

Consolidada como um dos maiores e mais importantes eventos de artesanato do país, a Feira Nacional de Artesanato (FNA) chega à sua 37ª edição trazendo uma proposta inédita que conecta a ancestralidade à vanguarda tecnológica. O evento estima movimentar cerca de R$ 50 milhões no período de 2 a 6 de dezembro e traz o tema “RAÍZES QUE CRIAM O FUTURO”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A proposta é promover uma imersão cultural que coloca, lado a lado, os processos rudimentares e técnicas tradicionais de dez Mestres Artesãos e o uso inovador da Inteligência Artificial (IA) e da tecnologia por parte de outros dez Artesãos e Artistas na criação e desenvolvimento dos seus produtos.



Tânia Machado, organizadora da Feira que acontece há anos no Expominas, conta que esses profissionais estarão presentes como convidados, cada um em seu estande, e ministrarão oficinas participativas ou demonstrativas de suas técnicas, gratuitamente, permitindo que o público compreenda claramente as diferenças nos processos produtivos, além de poderem comercializar seus artefatos no local.



"O objetivo é mostrar que ambos os resultados são legítimos e artesanais. O verdadeiro valor do produto artístico reside na criatividade e na alma de seu criador, e não apenas na forma como é produzido", destaca a organizadora. Completando a experiência reflexiva, rodadas de conversa com esses expositores abertas ao público estimularão o diálogo sobre tradição, inovação e os caminhos para o futuro do setor.



“Muito mais do que um movimento comercial, A Feira Nacional de Artesanato se consolida como uma grande instituição de ensino a céu aberto, oferecendo ao público a oportunidade única de contemplar a grandiosidade da diversidade cultural brasileira e propiciando ao artesão um valioso espaço para troca de saberes”, ressalta Tânia Machado.

Tânia Machado Special Acervo Cape



Impacto econômico robusto



Para além do intercâmbio cultural e conceitual, a feira reafirma sua relevância na cadeia produtiva nacional. O evento abrigará 857 estandes e reunirá cerca de 3.5 mil artesãos vindos de todas as regiões do Brasil. “Além da expectativa de comercialização direta durante os cinco dias de evento no valor de R$ 50 milhões, projetamos mais R$ 10 milhões em negócios futuros e encomendas realizadas por lojistas para 2027, uma vez que a exposição acontecerá em dezembro e repercutirá nos meses seguintes”, pontua Tânia Machado.



Ela destaca ainda que a engrenagem do evento também impulsiona fortemente o mercado de trabalho, gerando mais de 1.500 ocupações diretas e indiretas por meio de prestadores de serviços de montagem, segurança, limpeza, brigada de incêndio, recepção, suporte médico, eletricistas e setor artístico.



Outro impacto positivo ressaltado pela organizadora é a grande movimentação turística que, todo ano, a feira promove. “Esperamos atrair um público total de 100.000 visitantes, sendo que mais de 16 mil pessoas são de fora do município e do estado de Minas Gerais. Esse fluxo ativa diretamente a economia local, elevando as taxas de ocupação na rede hoteleira e gerando receitas para restaurantes, comércios, pontos turísticos e serviços de transporte por táxi e aplicativos”, analisa.

Feira de Artesanato Special Carol Gandra



Sustentabilidade e acessibilidade



Mantendo o compromisso socioambiental firmado em 2025, a edição atual realizará a compensação de 100% dos Gases de Efeito Estufa (GEE) emitidos para a execução da feira. Tânia Machado esclarece que a neutralização da pegada de carbono será feita por meio do plantio de mudas de árvores nativas, assim como foi no ano passado. “Em 2025, viabilizamos o plantio de mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado em cinco áreas municipais da capital: Serra do Engenho Nogueira e nos parques do Brejinho, Vitória, Goiânia e Alfredo Sabetta”, comenta.



Outras iniciativas de colaboração com o meio ambiente são a realização de oficinas de sensibilização para o uso de resíduos sólidos e a coleta seletiva de lixo e de resíduos com o envio de pelo menos 50% destes para a reciclagem.



Em relação à acessibilidade, todo o espaço conta com rampas e banheiros adaptados e a FNA disponibilizará cadeiras de rodas para visitantes. Além disso, vários espaços terão uma placa com transcrição em braile informando do que se trata o espaço, além de piso tátil, sobre bloqueios em frente. As lanchonetes terão também o cardápio em braille.

Feira de Artesanato Special Carol Gandra



Clima natalino e música



Combinando negócios e lazer em um ambiente familiar, a programação contará ainda com apresentações musicais diárias e uma ambientação natalina especial. A Avenida Central da FNA terá oito árvores de Natal que serão decoradas pelo público visitante e pelos artesãos. Estes colocarão suas peças de artesanato nas partes superiores das árvores e os visitantes serão convidados a decorar as partes inferiores com bolas de Natal de papel disponíveis no local, nas quais poderão escrever mensagens, desejos ou algo especial para o Natal e para o Ano Novo.



O espaço contará também com painéis instagramáveis para engajamento digital e a presença do Papai Noel para recepcionar as crianças, incentivando o espírito festivo e as compras de fim de ano.



Crianças de dois a 12 anos também terão uma área com diversas atividades como pula-pula, piscina de bolinha, obstáculos, tobogã, playground injetável e muito mais. Tudo acompanhado por monitores para que seus responsáveis possam participar do evento com tranquilidade.



Organização



Organizada pelo Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (Centro CAPE), a FNA integra o Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e é considerada atualmente a maior feira do gênero da América Latina.



Desde 2022, a feira está no ambiente virtual. No link https://catalogofna2026.appcentrocape.org.br/ , o público tem acesso a todos os expositores do ano e pode, inclusive, antecipar o seu contato com o artesão.

O catálogo ficará no ar até dezembro de 2027. E para quem quiser saber quem expôs nos anos anteriores, basta acessar o site www.feiranacionaldeartesanato.com.br.

SERVIÇOS DE APOIO



Guarda volume com carregadores.

Fornecimento de cadeira de rodas para visitantes.

Fraldário.

Serviço médico com ambulância UTI.

Parada de táxis e aplicativos dentro do estacionamento, próximo à saída do evento.



INGRESSOS



Inteira: R$ 20,00

Meia-entrada: R$ 10,00

Passaporte família: R$ 60,00 para quatro pessoas

Maiores de 60 anos, menores de 12 anos e PCD entram gratuitamente mediante retirada

do ingresso no Sympla.



SERVIÇO

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Evento: 37ª Feira Nacional de Artesanato

Local: Expominas – avenida Amazonas, 6.200 – Gameleira – Belo Horizonte (MG)

Data: 2 a 6 de dezembro de 2026

Horários:

Dias 2 (quarta-feira), 3 (quinta-feira) e 4 (sexta-feira): das 14 às 22 horas

Dia 5 (sábado): das 10 às 22 horas

Dia 6 (domingo): das 10 às 21 horas (horário de entrada até às 20 horas)

