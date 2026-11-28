Quando dois nomes talentosos e conhecidos nacionalmente se juntam em torno de um projeto, o resultado só poderia ser positivo. A convergência de ideias entre os mineiros Luiz Cláudio e Carlos Penna deu origem a uma nova marca, a Palco, que teve seu lançamento em um desfile performático, em São Paulo, no mês de setembro. Mas, na verdade, a primeira coleção – que está disponível para varejo na loja Carlos Penna, na rua do Ouro, em Belo Horizonte –, é fruto de um trabalho de oito mãos, entre elas as dos sócios Leônidas Coelho e Paulo Dornelas, companheiros dos estilistas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Luiz Cláudio, Carlos Penna, Leônidas Coelho e Paulo Dornelas lECA nOVO/DIVULGAÇÃO



Luiz Cláudio, mais conhecido por seu trabalho à frente da Apartamento 03, começou sua ligação com Carlos em 2015, quando convidou o designer de acessórios para uma parceria em uma das suas apresentações na São Paulo Fashion Week. Mas os laços se estreitaram mais quando ele se mudou para São Paulo por contingências profissionais e descobriu que ambos moravam no mesmo prédio, na capital paulista.



A partir daí, nasceram os encontros sociais e, entre uma cerveja e outra, foram costurando o sonho de criarem uma marca própria. “Fizemos várias reuniões para definir como daríamos linha a essa história, qual seria o nome da marca, o seu público”, conta Leônidas. A oportunidade de todos poderem opinar sobre uma proposta em comum, começando do zero, além de motivadora, trouxe um novo encantamento para os quatro participantes do grupo, Nascia ali, conforme eles, “um espaço de construção de identidade, experimentação e liberdade criativa, entendendo a roupa como ferramenta para construir e contar diferentes personalidades”. Na visão da Palco, vestir seria ocupar um espaço, assumir uma posição e entrar em cena.

sobreposições

O objetivo dos sócios era criar uma marca masculina que flertasse com o feminino, uma linha tênue entre os dois lados, uma terceira via que trouxesse significado. Segundo Luiz Cláudio, os looks usados por Carlos foram uma inspiração à primeira vista. “Ele aprecia roupas mais volumosas, sobreposições, golas, numa estética mais fashion, ao contrário de mim que não abro mão de uma t-shirt preta”, explica.



Na representação material da ideia, a coleção – ou Ato 1 – chega com produção limitada, slow fashion, e mostra uma alfaiataria com modelagens retas e silhuetas sem marcação da cintura. Trench coats, casacos, overs, camisas e blazers surgem em tons sóbrios – do cinza ao marinho – quebrados pelo mostarda. O pied de poule, classudo, aparece com sua estampa elegante.



Tem muita inovação sim, como o paletó e a bermuda com vazados laterais; calças molengas amplas e fluidas; plissados; golas altas; blusa em crochê; moulage extraordinária; colete em argolas de metal.

Outra possibilidade que se abriu para a Palco foi trabalhar com os tecidos naturais da G.Vallone, parceira da Apartamento 03 nas coleções desfiladas na São Paulo Fashion Week, com foco em certificação e rastreabilidade. “90% das matérias-primas vieram de lá e a outra parte é da Promex”, assegura Leônidas. Já o couro de carneiro, levinho e flexível, foi desenvolvido especialmente para a Palco, quebrando a rigidez da alfaiataria impecável.



A questão têxtil é fundamental para Luiz Cláudio. É a partir de materiais qualificados que ele principia o processo de criação das roupas, isto desde que começou o trabalho autoral que o distingue, dentro do seu apartamento, no bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte. Paralelamente, prestava serviços para várias empresas conceituadas da cidade, cujos produtos primavam pela excelência em termos de confecção. Esses fatores contribuíram para que, além do talento, construísse uma bagagem consistente focada na qualidade.



A mudança para São Paulo ampliou a visibilidade do mineiro elevando seu protagonismo na cena fashion nacional ao lado de nomes expoentes da moda brasileira. Além dos desfiles da Apartamento 03 na São Paulo Fashion Week, que estão sempre entre os melhores das temporadas, o estilista vem vestindo personalidades da área artística, como Gilberto Gil, e suas criações são ventiladas por importantes revistas, jornais, sites e influencers do Instagram.



Complementos

Carlos Penna, por sua vez, não fica atrás em importância na área de acessórios. Explorando as possibilidades dos metais em termos de formas, suas composições orgânicas priorizam o maximalismo, revelando peças de grande impacto visual. Em abril, recebeu o prêmio de Melhor Design de Acessórios do Ano, na primeira edição da FWW Brasil Fashion Awards.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Com duas lojas próprias – uma na badalada rua Mateus Grou, no bairro Pinheiros, em São Paulo, e outra no bairro da Serra, em Belo Horizonte –, suas criações desfilam nos looks de celebridades. Além da Apartamento 03, suas parcerias se estendem também aos desfiles da Misci, Anacê e Lenny. Na Palco, os bijoux prateados e dourados complementam as roupas de forma espontânea elevando-as no quesito elegância. Os broches, os apliques e as capas opcionais douradas, que cobrem botões, se destacam entre os itens concebidos para a nova marca. n