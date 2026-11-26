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A moda infantojuvenil ganha um cenário de destaque em Belo Horizonte com a realização do Vitrine Fashion – Edição Girassol. Com o propósito de conectar criatividade, expressão e o desenvolvimento de crianças e adolescentes, o evento escolheu o encantador Espaço Treville como parceiro para acolher esta nova temporada, que celebra a luz, a diversidade e o florescer das novas coleções em meio à natureza e à elegância da orla da Pampulha.



Realizado e produzido pela Top Agency, empresa com mais de três décadas de história na capital mineira, o Vitrine Fashion se consolida como uma experiência completa, unindo moda, inclusão social, cidadania e bons negócios.







Moda inclusiva, propósito e solidariedade



Inspirada no Girassol, símbolo que representa a busca constante pela luz, a edição reafirma o compromisso com a representatividade e o respeito às diferenças. O evento conta com uma estrutura e passarela adaptadas para garantir que crianças de diversas vivências, características e etnias dividam o mesmo espaço com alegria e protagonismo.



Além do pilar da diversidade, o projeto reforça seu valor comunitário por meio do Convite Social. Com valor diferenciado, a iniciativa convida o público a doar 1 litro de leite no acesso ao evento, com alimentos destinados a apoiar o Hospital da Baleia, instituição histórica na promoção da saúde em Minas Gerais.







Conexão entre passarela e ponto de venda: See Now, Buy Now



A programação também traz um dinamismo especial para o mercado ao adotar o conceito See Now, Buy Now ("veja agora, compre agora"). As peças apresentadas na passarela já estarão disponíveis nas vitrines das lojas parceiras, permitindo que pais e consumidores encontrem nas prateleiras exatamente o que viram no evento, aproximando fabricantes, lojistas e o público final.







O Espaço Treville: refúgio perfeito para celebrar a infância e a juventude



Nesta edição, a parceria com o Espaço Treville desempenha papel fundamental na atmosfera do evento. Localizado na tradicional Avenida Otacílio Negrão de Lima, na Pampulha, o local oferece a combinação ideal entre estrutura aconchegante, amplitude e contato com o verde. Sua arquitetura harmônica e áreas integradas criam o cenário perfeito para receber os desfiles, acolher as famílias com conforto e permitir que a mensagem de renovação e luz trazida pelo conceito do Girassol ganhe vida em um ambiente acolhedor e seguro.









Serviço



• Evento: Vitrine Fashion – Edição Girassol



• Realização: Top Agency



• Parceria de Local: Espaço Treville



• Data: 29 de novembro



• Horário: 10h às 22h



• Local: Espaço Treville — Av. Otacílio Negrão de Lima, 7196, Bandeirantes, Belo Horizonte / MG



• Ação Social: Arrecadação de 1 litro de leite em prol do Hospital da Baleia



