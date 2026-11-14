A busca pela excelência

Nunca sonhei em ser jornalista de moda. Nem de gastronomia. Esses assuntos entraram na minha vida quando, um belo dia, fui informada de que passaria a trabalhar com a Anna Marina. Deu um frio da barriga. Nunca vou me esquecer da primeira vez em que ela me entregou um catálogo de roupas e me mandou fazer uma matéria. Sofri, suei, quase não dormi, mas gostei do desafio e logo entendi que ela estaria sempre ali para me pôr à prova.

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Considero um grande feito da minha carreira ter conquistado a confiança da Anna Marina – e até ter recebido elogios. Aprendi a ser criteriosa na avaliação das pautas e a treinar meu olhar para buscar o belo e o diferente. Foi ela quem me abriu as portas para a gastronomia, no caderno Degusta, e me deu o aval para ocupar o meu lugar entre os chefs. Com o apoio dela, participei de empolgantes coberturas nacionais e internacionais.



A grande diferença de idade entre nós nunca foi uma questão. Pelo contrário, sempre achei fascinante tentar enxergar o mundo através das lentes de uma pessoa que tinha vivido muito, visto de tudo, viajado o mundo e experimentado as comidas mais incríveis. Pensava na Anna Marina como minha avó, às vezes rabugenta, mas com um coração enorme e que não deixa ninguém se meter com os seus.

Esses 11 anos ao lado dela mudaram os rumos da minha carreira e certamente me tornaram uma profissional melhor.

Celina Aquino, subeditora

Anna MArina e Heloisa Aline EM d.a press

Grande mentora

A primeira pessoa com quem conversei no meu primeiro dia de estágio no caderno de Cultura do jornal Estado de Minas – a famosa 2ª Seção – foi Anna Marina. Mal sabia eu que, a partir daquele momento, iríamos dividir o mesmo espaço na salinha envidraçada perto do elevador e que aquela convivência se estenderia por décadas. Muito mais do que isto, que Anna se transformaria em uma mentora a quem aprendi a admirar e respeitar.



Talvez a proximidade física e a disponibilidade da estagiária tímida entre nomes gigantes do jornalismo, fez com que logo me convidasse para fazer algumas reportagens para o Feminino. Na sequência, vieram outras demandas que considerei desafiantes naquele início de carreira: entrevistar sua mãe, dona Lygia, sobre o livro que ela lançaria por ocasião do aniversário de 80 anos.



Mas o grande teste aconteceu quando me convocou para fechar o caderno – para o qual me transferiria mais tarde e chegaria à subeditora – enquanto saía de férias pela Europa. Sempre foi assim: ela me provocava nas minhas competências e eu me responsabilizava em dar o meu melhor.



Inteligente, culta, perspicaz, com um faro diferenciado para pautas e uma ligação estreita com as estéticas, Anna Marina se tornou uma grande referência para mim e me levou ao aprimoramento, ao autodidatismo. Mas nosso grande encontro aconteceu realmente no reino das ideias e na paixão pelo ofício. Aí nós nos reconhecemos e construímos projetos em torno dos temas que tratávamos na editoria e no dia a dia da redação.

Heloisa Aline, colaboradora

Até a próxima, querida!



Entrei para o Estado de Minas em fevereiro de 1986. A redação na rua Goiás era um local dos mais pulsantes e intensos que eu conhecia. Eu cursava o quinto período de jornalismo e consegui uma vaga de auxiliar administrativo, ou seja, era um faz-tudo e mais um pouco. Mas o que me importava era bater o ponto todo dia e me sentir integrante daquele universo mágico. Em poucos meses, consegui ser promovida como diagramadora e depois, com diploma nas mãos, me tornei repórter da TV Alterosa.



Muito mais que precisar falar tudo em poucos segundos, me seduzia colocar palavras no papel. Quis voltar para o jornal e um dia bati na porta do Caderno Feminino. Ali havia uma editora chiquérrima, mas austera, brava, chegando às vezes a ser grossa, diziam. O que me custava oferecer a ela meus serviços, mesmo que inexperientes? O mundo da moda me atraia, não apenas pelo seu caráter estético, mas por tudo o que englobava, das grandes indústrias às costureiras solitárias e anônimas.



Do outro lado da porta, estava Anna Marina com quem eu já havia cruzado pelos corredores, ambas sempre com pressa sem muito tempo de trocar olhares. “Ah tá, disse ela me despachando, se eu precisar de uma repórter te procuro”. Saí de lá sem saber ao certo se tinha ou não agradado, mas não me dei por vencida. Uma semana depois voltei com uma matéria que me aventurei a escrever sobre as tendências da indústria têxtil. “Pode deixar aí em cima da minha mesa.” Achei que meu texto iria se perder em meio a tantos releases, papéis, croquis, livros, jornais…



Passaram-se duas semanas e lá estava eu de novo, me mostrando. Quem sabe?

“Que bom que você veio. Estou publicando sua matéria neste domingo e queria saber se você está disponível para começar de imediato”. Consegui uhuuuu! Foram 37 anos trabalhando juntas, mesmo que fisicamente distantes por grandes períodos.



Não vou falar da Anna como a grande jornalista que ela foi. Tive o privilégio e a honra de conhecê-la como pessoa. Não há um único projeto de vida ou profissional meu que não tenha recebido o apoio dela, muitas vezes um empurrão. Aquela mulher austera, que me despachou de forma seca e rápida em minhas primeiras investidas, se revelou uma pessoa leal e humana como poucas. Sempre a defendi, inclusive, quando ela mesma tentava se boicotar. Isso não é segredo para ninguém. Não sei para onde Anna foi, só sei precisar o local que ela sempre ocupou e ocupará em meu coração. Até um dia, querida, pois creio que nos reencontramos nessa vida e o faremos muitas mais.

Patrícia Espírito Santo, colunista

Uma inspiração e referência

Desde muito cedo, Anna Marina ocupou o meu imaginário como uma jornalista respeitada e com um estilo único de se comunicar. Ainda adolescente, não perdia a leitura de suas colunas diárias e matérias gerais.

Mais tarde, houve a aproximação profissional entre nós, quando trocava com ela informações para o meu espaço Bloco de Moda (no Diário da Tarde). Um gesto de confiança de sua parte, que se consolidou ao me convidar para colaborar no Caderno Feminino.



Aqui é relevante ressaltar seu pioneirismo, ao abrir suas páginas para destacar a indústria fashion mineira e revolucionar o jornalismo de moda brasileiro, ao criar os cadernos especiais de lançamentos – às vezes com mais de 80 páginas – e imprimir ali o prestígio editorial antes exclusivo das revistas especializadas. Um trabalho que a transformou em referência nacional no assunto – algo que testemunhei, diversas vezes, ao ser indagado sobre ela em eventos que cobri em várias regiões do país.

O vazio da sua perda reflete a imensidão do seu legado.

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Wagner Penna, colaborador