Mesmo que em alguns momentos não pareça, o verão está chegando. Com ele, também chegam as tendências e objetos de desejo do que muitos consideram a melhor temporada do ano. Aqui, você descobre as principais apostas para o verão de 2027 e ainda fica por dentro das coleções de grandes marcas de beachwear.

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ViX @felipecensi/divulgação



Básico e sofisticado

Se o animal print e as estampas continuam como fortes tendências, o preto e outros tons básicos também mostram seu valor na temporada que se aproxima. Essa sobriedade sofisticada é evidente na coleção Resort 2027 da ViX Paula Hermanny.

Pri al Mare Vitor Rodrugues/divulgação



A linha seguiu o conceito intitulado After Light, que traduz a transformação de paisagens de um mesmo lugar pela luz. As diferentes perspectivas como a luminosidade dos fins de tarde, reflexos dourados, azuis profundos, além de tons como preto, off-white e vinho aparecem na seleção de biquínis, maiôs, vestidos, saídas de praia, calças e blusas. Tons de laranja, é claro, não poderiam estar fora da seleção que visa enaltecer a luz.



Essa vasta gama de produtos reforça o que muitas marcas de resortwear querem passar: a moda delas vai muito além da praia.



Collab carioca

Em homenagem à reinauguração do Edifício Piscina, no Copacabana Palace, a Lenny Niemeyer anuncia uma coleção com o hotel, um dos endereços cariocas mais emblemáticos. Toda a linha parte de uma aquarela feita sob medida, em que o lírio, uma das flores favoritas de Lenny Niemeyer, ganha protagonismo. A estampa conversa com o maximalismo, que continua em voga no ano que chega.

Kalini Kalini/divulgação



Maiô, biquínis, cangas, calças, saias e até mesmo sungas e conjuntos de camisa e short em linho para os homens recebem diferentes interpretações da aquarela. Tons como o vinho, o dourado, o preto e o off-white da flor permeiam todas as peças.



Nova loja

Esta temporada corresponde a um novo capítulo na história da Kalini Beachwear. A marca mineira coleciona dez anos de história, e já tinha uma loja em Contagem (MG). Neste mês, inaugurou uma loja-conceito no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de BH.

Cult Gaia Cult Gaia/divulgação



Mais um motivo para as belo-horizontinas conhecerem de perto as peças que incluem biquínis e maiôs com tecidos texturizados e modeladores, além das saídas de praia que mais parecem peças casuais. Não à toa, a marca diz investir em “alfaiataria do beachwear”.



A coleção Mediterrâneo, o mais recente lançamento da empresa fundada por Elizângela Campos e Ludmila Faria, aposta em detalhes metálicos em dourado e tecidos em tons como o terracota, preto e o off-white com estampa azul.



Dentre os modelos da linha, fica evidente o olhar da marca para uma tendência que chegou chegando: a transparência. De forma elegante, ela é apresentada por meio de calças, kimonos e kaftan em tule estampado.



O linho é outro destaque, está em vestido, camisa longa, shorts e pantalonas. Aqui, além do off-white clássico, a marca apostou no azul-marinho, que também está em alta – assim como outras tonalidades do azul.

Latina

A marca colombiana Johanna Ortiz chegou ao Iguatemi 356 com a sua coleção de verão intitulada Playa Grande. Boa notícia para quem estiver em busca de vestidos, túnicas, kaftans, saias e camisas de botão com personalidade e alma latina.



As estampas em tons terrosos, azuis, verdes e alaranjados traduzem a característica forte da marca, que dialoga com o boho chic e com as raízes latino-americanas. Mais uma vez, fica claro que a moda resort não se limita à praia, especialmente num continente vibrante como a América Latina e em um país como o Brasil.



Para todos os gostos

Assinada por Jasmin Larian Hekmat, a coleção Resort 27 da Cult Gaia explora a pluralidade do verão. Dentre as peças lançadas para a temporada de primavera/verão de 2027, há opções de festa com bordados, acabamentos metálicos que compõem roupas inteiras e até casacos de couro – isso é que é moda para literalmente todos os gostos.



O grande destaque da marca talvez seja o uso expressivo de texturas. As franjas, drapeados e até trançados evidenciam a força dessa tendência. O poá, que já veio há um tempo e se mantém atual também não passou despercebido pela marca, e estampa algumas criações.



Sem perder a elegância

A marca Pri al Mare, de Priscila Pitta, é sempre focada em saídas de praia – todas de produção própria. Ela conta que divide os lançamentos entre verão europeu e verão brasileiro, afinal de contas, seu trabalho é totalmente pautado na estação mais quente do ano.



Para o verão brasileiro, ela não consegue se desvincular do ano novo, data, aliás, que muitas de suas clientes passam na praia.



Pensando nisso, Priscila lançou peças que vão bem para a ocasião, no branco, mas que também podem ser compradas em outras cores, como o amarelo manteiga, o terracota e o verde-oliva.



Assim como outras marcas, a Pri Al Mare investiu na transparência, seja por meio do tule ou da renda. Outra tendência em destaque é o crochê, forte símbolo do “feito à mão” que está em destaque. Ele surge como uma flor que completa um vestido de frente única.



Priscila conta que essa coleção foi muito pautada pelo público adolescente, que naturalmente ganhou força entre suas clientes, sobretudo na época do ano novo, quando querem saídas de praia mais especiais.

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“Elas querem muito decote, peças curtas, e na coleção tem decote, tem transparência, tem coisa curta, mas sem perder a elegância. Eu sou mãe também, eu sei que as mães não querem as filhas assim tão expostas. Então, eu procurei fazer uma coisa bem jovem, porém mantendo a elegância”, declara Priscila.