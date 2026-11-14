Mulher à frente do seu tempo

Uma das frases mais ditas por quem conheceu a jornalista Anna Marina, ao tentar defini-la, é que ela sempre foi uma mulher à frente de seu tempo. Isso é fato.

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Em uma época em que a grande maioria das moças não trabalhava e todas saíam à rua usando luvas, Anna aceitou o convite de seu amigo Fred Chateaubriand para ter um programa na extinta TV Itacolomi.



Se consultou alguém ou pediu permissão para sua mãe? Claro que não. Foi com a cara e a coragem, até chegar ao estúdio e saber que o programa seria ao vivo. Assim que entrou no ar, ela travou. Não conseguiu falar uma frase inteira sem gaguejar e saiu do ar para nunca mais voltar. Desde então, qualquer menção a entrevista na frente das câmeras era rechaçada veementemente com a desculpa de que sua voz era muito feia.



Fred sabia que Anna tinha muito potencial e levou a amiga para trabalhar como colunista social no extinto vespertino Diário da Tarde. Entrou em uma redação onde só trabalhavam homens, e foi sem luvas. Para ser aceita, passou a sair com os colegas para beber cerveja em “butecos”, o que era inadmissível. Mas sua postura e comportamento nunca deixaram que sua imagem fosse manchada, e ela soube dosar tudo isso com simpatia, conquistando o respeito de seus pares. Afinal, inteligência sempre teve de sobra.



Na redação do jornal, apaixonou-se por um homem recém-separado, que estava se desquitando. Encarou a família, enfrentou preconceitos, namorou e foi morar com o jornalista Cyro Rodrigues de Siqueira, seu grande amor da vida, a quem chamava carinhosamente de “Bigode”. Anna Marina e Cyro se casaram anos mais tarde, no civil, em 1975.



A sociedade belo-horizontina não aceitava essa situação. Mas aceitaram a colunista Anna Marina, e ela soube aproveitar abraçando outras mulheres destquitadas ou que se uniram a desquitados, na época, e que a sociedade tentou rejeitar. Anna as inseriu na sociedade, dando seu aval. Ninguém falou nada.



Anna Marina sempre teve uma fala e uma escrita afiadas. Sinceridade era outra marca registrada. Quem já teve a oportunidade de ouvir o podcast em que ela deu entrevista – uma raridade – quando o Estado de Minas completou 90 anos, ou o Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, sabe muito bem como ela nunca mediu palavras para dizer a verdade e acabar com o falso moralismo vigente.

“Sou eternamente grato pelo reconhecimento e acolhimento que ela me deu com o meu trabalho, com a minha profissão, que era uma profissão nova em Minas Gerais, ser produtor de moda, hoje stylist. Foi esse reconhecimento que me fortaleceu e me fez durar tanto tempo na moda.”

Zeca Perdigão

Stylist

“Mais do que fazer matérias, ela acreditava na moda mineira, valorizava nosso trabalho e nos dava espaço e visibilidade. Com seu olhar e sua dedicação, fez do caderno Feminino do Estado de Minas um importante registro de tudo o que acontecia na moda do nosso estado.”

Márcia Queiroz

Estilista

“Me lembro da matéria que ela fez quando eu tinha 17 anos e havia começado minha primeira marca, a Emrich, e acompanhou a evolução ao longo dos anos, sempre com muito carinho, e, ao mesmo tempo, com a firmeza do olhar de quem edita.”

Érika Mares Guia

Empresária

“Anna Marina foi, sem dúvida, uma das pessoas mais importantes da história da moda mineira. Na minha trajetória, seu carinho e apoio foram marcantes desde o início. Ela me recebeu, prestigiou meu trabalho e teve um papel muito especial na minha carreira.”

Elisa atheniense

Designer de bolsas

“Anna Marina fez parte de um tempo em que o Brasil aprendia a criar, fazer, comercializar e, sobretudo, escrever sobre moda. Um tempo de descobertas, pioneirismos e de olhos especialmente brilhantes para a moda que se fazia em Minas Gerais.”

Ronaldo fraga

Estilista

“Anna Marina abriu o caminho para nossa Associação Mineira de Decoradores de Nível Superior (Amide). Acreditou nas nossas propostas e com sua capacidade como jornalista foi de grande importância para nossa associação. Assim começou uma grande amizade.”

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Maria Ignez Coutinho

Decoradora