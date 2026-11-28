Há anos, a capital mineira oferece uma rica programação artística de Natal. Não são poucos os corais que se apresentam com cantatas que celebram o nascimento de Jesus Cristo, o filho de Deus, motivo pelo qual comemoramos o dia 25 de dezembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Infelizmente, poucas pessoas tomam conhecimento de tudo que está programado. O Caderno Feminino & Masculino decidiu dar holofotes a todas essas apresentações e deixar a agenda registrada, para que o leitor não perca esses lindos momentos.



Para isso, convidamos Camila Doro Rios e o maestro Bruno Graça para serem os entrevistados do podcast para contarem um pouco sobre o que eles fazem.



Camila Doro Rios é formada em Design Gráfico pela Universidade do Estado de Minas Gerais, é escritora e roteirista, diretora da Central Artes, departamento artístico da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, e participa do Movimento Inculca, de produção de conteúdo cristão para crianças e famílias.



Camila conquistou reconhecimento na 9ª edição do FICC (Festival Internacional de Cinema Cristão) sendo premiada pelo longametragem “A Casa da Montanha” e pelo teatro musical “O bilhete de Ouro”.



Bruno Graça é maestro do Coral Black to Black, cantor gospel, regente, professor de canto, bacharel em Canto pela UEMG e fundador da Escola de Música Black To Black, em Belo Horizonte. Com mais de 20 anos de carreira, ele comanda o coral que reúne centenas de vozes e realiza apresentações em espetáculos, eventos corporativos e projetos culturais.

Camila, como descobriu o dom para a arte, a veia artística?

Não sei se eu descobri ou ela me descobriu. Nasci em uma família extremamente artística, que sempre nos ensinou a apreciar e valorizar a arte. Desde os sete anos meus pais me colocaram para estudar música no centro de educação musical da Federal, fiquei lá por cinco anos. Boa parte contrariada, mas depois que comecei a trabalhar com a escrita e com crianças eu vi como a música foi importante na minha criação. Fui para a Faculdade de Design revoltada, mas quando cheguei lá vi que aquele curso era para mim. Desde então a arte não me largar e eu não largo ela. E me casei com um artista, um ilustrador maravilhoso e músico.

Bruno, como começou sua relação com a música?

Desde criança ouvindo minha avó cantar e ensaiar. Ela tinha um dueto, na época, com uma vizinha e eu assistia os ensaios, toda quinta, às 19h. Um dia a vizinha morreu. Minha avó ficou muito triste e pensando quem cantaria com ela. Eu disse que sabia a voz da Maria, em todas as músicas. Eu tinha seis anos, ela começou a cantar e eu fiz as vozes.

Quem tem talento, tem desde cedo...

É o que eu digo para os alunos, o professor de canto não dá voz para ninguém, ele ajuda a trazer para fora o que Deus já colocou dentro da pessoa.

Então com 6 anos você começou a cantar com sua avó?

Sim, e diferente da Camila, eu não tive iniciação musical. O que eu via e ouvia e absorvia e ia gravando. Me tornei a dupla dela. Ela me deu o primeiro teclado, um bem simples, e antes de ter este teclado eu desenhava um no papelão e ficava imaginando os sons. Comecei a fazer umas aulas com um rapaz da igreja. Comecei a tocar e a assistir os corais, ficava encantando, me perdia, saía de onde estava e entrava naquele universo. E Coral é minha paixão desde criança. Por isso que hoje eu trabalho com coral.

Coral estava em baixa e agora voltou com muita força. Sabe o por que?

Porque percebemos que é possível criar arranjos para músicas mais novas. Antes só existiam corais líricos, que são lindos, por sinal, ou de ópera. Mas não tinha coral cantando música atual. Esse foi o boom, a sacada dos maestros, trazer esses arranjos e as músicas atuais conversam com o público. Se canta na rua todo mundo para para ouvir.

Camila, fala sobre o livro Voa, Leninha que fala sobre abuso infantil, um tema tão difícil e tão importante.

São duas histórias que eu queria precisar escrever sobre elas. As duas vieram de musicais. O Griso veio em 2019. O Voa, Leninha veio no Maio Laranja. O desafio era falar das iscas dos abusadores e dar ferramentas para essas crianças sem ferir a inocência da infância. Fomos para um universo lúdico dos insetos, da Joaninha.

Outro desafio era trazer para a criança desde muito pequena, porque os dados mostram o problema desde bebê. Como fazer isso de forma leve, lúdica, mas de forma que a criança conseguisse perceber a mensagem.

Fizemos um musical e as músicas ensinam os fatores de proteção. Muitos pais vinham chorando, depois do musical, falar que aquela era sua história. Percebemos que era fundamental fazer o livro para alcançar mais pessoas em mais lugares. Três anos depois, lançamos o livro que está à venda pela Amazon. As crianças ganharam consciência do corpo, aprenderam que ninguém pode tocar nas suas partes íntimas. No livro tem o manual de como o responsável deve aplicar aquela história com um guia para conversas difíceis e tem o QRCode que dá acesso às músicas do musical. Experiência muito rica e muito retorno positivo. Nesta hora o maestro Bruno interrompe, e fala que vai comprar o livro naquele dia mesmo.

Como assim, Bruno?

Só deste resumo que a Camila fez, eu me reconheci neste livro. E fico pensando que se eu tivesse acesso a um livro desses há 37 anos, que sofri abuso sexual aos 6 anos até os 14 anos. Foi o pior período da minha vida. Que bom que você escreveu, escreva mais.

O maestro Bruno conta a história da criação do coral e da escola Black to Black e contou que eles foram os convidados para cantar, no dia 21, na inauguração da iluminação da Praça da Liberdade, com o coral de 90 vozes.

Há quanto tempo o Black do Black faz cantata de Natal?

Há 10 anos. Cantamos as músicas gospels, as sacras clássicas e as autorais. Fazemos uma seleção que não fira a religiosidade de ninguém, para atingir a todos. A ideia é conversar com as gerações. Vamos cantar em vários locais. A agenda e dezembro está abarrotada, prefeituras, igrejas, empresas. Olhem a programação no instagram do @coralblacktoblack ou @escolablacktoblack.

Camila, quantos musicais a Central vai apresenta esse ano?

A Central está fazendo seis musicais. O maior é o da Central Luxemburgo: O presente de Natal, que tera quatro apresentações. Geralmente vão cerca de 15 mil pessoas assistir o nosso musical. Este ano outras cinco unidades também estão fazendo musicais, todos diferentes. (Vejam datas, horários e endereços na tabela ao lado).

Cantada Reprodução

Agenda

Dia 2/12 - 19h

na escadaria da Assembleia Legislativa

O Grande Coro da Cantata de Natal 2026.

Participação de vozes de 17 corais. Todos cantarão juntos.

Coral Acordos e Acordes; Coral da Amagis; Coral Ansef; Coral da Aslemg; Coral Campus em Canto; Coral O Canto da Lagoa; Coral Contas & Cantos; Coral Copasa; Coral Crescere; Coral da Engenharia da UFMG; Coral Fio Cantos de Minas; Coral Imprensa-ABT; Coral Jovem Sesc; Coral do Minas Tênis Clube; Coral Quatro Cantos MG; Coral Trem das Vozes; Coral Vozes das Gerais.

Regentes: Cleude William, Eliane Fajioli, Emanuelle Cardoso, Felipe Magalhães, Flávia Campanha, Guilherme Bragança, Gustavo Paiva, Isabella Santos, Leonardo Cunha, Luiz Flávio dos Santos, Robson Lopes e Victor Henrique Lopes Participações especiais: Orquestra Opus; Cravista: Antônio Carlos de Magalhães; Soprano: Emanuelle Cardoso; Mezzo soprano: Aline Magalhães e Barítono: Giancarlos Souza

11/12 - 19h30 - no Centro Cultural Unimed Minas

O Concerto de Natal do Coral do Minas Tênis Clube

Regência de Léo Cunha

17/12 – BH Shopping e 18/12 – Shopping 5ª avenida

Corais Ippe e o Canto da Lagoa, Maestro Luiz Flávio dos Santos.

Igreja Batista do Barro Preto

17, 18, 19/12

Teatro Ecos de Belém, Companhia de Teatro IBBP

(Av. Augusto de Lima, 1962 - Barro Preto)

20/12

O Domingo das Luzes - Encerramento do Tempo do

Advento com o Coro Principal e Orquestra IBBP.

25/12

A Celebração do Natal do Senhor - Especial de Natal

com o Coro Principal e Orquestra IBBP.

19/12 – 19h e 20/12 – 18h

Coral Lírico de Minas Gerais e Orquestra Sinfônica de Minas Gerais

(Fundação Clóvis Salgado). Grande Teatro Palácio das Artes

20/12 - 20h

Natal da Mineiridade - Cantos de Minas

Sacada do Palácio da Liberdade

Regência do maestro Lindomar Gomes - Músicas sacras e populares

Artistas: Sérgio Pererê, Ladston do Nascimento, Marcos Catarina, Gabriel Guedes, Família Borges — Marilton, Nico, Yé e Fred. Os solistas Matheus Lanes, Luiza Gabrielle, Mariane Lima e Suelly Louzada, o tenor Wellington Vilaça e a mezzo-soprano Sara Sagawa.

Musicais da Igreja Batista Central de Belo Horizonte

17, 18 e 19/12 – 20h e 20/12 – 18h

O presente de Natal. Central Luxemburgo

(Rua Elias Antônio Jorge, 37, Luxemburgo).

19/12 – 19h e 10/12 – 8h, 10h30 e 18h

Entre nós. Central Pampulha (Av. Tancredo Neves, 2326, Castelo)

19/12 – 19h e 20/12 – 9h e 18h

Milagres de Natal. Central Boulevard (Av. do Contorno, 3239, Santa Efigênia)

19/12 – 19h e 20/12 – 9h e 18h

NOCTIS – O fim da noite. Central Contagem

(Av. Maria da Glória Rocha, 100, Centro, Contagem).

20/12 – 10h

A Casa da Montanha. Central Alphaville (Av. Regent, 1055, Alphaville, Nova Lima)

.

20/12 – 18h

O Convite. Central Vila Estrela (Rua Mar de Espanha, 570, Santo Antônio).

1ª Igreja Batista de Belo Horizonte (Praça Raul Soares, 203)

18/12 – 19h

Apresentação do Coral no Coreto da Praça da Liberdade

20/12 – 10h30

Cantata de Natal O Presente

20/12 – 10h e 18h e 21/12 – 20h

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quem Convidou o tempo? Musical. Minha Igreja na Cidade

(Av. Portugal, 4780 – Pampulha)