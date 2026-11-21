A publicidade mineira voltou a conquistar espaço no cenário nacional. Desta vez, o reconhecimento veio para a Lápis Raro, vencedora do Prêmio Profissionais do Ano 2026, na categoria Regional Leste-Oeste, com a campanha "Sazonalidades", criada para a Unimed-BH. O resultado marca a sexta conquista da agência em uma das mais tradicionais premiações da publicidade brasileira.

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A Lápis Raro também esteve entre os finalistas com um trabalho desenvolvido para a Cemig, ampliando sua presença em uma premiação que, há 48 edições, reconhece a excelência criativa e a qualidade das produções audiovisuais do país.



A conquista também chama a atenção para a relevância da televisão na estratégia dos anunciantes e na construção de marcas. Apesar da fragmentação das audiências e da multiplicação das plataformas digitais, a TV continua presente em 93,9% dos domicílios brasileiros, segundo dados do IBGE, o equivalente a mais de 75 milhões de lares.



Além do alcance, a televisão mantém um valor simbólico para as marcas. A presença em espaços de grande visibilidade amplia a familiaridade com o público, fortalece a percepção de relevância e aproxima os anunciantes dos principais ambientes de comunicação do país. Quando integrada a uma estratégia consistente, essa exposição também contribui para consolidar credibilidade e reputação.



Alcançar milhões de pessoas, entretanto, não significa necessariamente conquistar sua atenção. Em um ambiente de consumo de mídia cada vez mais fragmentado, disputar alguns segundos do público tornou-se um dos principais desafios da comunicação.



Um experimento divulgado pelo portal especializado The Drum identificou a exposição de uma pessoa a 250 anúncios de mais de 100 marcas em apenas 90 minutos. Embora não represente uma média populacional, o levantamento dimensiona a intensidade da concorrência pela atenção dos consumidores.



CRIATIVIDADE

É nesse contexto que a Lápis Raro destaca a criatividade como diferencial competitivo. Investir em mídia continua sendo fundamental para alcançar o consumidor, mas são as ideias originais e as histórias bem construídas que ajudam uma marca a se destacar, estabelecer vínculos e permanecer na memória.



"Adoramos contar boas histórias. Histórias que divertem, emocionam, surpreendem e fazem as pessoas prestarem atenção, mesmo quando ninguém pediu para assistir a um anúncio. Ganhar o PPA fazendo o que a gente acredita e ama é alegria em dobro!", destaca Cris Cortez, CCO da Lápis Raro.



Com o novo reconhecimento, a agência também celebra uma parceria de 26 anos com a Unimed-BH, construída por meio de trabalhos que acompanham diferentes momentos da comunicação da cooperativa de saúde.



MAIS CONQUISTAS

A conquista no Prêmio Profissionais do Ano integra uma sequência de resultados expressivos da operação mineira. Antes, um dos destaques foi a vitória no Prêmio Élan 2026, promovido pelo Amigos do Mercado, na categoria Regional, com o case "Três Graças", desenvolvido para a Drogaria Araujo.



O trabalho chamou a atenção do mercado pela agilidade na resposta a um assunto em evidência na televisão aberta. A peça foi idealizada, aprovada, produzida e veiculada em apenas três dias, aproveitando uma cena da novela das 9 da TV Globo que abordava a falsificação de medicamentos. No intervalo comercial, um diálogo cotidiano e bem-humorado entre um casal aproximou a marca dos atributos de procedência e confiança, reforçados pelo mote "Tem Araujo pra tudo". A ação alcançou 10,5 milhões de impactos, três milhões de alcance espontâneo e 99,2% de menções positivas. A produção audiovisual ficou a cargo da Brókolis, com direção de cena de Lucas Gontijo, e a produção de áudio, da Yep.



No segmento de mídia exterior, a agência também conquistou o Ouro na 24ª edição do Prêmio Central de Outdoor, que reconhece trabalhos de destaque em peças e veiculações de OOH no país. A Lápis Raro figurou entre os premiados ao lado de agências como Monks, 404, Chicooh+, MP Publicidade e Streetwise.



Os resultados acompanham uma fase de reposicionamento e expansão da operação mineira, marcada pela entrada no Grupo Partners, pelo desenvolvimento de projetos de branding e construção de marca - entre eles, a criação da identidade turística de Belo Horizonte - e por iniciativas de debate e análise de mercado. Um movimento que amplia a visibilidade da agência em Minas Gerais e fortalece sua presença no cenário publicitário nacional.

Briefing

Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026 Divulgação

ELLLAS BRILHAM

Minas Gerais conquista o segundo lugar nacional no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026. A empreendedora Marien Carretero, da ELLLAS, de Belo Horizonte, foi vice-campeã na categoria Negócios Internacionais. A premiação reuniu 34 finalistas de todo o país, com 15 empreendedoras reconhecidas em cinco categorias.

RURAL/ARTESÃ

A edição registrou mais de 24 mil participantes em todo o Brasil, número recorde nos 21 anos da iniciativa. Minas Gerais somou 1.304 inscrições e teve duas representantes na final nacional: Marien Carretero e Nídia Carvalho Prates, do Jequitinhonha, na categoria Produtora Rural ou Artesã.

TIPO EXPORTAÇÃO

Criada há seis anos, a ELLLAS desenvolve estampas exclusivas e produtos de moda, arte e lifestyle, com atuação em mercados como Espanha, Itália, França, Estados Unidos e Marrocos. Marien também lidera o projeto ESG Raízes Vivas, que reaproveita enxovais descartados por hotéis e transforma os materiais em produtos, gerando renda e oportunidades para mulheres.

Black Friday

Este ano, a Black Friday 2026 deve movimentar R$ 14,47 bilhões no Brasil, com 18,3 milhões de pedidos, embora pela primeira vez, o tíquete médio apresente retração, caindo de R$ 808 para R$ 790,71. Em Minas, a projeção é de R$ 5,5 bilhões em vendas, liderado por Belo Horizonte, com 60,6% dos comerciantes esperando vender mais que em 2025.

CONFIANÇA

A expectativa de consumo entre os mineiros cresceu para 73,2%. Por isso, para aproveitar a demanda, o cenário exige campanhas regionais mais precisas, integração entre canais e transparência nas promoções. Este ano, a confiança na Black Friday alcançou 78%, maior índice da série histórica.

"AUDITORES"

As roupas voltaram liderar a intenção de compra, com 55%, seguidas por eletrônicos pessoais (46%), beleza e perfumaria (40%), eletrodomésticos (39%) e calçados (37%). Mas é preciso ter atenção, porque a utilização do uso da inteligência artificial nas compras transformou o consumidor numa espécie de "auditores" do consumo.

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MÍDIAS INTEGRADAS

A ferramenta é usada principalmente para comparar preços (49%), verificar a autenticidade das promoções (47%) e consultar a reputação das lojas (42%). Apenas 33% buscam recomendações. Para agências e anunciantes, a mudança reforça a importância de integrar branding, performance e relações públicas, com informações consistentes e marcas bem posicionadas nos ambientes digitais.