a Abstartups, apenas 19,9% dos fundadores de startups no Brasil são mulheres, evidenciando o desafio de ampliar a participação feminina no empreendedorismo.

DESAFIO

Entre as vencedoras, destaque para a mineira Cynthia Nara Oliveira, CEO e cofundadora da Pele Rara, de Bom Despacho (MG), premiada na categoria Tração/Escala, na Região Sudeste. Farmacêutica e doutora pela UFMG, ela desenvolve soluções para pessoas com doenças raras de pele, pacientes oncológicos e dermatológicos. A startup utiliza nanopartículas à base de extratos naturais em tecnologias de cicatrização e higienização de peles sensibilizadas.

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PRÊMIO BDA

A Fundação Torino é finalista em três categorias do 16º Prêmio Brasileiro de Design (BDA), promovido pela ABEDESIGN: Design de Futuro (Inovação), com La Città di Leo; Design de Futuro (Conceito), com Cidades do Amanhã; e Design de Ambiente (Ambientes Escolares), com Mobio Arquitetura. Os projetos foram avaliados por especialistas do setor, e os vencedores serão anunciados em 7 de dezembro.