Pense por apenas um segundo: o que significa o seu cabelo para você?

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Se, algum dia, você o perdesse sem causa aparente, o que estaria disposta a oferecer ou ao que renunciaria para tê-lo de volta?

O cabelo, segundo a escritora venezuelana-peruana Melanie Pérez Arias, de 40 anos, é algo que não sangra, mas dói.

E, no seu primeiro romance Un Animal que se Deja Caer (Um animal que se deixa cair, em tradução literal), o cabelo é o ponto de partida para toda uma viagem íntima sobre a identidade, perdas, renúncias e, sobretudo, a amizade no universo feminino.

A obra acompanha Miriam, a protagonista, em uma cidade e em paisagens cujos nomes não são identificados. A escolha busca dar universalidade à narrativa, para que qualquer pessoa possa se reconhecer nela: a história de um corpo que falha sem aviso, de um grupo de amigas que representa a família escolhida e dos silêncios, tabus e mitos que ainda cercam o corpo feminino.

Em um livro que é América Latina, mas sobretudo, Caribe (com sincretismo, humor em meio à tragédia e um certo toque de salsa), Pérez Arias também elabora uma magia narrativa, evitando que a história que ela conta toque o presente do seu país de nascimento. E esta, segundo ela, é uma decisão política.

A BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, conversou com Melanie Pérez Arias durante o Hay Festival Arequipa, celebrado no Peru entre os dias 5 e 8 de novembro.

Confira os principais trechos da entrevista:

LUMEN

BBC News Mundo: Em princípio, o tema do seu livro é o cabelo — o cabelo como identidade.

Melanie Pérez Arias: Sim, mas eu diria até que o tema é uma anedota, o ponto de partida, quando a protagonista começa, um dia, a perder cabelo sem entender o porquê.

Mas, como centro, existem dois temas chave no livro: a amizade, especificamente a amizade feminina, e a identidade, sobre quem somos quando aquilo que acreditávamos que fôssemos não serve mais, porque caducou ou por algum fato sobrenatural e inexplicável. Não sou mais aquilo, então, o que e quem sou eu?

BBC: Como o livro é de ficção, o que há de você nesta busca, nesta mudança de identidade?

Pérez Arias: É um livro sobre a transformação e a busca de identidade que, na minha opinião, são íntimas. Elas ocorrem primeiramente em um espaço muito minúsculo da alma e, a partir dali, podem se refletir externamente.

Mas, para mim, a transformação da identidade, também como escritora mulher e migrante, é sempre uma busca constante, não apenas de quem sou agora, do lugar que ocupo, mas de quais são as pequenas mudanças que vão ocorrendo.

Na sua essência, na sua personalidade, como você se deixa influenciar pelo entorno, como aquilo em que você acreditava ser uma verdade para você, como uma catedral, desmorona e quanta beleza existe nessa destruição do que você era e na construção do novo.

Somos invadidos por relatos sobre mudanças que são muito duros e apocalípticos. Mas, nestas pequenas transformações em que o tempo passa e você logo descobre que, sim, sou a mesma pessoa, mas não sou a mesma, ali, naquele espaço diferente, acho que existe muita beleza.

E andar acompanhados neste processo de mudança é uma grande sorte. No caso de Miriam, que é a protagonista, ela está acompanhada das suas amigas nesta mudança que ela precisa viver.

E, além disso, parte do que eu queria construir nesta personagem era este acompanhamento que ela se dá a si própria, quando começa a refletir de forma muito íntima sobre o que está acontecendo com seu cabelo, mas também com a sua vida, seus amores, suas afeições, seu relacionamento, seu trabalho e até com seu tempo livre.

BBC: O que acontece quando o corpo falha?

Pérez Arias: O corpo toma decisões que não têm muito a ver com a pessoa e, ao mesmo tempo, têm tudo a ver com ela. Nunca sabemos o que acontece com Miriam, mas, para elas, é uma espécie de traição.

Existe toda uma corrente que fala sobre a somatização e como nossos pensamentos influenciam o corpo.

Mas, na realidade, uma das ideias que eu também queria transmitir neste livro é a do corpo como mistério. Vivemos em uma época em que queremos explicar tudo em excesso e entender absolutamente tudo o que acontece em cada uma das nossas células. Mas muitas coisas estão fora do nosso controle.

Para mim, isso revela muito sobre o quanto preciso deixar ir e o quanto preciso aceitar como destino.

BBC: Outro tema que atravessa todo o livro é o da beleza, a ponto de que a protagonista prefere a morte a ficar sem cabelo. Como mulher, como venezuelana, como você viveu essa pressão estética, que chega a este extremo?

Pérez Arias: Tudo isso foi uma viagem também para mim porque, como mulher venezuelana, minha identidade e minha cultura são totalmente marcadas por estas buscas do protótipo de beleza, desde o Miss Venezuela, que tem um peso muito forte sobre nós, mulheres.

Moro no Peru há anos e voltei à Venezuela em 2023. Boa parte dos comentários tinham relação com a minha transformação física: quantos quilos, a mais ou a menos, eu tinha, como estava o meu cabelo, o quanto eu havia envelhecido.

No livro, eu precisava que minha protagonista fosse uma pessoa totalmente trivial, o que dá na mesma para ela, pois, se fosse uma questão de vida ou morte, eu acabaria matando a personagem no final do livro porque o cabelo caiu e ela não conseguiu resistir.

Thierry Monasse/Corbis via Getty Images A lenda de María Lionza e a crença religiosa da santería fazem parte do romance

BBC: Sobre o cabelo, você escreve "não é algo que sangra, mas dói".

Pérez Arias: Eu me perguntava por que o cabelo não seria importante.

Por que o cabelo não seria um motivo para sentir luto? Por que perder o cabelo não seria uma razão para sentir luto?

Não é um braço, não é um membro, você não está, na verdade, em risco de morte. Mas tem a ver com você, com sua própria imagem. E perder esta imagem também é um processo que não deveríamos menosprezar.

E está na nossa cultura. Em toda a cultura latina, mas, na Venezuela, existem até livros falando sobre como a imagem da Miss foi meio que transcendental para nossa cultura, para nossa identidade.

Sempre havíamos sido reconhecidos como o país do petróleo, dos jogadores de baseball e das misses. Não é pouca coisa.

No meu caso, parte do processo de transformação da migração é aceitar isso que é identitário de outro olhar, muito mais crítico, mas também com ternura.

BBC: Você dizia inicialmente que a história é sobre amizade, mas concretamente entre mulheres. E é verdade que os homens aparecem pouco ou são muito secundários...

Pérez Arias: Esta é uma história em que o conjunto das mulheres é protagonista, mas digamos que a decisão não foi tão política quanto eu gostaria de admitir.

Eu não pensei "vou deixar os personagens masculinos relegados".

Muitas decisões na literatura têm a ver com o que a história pede e esta exigia uma fraternidade muito feminina, pois tem a ver com descobertas de temas relacionados com o corpo e com a velhice.

E eu precisava que minha protagonista estivesse bem cuidada com o passar do tempo e bem cuidada com estas amigas.

Como mulheres millennials [nascidas entre 1981 e 1996], estamos também atravessando um processo de descentralização da relação romântica e de retirar os homens do centro de tudo o que significa nossa experiência de vida.

Não digo que seja algo exclusivo dos últimos tempos, mas, neste caso, eu precisava que estas amigas estivessem disponíveis para ela, para que a história avançasse.

Além disso, pessoalmente, a amizade é muito importante e sempre digo que não consigo imaginar onde eu estaria agora não fosse pelas minhas amigas. Não consigo imaginar e isso é assustador.

BBC: Existe um momento em que você coloca na boca de uma personagem: "você não é velha, algum romance deve ter". E, em muitas partes do romance, você indica isso, que a mulher de uma certa idade parece não ter direito ao amor, ao desejo e é até mesmo invisível. Por que você quis transmitir isso?

Pérez Arias: Existe um livro que foi muito importante para mim no processo de produção deste romance, que é Sobre os Ossos dos Mortos [Ed. Todavia, 2019], de Olga Tocarzuk, prêmio Nobel [de 2018].

Neste romance, a protagonista é uma mulher na casa dos 50 anos, que começa a cometer crimes, respaldada pelo anonimato de ser uma mulher de certa idade. Este romance fundiu minha mente.

Ainda estou longe deste momento da vida. Mas, na realidade, o que encontro são muitos relatos de mulheres idosas da minha vida que me dizem que esta é uma boa etapa.

Estamos dominadas pelo relato de que, com a pós-menopausa, tudo ficará mal com seu corpo e também de que, no processo da mulher, você não terá apenas desafios físicos, mas também será apagada da face da Terra.

Mas, no meu romance, a resposta é: 'não, ainda estamos aqui, temos direito a um corpo, ao prazer, à exploração, até a nos transformarmos e sermos pessoas totalmente diferentes, com direito a sermos vistas e lidas'.

Temos ainda muitos desafios como mulheres, mas o futuro para as mulheres idosas, na pós-menopaus, não parece catastrófico, mas sim um futuro libertador.

Nolan Rada

BBC: Um dos temas presentes neste romance são os tabus referentes à saúde das mulheres. Nós já superamos isso?

Pérez Arias: Existe um ponto importante. Este romance se passa no final dos anos 1990. Ou seja, Miriam, a protagonista, foi criança perto dos anos 1945-50. É outro momento histórico, em que as mulheres ainda recebiam mais comentários como "não tome banho quando estiver menstruada, não ande de bicicleta, não pode, não pode, não pode".

Sim, acredito que, agora, existem avanços, embora ainda sejam primários, muito vinculados às áreas urbanas. Meninas que crescem nos interiores dos países latino-americanos ficam de fora.

Na própria Venezuela, temos um grande problema com tudo o que se refere à saúde menstrual, a saúde sexual para as meninas não existe e não há informação. Existe uma vulnerabilidade muito grande.

Existe mais acesso à educação, à informação e divulgação online, mas não acredito que os mitos, por exemplo, sobre a menstruação estejam totalmente derrubados. Além disso, o corpo feminino continua sendo um mistério.

BBC: Foi uma decisão política fazer com que seu romance se passasse nos anos 1990 e não posteriormente? [Hugo Chávez chegou ao poder na Venezuela em 1998]

Pérez Arias: Foi uma decisão totalmente política que o romance transcorresse até o final dos anos 1990 e, de fato, quase em 1998. Foi uma decisão narrativa porque, se Miriam estivesse no presente, ela entraria no ChatGPT ou no Google, ficaria sabendo por que o cabelo cai e o romance teria 30 páginas.

Mas também foi algo absolutamente consciente e político o fato de deixar de fora tudo o que tivesse relação com a história recente da Venezuela e com o chavismo. Eu não queria que eles aparecessem em nenhum momento, pois já são onipresentes demais na minha história e na história do país para também aparecerem no meu primeiro romance.

BBC: Para quem conhece a Venezuela, o romance é um viagem por muitas paisagens do país, cujos nomes você não menciona, mas que estão ali. Como foi escrever sobre esses lugares estando em Lima, no Peru?

Pérez Arias: O caso é que terminei o romance na Venezuela. Mas, antes, foi interessante escrever sobre um território geográfico sem estar nele e ainda sem mencioná-lo, pois eu não queria que houvesse muitos sinais e nomes.

A saudade nos traz a necessidade de encher de nomes, de renomear, de enfeitar as coisas. A saudade nos traz a necessidade de indicar nossos espaços e recuperar nossa linguagem. Mas eu queria que o romance fosse um espaço mais aberto porque esta é uma história muito mais universal. Eu queria que pessoas de todo o mundo pudessem viajar para esse lugar onde estão as protagonistas.

JUAN BARRETO/AFP via Getty Images Embora seu nome não seja mencionado, esta é uma das paisagens onde se desenrola o romance de Pérez Arias

BBC: Miriam recorre à ciência, recorre às amigas, recorre à santería...

Pérez Arias: A santería [prática que mescla tradições católicas e o culto aos orixás] está por toda parte. A cultura iorubá, a santería, a religião iorubá está em toda parte. Não só na Venezuela, e faz parte do nosso legado, como países colonizados e como países independentes.

Além disso, recebemos toda a cultura africana através da escravidão. Negá-la ou tentar encobri-la apenas com a religião católica, ou até satanizá-la, é uma pressão existente na cultura caribenha. Mas estas manifestações sempre conseguem encontrar uma forma de encontrar seu curso.

Evidentemente, tudo tem um lado luminoso e um lado obscuro. Mas o que me interessava era que minhas personagens estivessem em contato com o lado luminoso desta religião e desta cultura, até porque a ciência abandona minha protagonista. Ela não entende por que o cabelo dela cai, não consegue respostas.O que faço?

Todas nós passamos, em algum momento, pela ideia de "e se eu ler as cartas? E se lançar os búzios? E se perguntar ao horóscopo?" Porque é normal, é também muito próprio da nossa cultura. E eu queria que fosse retratado de forma muito respeitosa, com muita beleza, do ponto de vista luminoso, porque, obviamente, é também assim que eu vivenciei quando morava na Venezuela. Nesta relação com o mágico, com o misterioso, existe algo tão íntimo e tão profundo que eu não queria deixar de fora do romance.

BBC: O que você quer que as pessoas extraiam do seu romance?

Pérez Arias: Que elas se aproximem do romance com a curiosidade de conhecer estas personagens a quem tenho tanto carinho. São personagens que, para mim, são encantadoras, que talvez eu possa prometer que irão ficar com os leitores por um longo tempo. Eu gostaria que elas abordassem o romance com esta curiosidade.

E algo que eu gostaria que elas levassem consigo ao terminarem de ler é que existem coisas que não saberemos explicar sobre o que faz o nosso corpo, mas o meu desejo é que você tenha no caminho a companhia de personagens e pessoas que amam você e tornem as coisas um pouco mais fáceis para você nesta viagem única de nos descobrirmos como seres humanos: falíveis, com corpos que sofrem coisas, porque acontecem coisas com os corpos.

Neste relato, nesta experiência, desejo que você tenha a companhia de amigas e de pessoas que a apoiem e façam você rir.

Parte do que eu queria era que o romance não fosse um drama insuportável sobre mulheres em crise, à beira de um ataque de nervos, mas sim que fosse uma viagem desafiadora, difícil, na qual se pudesse respirar, onde houvesse ar e que esse ar fosse também marcado pelo humor, pela vontade de rir das nossas tragédias, que é o que há de mais latino-americano.

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