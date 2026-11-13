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NA PRAÇA DA ESTAÇÃO

Feira da Estação promove encontro entre arte, memória e saberes manuais

Com o tema "Tempo - Por Um Fio", terceira edição do evento reúne 96 expositores, entre artistas, artesãos e pequenos produtores. Programação inclui oficinas, bate-papos, música, gastronomia e visitas mediadas ao Sesi Museu de Artes e Ofícios

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Joana Gontijo
Joana Gontijo
Repórter
Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.
13/11/2026 16:36 - atualizado em 13/11/2026 16:37

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SESI Museu de Artes e Ofícios (MAO) recebe a terceira edição da Feira da Estação
SESI Museu de Artes e Ofícios (MAO) recebe a terceira edição da Feira da Estação crédito: Tulio Santos/EM/D.A Press

Em um mundo regido por algoritmos e pela produção em massa, onde a globalização muitas vezes impõe uma estética pasteurizada e impessoal, o ato de criar com as mãos torna-se um manifesto de resistência. Valorizar o pequeno produtor e optar pelo "compre de quem faz" não é apenas uma escolha de consumo - é um exercício de preservação cultural e de conexão humana. Cada peça artesanal carrega consigo o tempo, a identidade e a digital do criador, oferecendo um contraponto necessário ao imediatismo descartável.

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E há mesmo coisas que só o tempo ensina. O movimento paciente das mãos, o conhecimento transmitido entre gerações, a delicadeza de transformar matéria em objeto e a capacidade de reconhecer, em um pedaço de tecido ou em um fragmento de madeira, histórias que merecem continuar sendo contadas. É sob essa perspectiva que a Feira da Estação realiza sua terceira edição, até o próximo domingo (15/11), na Praça da Estação, em Belo Horizonte.

Apresentada pelo Sesi Museu de Artes e Ofícios (MAO) e pela curadora Mary Arantes, a feira traz como tema “Tempo — Por Um Fio” e reúne 96 expositores em uma celebração dos saberes manuais, da arte, da memória e do patrimônio. Depois de duas edições que receberam mais de 7 mil pessoas, o evento volta a ocupar os prédios das antigas estações ferroviárias, aproximando o público de trabalhos que carregam não apenas técnicas e materiais, mas também trajetórias de vida, territórios e afetos.

Ao reunir diferentes linguagens, materiais e gerações de artistas, a Feira da Estação transforma os antigos espaços ferroviários em lugares de circulação de ideias e experiências. O público poderá conhecer e adquirir peças de pequenos produtores e criadores das áreas de cerâmica, bordado, papelaria, marcenaria, joalheria, acessórios, moda, artesanato, cosméticos, design e artes visuais.

A proposta curatorial de Mary Arantes é um convite a desacelerar. O tempo dedicado à criação aparece como elemento que atravessa as obras reunidas no hall de entrada do museu. Em “Passatempo”, Natália Rezende utiliza um tear horizontal para urdir, em branco, a palavra tempo. O trabalho transforma fios em reflexão sobre as linhas que compõem a existência e as tramas que, entrelaçadas, dão forma à experiência humana.

Mary Arantes assina a curadoria do evento: olhar apurado para o que é feito devagar
Mary Arantes assina a curadoria do evento: olhar apurado para o que é feito devagar Divulgação

O universo têxtil também está presente nas criações de Malu Sousa. Em “Tramatura”, a artista envolve cachos de banana com crochê, aproximando o cuidado artesanal dos ciclos da natureza. Já na instalação “Colheita para Tecer”, uma rede suspensa de fibras remete à continuidade dos fazeres têxteis e à transmissão de conhecimentos entre gerações.

A relação entre o trabalho manual e a tecnologia aparece nos desenhos de Estevão Machado, feitos com esferográfica preta. Dedicadas à inteligência artificial “com amor”, as obras são apresentadas pelo artista como uma possível “rebeldia de meus dedos, ou minhas mãos”. Uma afirmação da criação feita pelo gesto humano, em que o movimento dos dedos se coloca como contraponto à automatização.

O convite à convivência e aos afetos também encontra correspondência nos bailarinos de Estevão, produzidos com pastel seco sobre papelão. Entre fios, desenhos, tecidos e corpos, as obras sugerem que, em determinadas circunstâncias, perder tempo pode ser justamente o que nos permite encontrar sentido no que fazemos.

Estevão Machado e Raiz Ateliê Botânico
Estevão Machado e Raiz Ateliê Botânico Divulgação

Em “Bandeira Clubber”, Flaiê também faz da arte um espaço de expressão e resistência. “O mundo está em chamas, e a gente ainda ama, a gente ainda dança”, anuncia o artista. A obra exposta no MAO tem como suporte um lençol recolhido em um motel no Barreiro, região de Belo Horizonte onde vive desde a adolescência. A partir das características físicas e simbólicas do tecido, ele desenvolve uma pintura que combina cores, palavras, volumes e intervenções na matéria. Um objeto associado à intimidade e aos encontros ganha novos sentidos e se transforma em superfície artística.

Os ofícios que atravessam gerações

A valorização dos saberes tradicionais se espalha pelos diferentes espaços da feira. Na joalheria de Ana Queiroz, de Sabará, a memória familiar se materializa em uma instalação que reproduz a bancada de trabalho de seu pai, o luthier Virgílio Lima. Ali, joias, violinos e ferramentas dividem espaço e revelam a relação entre diferentes ofícios, unidos pelo cuidado e pela intimidade com a madeira.

Luciana Figueiredo, do Raiz Ateliê Botânico, apresenta a Coleção Ofícios, criada especialmente para esta edição. A série reúne pequenos pingentes inspirados em instrumentos de trabalho presentes em diferentes profissões: garfo, faca, tacho, serrote, martelo, carretel e dedal. As peças evocam os universos de marceneiros, cozinheiras, doceiras, costureiras e bordadeiras, transformando ferramentas cotidianas em objetos de adorno e memória.

Na Galeria das Cerâmicas, novos talentos exploram as possibilidades da matéria em trabalhos que transitam entre pintura, fotografia impressa e óxidos de aparência metalizada, como nas criações da multiartista Malu Marçal. Em outra direção, Daniel Quintão, da Oficina Terra, Marie Mendes, do Me Chama de Artista, e Analuz Pereira aproximam experimentação e ancestralidade. Os artistas retomam técnicas tradicionais, com queimas a lenha e referências à cerâmica primitiva e arqueológica. Apitos e vasos capazes de reproduzir sons de animais com o auxílio da água completam o conjunto, em um encontro entre invenção e tradição.

Natália Rezende e Malu Sousa
Natália Rezende e Malu Sousa Divulgação

A feira também abre espaço para brechós, antiguidades e peças que carregam marcas de outros tempos. Entre os destaques estão uma coleção especial de sapatos de Virgínia Barros e os trabalhos em madeira de Alcimar, do Raízes do Vale, de Diamantina, além de bordados produzidos em Caeté.

A reutilização de materiais e a transformação de objetos antigos em novas criações aparecem em diferentes trabalhos. Rosa Borda resgata roupas de cama bordadas à mão e transforma os antigos tecidos em broches e brincos, prolongando a vida de trabalhos artesanais que poderiam permanecer esquecidos nos armários. Mel Carrilho, por sua vez, dá nova destinação a fragmentos de azulejos antigos, os chamados “cacos”, convertidos em brincos, broches e colares.

Arte popular, identidade e encontros

A diversidade de expressões artísticas brasileiras também ganha espaço na programação. A arte popular é representada por um ambiente assinado por Fernanda Trombino, do restaurante Xapuri, em diálogo com as esculturas em madeira de Januário Bezerra e as entidades africanas criadas por Nathan, do Sathan Mavambo. Em seus trabalhos, o artista utiliza materiais como arame, metal, miçangas e espelhos para dar forma às figuras.

Além da exposição e da comercialização dos trabalhos, a programação contempla comidas e bebidas, atrações musicais, oficinas, bate-papos e visitas mediadas ao Sesi Museu de Artes e Ofícios, conduzidas pela equipe educativa. A proposta é ampliar o contato dos visitantes com os processos criativos, permitindo que cada peça seja percebida para além de sua forma e função.

Oficina Terra e Me chama de artista
Oficina Terra e Me chama de artista Divulgação

Em uma feira que tem o tempo como fio condutor, a experiência não se resume a percorrer estandes ou escolher objetos para levar para casa. É também uma oportunidade de conversar com quem cria, conhecer os caminhos percorridos por cada trabalho e reconhecer o valor de conhecimentos que sobrevivem justamente porque alguém decidiu dedicar tempo a eles.

Entre a memória do passado e a invenção do presente, a Feira da Estação propõe uma pausa na pressa cotidiana. Afinal, algumas histórias não cabem na velocidade do mundo: precisam de mãos, de encontros e, sobretudo, de tempo.

Veja os expositores

A Passeio/ @apasseiooooooo/ Júlia Miriam Pires Lage

Acervo Nosso/ @acervonossobh/ Regiane de Jesus Costa

Achados da Bia/ @achados_dabia/ Bianca Amaral

Agora é Maria Básica/ @agoraemariabasica/ Laura Ricciardi

Alma Cor/ @almacor.art/ Cynthia Dias Jaber

Amana/ @amana.atelie / Isabelle e Samuel

Ana Pereira/ @analuzpereira/ Ana Luiza Pereira

Ana Ricciardi/ @anariciardiceramica/ Ana Ricciardi

Ar/ @ar.something /Antônio Gomes

Ateliê Bençôi/ @ateliebencoi/Carla Polesi

Atelier Mínima/ @atelierminima/ Livia Stefani

Ateliê Omaia/ @omaiaemarcelo/ Marcelo Maciel Maia

Amyá Ateliê Criativo/@amya_art/ Ana Luiza de Souza Santos

Beth Guzella/@bethguzella/ Elizabeth Guzella

BOH ateliê/@bohatelie/ Laura Santos Marques Barbosa

Bordadeiras de Burnier/ @bordadeirasdeburnier/ Denize Mattar

Brechic/ @brechic.bybetacosta /Roberta Costa

Bricolage/ @bricolage.bijoux / Claúdia Fonseca

Candeia Saboaria/ @candeiasaboaria / Karina

Care Lab/ @usecarelab/Andreza Martins Araújo

Carlos Penna/ @carlospenna.design/ Paulo Pimentel Dornellas

Casa Crisálida/ @acasacrisalida/Giovanna Coppi

Cecília castanha/@castanhacc/ Cecília Castanha

Cecília Vecchi/ @aceciliavecchi/ Cecília Vecchi

Célia Leite/ @estilistacelialeite

Cerâmica Lapoube/ @ceramica.lapoube/ Eduardo de Lapoube

Criancionice/@criancionice/ Olga Obeica

Crocherie/ @crocheri.e/ Cecília Lobo

Cuia Cerâmicas/ @cuiaceramica/ Ivana Almeida

{des}Guarda-Roupa/@dwsguardaroupawg/ Wanda Fucs Andrade Marques

Dentro/ @estudiodentro/ Marlon Morais e Rodrigo Queiróz

Dila Vaz Bordados/@dila.vazbordados/ Rita Vaz

Do Jardim. @dojardim.brasil/ Jade Souto Simões

Dh.T- Bolsas e Acessórios/@deborahtrindadeloja/ Deborah Trindade

Estevão Machado/ @estevaomachadogontijo/ Exposição

Estúdio Volta/@estudio_volta/Elisa Nascimento Cheuri

Flaiê/@flaie.com.art/ Flayer Henrique Alves Rocha/ Exposição

GABZ/ @gabz.ink/ Gabriela Amado/ QR/ ver comissão

Gariglio Design/ @gariglio_design/ Domingos Sávio Gariglio

Giro/_g.i.r.o/ Flávia Leite

Gogoia Design/ @gogoia.design/Marina Faria

Hélli Skin /@helliskin/ Anna Rampazzo

Imanto/ @_imanto/ Thais Moll/ retornar

Impressa|Design/ @impressa.design/ Lucas Nascimento Santos

Indaiá Artesanato/ @indaiamei/ Maria Cloenes

Itamara Ribeiro/ @itamararibeiro/ idem

Jabú/ @use.jabu / Natalia Carolina de Oliveira Souza

Januário Bezerra/ @januariobezerra_/ Januário Bezerra

Joias-Monstro/ @joiasmonstro/ Carolina Gomes

Júnea Fontenelle /@junea_fontenelle/ Júnea Fontenelle

Kadao/ @kadao.joias / Cláudia Magnani

Lívia Bauer/ @liviabauerf/ Lívia Bauer

Llum autocuidado/ @llumautocuidado/ Isabella Barbosa Silveira

Luciana Radicchi/ @luciana_radicchi_0l

Madame Frufru/ @madame_frufru_/ Míria Tomé

Malu Souza/ @malusouza_art/ Maria Luisa Souza/Exposição

Mel Carrilho/ @mel.carrilho / Mel Carrilho

Malú marçal/ @malumarcalc/ Malú Marçal

Me chama de artista/ @mechamadeartista/ Marie Mendes

Meu Avesso Brechó/ @meuavesso.brecho / Adriana Araújo Lima

Miêtta/ @mietta_bh/ Fábio Resende

Natalia Rezende/ @tramas.contemporaneas / Exposição

NotEqual/ @notequal/ Fábio Costa e Pedro Couto

O Inespecífico Antiquariato/ @o_inespecifico_antiquariato_/Marco Paulo Passos/

Oficina Terra/ @oficina_terra/ Daniel Quintão

Oli.o/@olioinfantil/ Paloma Okano

Otal/@otal.decor/ Rodrigo César Madureira

Ourives Ana Queiroz@ourives_ana_queiroz/ Ana Queiroz

Patrícia Leal/ @patricialealatelie/ Patrícia Leal

Potnia/ @potnia.joias / Laila Garcia maia Gonçalves

Querê Home/ @quere.home/ Fabiana Metzker

Raiz Ateliê Botânico/@raiz.ateliebotanico/Luciana Figueiredo

Raízes do Vale| Alcimar Moreira/@raizesdovaledtna/ Alcimar Pereira

Relicário Brechó BH/ @relicariobrechobh/ Priscila

Rico Maciel Cerâmica/ @ricoartceramic/ Ricardo de Oliveira Maciel

Rocus/@rocustore / Renan Rocha

Rosa Borda/ @_rosaborda/ Maria Rosa Lacerda

Sathan Mavambo/ @sathan.mavambo/ Nathan Rodrigues Motta

Seiva/@seivaindiscreta/ Maria Eugênia

Tilda/ @usetilda/ Juliana Rodrigues

Uai Soul/@uaisoul/ Camila Ferreira

Umami/@atelieumami/ Vitória Amaral

Victor Lara Borém/ @v.l.borem/ Victor Lara Borém

Virgínia Barros/ @virginiabarrosoficial/ Virgínia Barros

Vittorio Avery/@vittorio.ceramica/ Vittorio Amadeus Avery/ ver comissão

Xapuri Brasil/@xapuribrasil Fernanda Trombino

Gastronomia

Alcici Cozinha Árabe/ @alcicicozinhaarabe/ Alcici

ApareSidra Hard Cider/ @aparesidra_hard_cider/ Cláudia Pitangui

Ayslla Defumaria/@ayslladefumaria.bh/ Aysla Oliveira

Édassu| Confeitaria BH/@edassuconfeitaria/ Suelle Nestor

Queijo Juá/ @serro.queijojua / Cássio Fonseca

Mantiqueira Bela/ @mantiqueirabela/Rildo Machado

Polvilha/ @polvilha.bh/ Fabiana da Costa Martins

Prata da Marieta/ @pratadamarieta/ Paulo César Nery Costa

Sagrado Queijo/ @sagradoqueijo/ Anaisa Alves Oliveira

Sorveteria Universal/@sorveteriauniversal /Aline Lacorte

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Feira da Estação
Dias 13, 14 e 15 de novembro de 2026
Sexta e sábado: das 10h às 19h
Domingo: das 10h às 17h
Sesi Museu de Artes e Ofícios — Praça da Estação, Belo Horizonte
Entrada gratuita e aberta ao público

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