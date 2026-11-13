Feira da Estação promove encontro entre arte, memória e saberes manuais

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Em um mundo regido por algoritmos e pela produção em massa, onde a globalização muitas vezes impõe uma estética pasteurizada e impessoal, o ato de criar com as mãos torna-se um manifesto de resistência. Valorizar o pequeno produtor e optar pelo "compre de quem faz" não é apenas uma escolha de consumo - é um exercício de preservação cultural e de conexão humana. Cada peça artesanal carrega consigo o tempo, a identidade e a digital do criador, oferecendo um contraponto necessário ao imediatismo descartável.



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E há mesmo coisas que só o tempo ensina. O movimento paciente das mãos, o conhecimento transmitido entre gerações, a delicadeza de transformar matéria em objeto e a capacidade de reconhecer, em um pedaço de tecido ou em um fragmento de madeira, histórias que merecem continuar sendo contadas. É sob essa perspectiva que a Feira da Estação realiza sua terceira edição, até o próximo domingo (15/11), na Praça da Estação, em Belo Horizonte.



Apresentada pelo Sesi Museu de Artes e Ofícios (MAO) e pela curadora Mary Arantes, a feira traz como tema “Tempo — Por Um Fio” e reúne 96 expositores em uma celebração dos saberes manuais, da arte, da memória e do patrimônio. Depois de duas edições que receberam mais de 7 mil pessoas, o evento volta a ocupar os prédios das antigas estações ferroviárias, aproximando o público de trabalhos que carregam não apenas técnicas e materiais, mas também trajetórias de vida, territórios e afetos.



Ao reunir diferentes linguagens, materiais e gerações de artistas, a Feira da Estação transforma os antigos espaços ferroviários em lugares de circulação de ideias e experiências. O público poderá conhecer e adquirir peças de pequenos produtores e criadores das áreas de cerâmica, bordado, papelaria, marcenaria, joalheria, acessórios, moda, artesanato, cosméticos, design e artes visuais.



A proposta curatorial de Mary Arantes é um convite a desacelerar. O tempo dedicado à criação aparece como elemento que atravessa as obras reunidas no hall de entrada do museu. Em “Passatempo”, Natália Rezende utiliza um tear horizontal para urdir, em branco, a palavra tempo. O trabalho transforma fios em reflexão sobre as linhas que compõem a existência e as tramas que, entrelaçadas, dão forma à experiência humana.



Mary Arantes assina a curadoria do evento: olhar apurado para o que é feito devagar Divulgação

O universo têxtil também está presente nas criações de Malu Sousa. Em “Tramatura”, a artista envolve cachos de banana com crochê, aproximando o cuidado artesanal dos ciclos da natureza. Já na instalação “Colheita para Tecer”, uma rede suspensa de fibras remete à continuidade dos fazeres têxteis e à transmissão de conhecimentos entre gerações.



A relação entre o trabalho manual e a tecnologia aparece nos desenhos de Estevão Machado, feitos com esferográfica preta. Dedicadas à inteligência artificial “com amor”, as obras são apresentadas pelo artista como uma possível “rebeldia de meus dedos, ou minhas mãos”. Uma afirmação da criação feita pelo gesto humano, em que o movimento dos dedos se coloca como contraponto à automatização.



O convite à convivência e aos afetos também encontra correspondência nos bailarinos de Estevão, produzidos com pastel seco sobre papelão. Entre fios, desenhos, tecidos e corpos, as obras sugerem que, em determinadas circunstâncias, perder tempo pode ser justamente o que nos permite encontrar sentido no que fazemos.



Estevão Machado e Raiz Ateliê Botânico Divulgação

Em “Bandeira Clubber”, Flaiê também faz da arte um espaço de expressão e resistência. “O mundo está em chamas, e a gente ainda ama, a gente ainda dança”, anuncia o artista. A obra exposta no MAO tem como suporte um lençol recolhido em um motel no Barreiro, região de Belo Horizonte onde vive desde a adolescência. A partir das características físicas e simbólicas do tecido, ele desenvolve uma pintura que combina cores, palavras, volumes e intervenções na matéria. Um objeto associado à intimidade e aos encontros ganha novos sentidos e se transforma em superfície artística.

Os ofícios que atravessam gerações

A valorização dos saberes tradicionais se espalha pelos diferentes espaços da feira. Na joalheria de Ana Queiroz, de Sabará, a memória familiar se materializa em uma instalação que reproduz a bancada de trabalho de seu pai, o luthier Virgílio Lima. Ali, joias, violinos e ferramentas dividem espaço e revelam a relação entre diferentes ofícios, unidos pelo cuidado e pela intimidade com a madeira.

Luciana Figueiredo, do Raiz Ateliê Botânico, apresenta a Coleção Ofícios, criada especialmente para esta edição. A série reúne pequenos pingentes inspirados em instrumentos de trabalho presentes em diferentes profissões: garfo, faca, tacho, serrote, martelo, carretel e dedal. As peças evocam os universos de marceneiros, cozinheiras, doceiras, costureiras e bordadeiras, transformando ferramentas cotidianas em objetos de adorno e memória.

Na Galeria das Cerâmicas, novos talentos exploram as possibilidades da matéria em trabalhos que transitam entre pintura, fotografia impressa e óxidos de aparência metalizada, como nas criações da multiartista Malu Marçal. Em outra direção, Daniel Quintão, da Oficina Terra, Marie Mendes, do Me Chama de Artista, e Analuz Pereira aproximam experimentação e ancestralidade. Os artistas retomam técnicas tradicionais, com queimas a lenha e referências à cerâmica primitiva e arqueológica. Apitos e vasos capazes de reproduzir sons de animais com o auxílio da água completam o conjunto, em um encontro entre invenção e tradição.

Natália Rezende e Malu Sousa Divulgação

A feira também abre espaço para brechós, antiguidades e peças que carregam marcas de outros tempos. Entre os destaques estão uma coleção especial de sapatos de Virgínia Barros e os trabalhos em madeira de Alcimar, do Raízes do Vale, de Diamantina, além de bordados produzidos em Caeté.

A reutilização de materiais e a transformação de objetos antigos em novas criações aparecem em diferentes trabalhos. Rosa Borda resgata roupas de cama bordadas à mão e transforma os antigos tecidos em broches e brincos, prolongando a vida de trabalhos artesanais que poderiam permanecer esquecidos nos armários. Mel Carrilho, por sua vez, dá nova destinação a fragmentos de azulejos antigos, os chamados “cacos”, convertidos em brincos, broches e colares.

Arte popular, identidade e encontros

A diversidade de expressões artísticas brasileiras também ganha espaço na programação. A arte popular é representada por um ambiente assinado por Fernanda Trombino, do restaurante Xapuri, em diálogo com as esculturas em madeira de Januário Bezerra e as entidades africanas criadas por Nathan, do Sathan Mavambo. Em seus trabalhos, o artista utiliza materiais como arame, metal, miçangas e espelhos para dar forma às figuras.

Além da exposição e da comercialização dos trabalhos, a programação contempla comidas e bebidas, atrações musicais, oficinas, bate-papos e visitas mediadas ao Sesi Museu de Artes e Ofícios, conduzidas pela equipe educativa. A proposta é ampliar o contato dos visitantes com os processos criativos, permitindo que cada peça seja percebida para além de sua forma e função.

Oficina Terra e Me chama de artista Divulgação

Em uma feira que tem o tempo como fio condutor, a experiência não se resume a percorrer estandes ou escolher objetos para levar para casa. É também uma oportunidade de conversar com quem cria, conhecer os caminhos percorridos por cada trabalho e reconhecer o valor de conhecimentos que sobrevivem justamente porque alguém decidiu dedicar tempo a eles.

Entre a memória do passado e a invenção do presente, a Feira da Estação propõe uma pausa na pressa cotidiana. Afinal, algumas histórias não cabem na velocidade do mundo: precisam de mãos, de encontros e, sobretudo, de tempo.

Veja os expositores



A Passeio/ @apasseiooooooo/ Júlia Miriam Pires Lage



Acervo Nosso/ @acervonossobh/ Regiane de Jesus Costa



Achados da Bia/ @achados_dabia/ Bianca Amaral



Agora é Maria Básica/ @agoraemariabasica/ Laura Ricciardi



Alma Cor/ @almacor.art/ Cynthia Dias Jaber



Amana/ @amana.atelie / Isabelle e Samuel



Ana Pereira/ @analuzpereira/ Ana Luiza Pereira



Ana Ricciardi/ @anariciardiceramica/ Ana Ricciardi



Ar/ @ar.something /Antônio Gomes



Ateliê Bençôi/ @ateliebencoi/Carla Polesi



Atelier Mínima/ @atelierminima/ Livia Stefani



Ateliê Omaia/ @omaiaemarcelo/ Marcelo Maciel Maia



Amyá Ateliê Criativo/@amya_art/ Ana Luiza de Souza Santos



Beth Guzella/@bethguzella/ Elizabeth Guzella



BOH ateliê/@bohatelie/ Laura Santos Marques Barbosa



Bordadeiras de Burnier/ @bordadeirasdeburnier/ Denize Mattar



Brechic/ @brechic.bybetacosta /Roberta Costa



Bricolage/ @bricolage.bijoux / Claúdia Fonseca



Candeia Saboaria/ @candeiasaboaria / Karina



Care Lab/ @usecarelab/Andreza Martins Araújo



Carlos Penna/ @carlospenna.design/ Paulo Pimentel Dornellas



Casa Crisálida/ @acasacrisalida/Giovanna Coppi



Cecília castanha/@castanhacc/ Cecília Castanha



Cecília Vecchi/ @aceciliavecchi/ Cecília Vecchi



Célia Leite/ @estilistacelialeite



Cerâmica Lapoube/ @ceramica.lapoube/ Eduardo de Lapoube



Criancionice/@criancionice/ Olga Obeica



Crocherie/ @crocheri.e/ Cecília Lobo



Cuia Cerâmicas/ @cuiaceramica/ Ivana Almeida



{des}Guarda-Roupa/@dwsguardaroupawg/ Wanda Fucs Andrade Marques



Dentro/ @estudiodentro/ Marlon Morais e Rodrigo Queiróz



Dila Vaz Bordados/@dila.vazbordados/ Rita Vaz



Do Jardim. @dojardim.brasil/ Jade Souto Simões



Dh.T- Bolsas e Acessórios/@deborahtrindadeloja/ Deborah Trindade



Estevão Machado/ @estevaomachadogontijo/ Exposição



Estúdio Volta/@estudio_volta/Elisa Nascimento Cheuri



Flaiê/@flaie.com.art/ Flayer Henrique Alves Rocha/ Exposição



GABZ/ @gabz.ink/ Gabriela Amado/ QR/ ver comissão



Gariglio Design/ @gariglio_design/ Domingos Sávio Gariglio



Giro/_g.i.r.o/ Flávia Leite



Gogoia Design/ @gogoia.design/Marina Faria



Hélli Skin /@helliskin/ Anna Rampazzo



Imanto/ @_imanto/ Thais Moll/ retornar



Impressa|Design/ @impressa.design/ Lucas Nascimento Santos



Indaiá Artesanato/ @indaiamei/ Maria Cloenes



Itamara Ribeiro/ @itamararibeiro/ idem



Jabú/ @use.jabu / Natalia Carolina de Oliveira Souza



Januário Bezerra/ @januariobezerra_/ Januário Bezerra



Joias-Monstro/ @joiasmonstro/ Carolina Gomes



Júnea Fontenelle /@junea_fontenelle/ Júnea Fontenelle



Kadao/ @kadao.joias / Cláudia Magnani



Lívia Bauer/ @liviabauerf/ Lívia Bauer



Llum autocuidado/ @llumautocuidado/ Isabella Barbosa Silveira



Luciana Radicchi/ @luciana_radicchi_0l



Madame Frufru/ @madame_frufru_/ Míria Tomé



Malu Souza/ @malusouza_art/ Maria Luisa Souza/Exposição



Mel Carrilho/ @mel.carrilho / Mel Carrilho



Malú marçal/ @malumarcalc/ Malú Marçal



Me chama de artista/ @mechamadeartista/ Marie Mendes



Meu Avesso Brechó/ @meuavesso.brecho / Adriana Araújo Lima



Miêtta/ @mietta_bh/ Fábio Resende



Natalia Rezende/ @tramas.contemporaneas / Exposição



NotEqual/ @notequal/ Fábio Costa e Pedro Couto



O Inespecífico Antiquariato/ @o_inespecifico_antiquariato_/Marco Paulo Passos/



Oficina Terra/ @oficina_terra/ Daniel Quintão



Oli.o/@olioinfantil/ Paloma Okano



Otal/@otal.decor/ Rodrigo César Madureira



Ourives Ana Queiroz@ourives_ana_queiroz/ Ana Queiroz



Patrícia Leal/ @patricialealatelie/ Patrícia Leal



Potnia/ @potnia.joias / Laila Garcia maia Gonçalves



Querê Home/ @quere.home/ Fabiana Metzker



Raiz Ateliê Botânico/@raiz.ateliebotanico/Luciana Figueiredo



Raízes do Vale| Alcimar Moreira/@raizesdovaledtna/ Alcimar Pereira



Relicário Brechó BH/ @relicariobrechobh/ Priscila



Rico Maciel Cerâmica/ @ricoartceramic/ Ricardo de Oliveira Maciel



Rocus/@rocustore / Renan Rocha



Rosa Borda/ @_rosaborda/ Maria Rosa Lacerda



Sathan Mavambo/ @sathan.mavambo/ Nathan Rodrigues Motta



Seiva/@seivaindiscreta/ Maria Eugênia



Tilda/ @usetilda/ Juliana Rodrigues



Uai Soul/@uaisoul/ Camila Ferreira



Umami/@atelieumami/ Vitória Amaral



Victor Lara Borém/ @v.l.borem/ Victor Lara Borém



Virgínia Barros/ @virginiabarrosoficial/ Virgínia Barros



Vittorio Avery/@vittorio.ceramica/ Vittorio Amadeus Avery/ ver comissão



Xapuri Brasil/@xapuribrasil Fernanda Trombino



Gastronomia



Alcici Cozinha Árabe/ @alcicicozinhaarabe/ Alcici



ApareSidra Hard Cider/ @aparesidra_hard_cider/ Cláudia Pitangui



Ayslla Defumaria/@ayslladefumaria.bh/ Aysla Oliveira



Édassu| Confeitaria BH/@edassuconfeitaria/ Suelle Nestor



Queijo Juá/ @serro.queijojua / Cássio Fonseca



Mantiqueira Bela/ @mantiqueirabela/Rildo Machado



Polvilha/ @polvilha.bh/ Fabiana da Costa Martins



Prata da Marieta/ @pratadamarieta/ Paulo César Nery Costa



Sagrado Queijo/ @sagradoqueijo/ Anaisa Alves Oliveira



Sorveteria Universal/@sorveteriauniversal /Aline Lacorte



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Feira da Estação

Dias 13, 14 e 15 de novembro de 2026

Sexta e sábado: das 10h às 19h

Domingo: das 10h às 17h

Sesi Museu de Artes e Ofícios — Praça da Estação, Belo Horizonte

Entrada gratuita e aberta ao público