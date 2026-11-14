Anna Marina e a Arte Final: uma parceria que fez história

A brilhante trajetória de Anna Marina representa um capítulo importante, não apenas da história do jornalismo, mas também da evolução do mercado publicitário em Minas Gerais. Ao criar e consolidar o Caderno Feminino, em 1969, ela ajudou a estabelecer uma nova relação entre conteúdo editorial, comportamento de consumo e oportunidades comerciais. Com seu trabalho, demonstrou, muito antes da popularização dos conceitos de segmentação de público e marketing de conteúdo, o valor de oferecer informação relevante a leitores com interesses específicos.

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Quando começou a publicar suas crônicas nos Diários Associados, em 1966, a comunicação voltada ao público feminino ainda era marcada por abordagens tradicionais. A criação do suplemento surpreendeu o mercado ao reunir temas como moda, comportamento, decoração, arquitetura e gastronomia. Com o novo espaço editorial, aproximou consumidores, profissionais, empresas e marcas, estabelecendo elos na cadeia de comunicação e consumo.



O sucesso do Caderno Feminino também abriu caminho para uma iniciativa que teria importância direta no crescimento da publicidade mineira. Foi nesse ambiente editorial que, no início da década de 1980, o saudoso jornalista e publicitário Édison Zenóbio, ex-diretor-geral dos Diários Associados, encontrou espaço para ampliar a ideia de uma coluna dedicada exclusivamente ao mercado publicitário. Anna Marina abraçou a proposta, e assim a Coluna Arte Final passou a integrar o suplemento, acrescentando à publicação uma leitura especializada sobre agências, anunciantes, campanhas, profissionais e os movimentos da indústria da comunicação.



A combinação se mostrou especialmente bem-sucedida: um caderno que já conquistara leitores passou a abrigar também uma coluna que se tornaria referência para o mercado publicitário. Com isso, a Arte Final ganhou identidade própria, acompanhou a evolução da propaganda em Minas Gerais e abriu espaço para dar visibilidade a empresas, talentos, campanhas e transformações do setor, sob dois olhares experientes: Anna Marina e Édson Zenóbio. Mais do que publicar notícias, eles ajudaram a construir a memória da atividade publicitária no estado.



Para o mercado, a iniciativa representou uma oportunidade de reconhecimento e interlocução com a sociedade. A publicidade passou a contar com um espaço editorial permanente em um dos principais jornais mineiros, aproximando agências, anunciantes e profissionais e valorizando uma atividade econômica que ganhava relevância na diversificação dos negócios e da comunicação em Minas Gerais.



O suplemento também contribuiu para dar visibilidade a profissionais, empresas e atividades econômicas que encontraram em suas páginas um espaço de divulgação e reconhecimento. Na moda, estilistas e marcas que ainda não eram conhecidos do grande público participaram de um movimento de valorização da cadeia produtiva mineira. Na arquitetura, no design e na decoração, o caderno ajudou a ampliar o interesse dos leitores por projetos, ambientes e tendências. O mesmo aconteceu com a gastronomia, o artesanato e as manifestações culturais, aproximando esses segmentos de consumidores e potenciais mercados.



O diferencial estava na credibilidade editorial. Anna Marina construiu uma identidade própria, com independência, apuração e olhar atento às transformações do mercado e da sociedade. Para os anunciantes, estar presente naquele ambiente significava dialogar com um público que reconhecia a publicação como referência. Uma relação que evidencia um princípio ainda atual da comunicação: a força comercial de um veículo está diretamente ligada à relevância e à confiança que conquista junto aos leitores.



Em tempos de influenciadores digitais, algoritmos e estratégias de branded content, a trajetória de Anna Marina também oferece uma reflexão sobre a importância da curadoria e da identidade editorial. Ela compreendeu que segmentar não significava apenas dividir públicos, mas conhecer seus interesses, antecipar tendências e estabelecer conexões duradouras.



Enfim, ao longo de mais de seis décadas de jornalismo, Anna Marina ajudou a construir um espaço que ultrapassou as fronteiras da redação. Seu legado também está na aproximação entre imprensa, publicidade, varejo e economia criativa. E há uma dimensão particularmente simbólica nessa história, quando o Caderno Feminino acolheu a Coluna Arte Final e abriu espaço para que o mercado publicitário tivesse voz dentro de um suplemente que já despontava como sucesso. E essa contribuição permanece viva nas páginas que Anna Marina ajudou a construir e que hoje também contam a história da própria propaganda mineira.

Briefing

ORELHÕES DE VOLTA

Uma iniciativa idealizada pelo empresário mineiro André Souza transforma os antigos orelhões em pontos gratuitos de apoio a entregadores, motoristas de aplicativos, taxistas e profissionais de logística. Os equipamentos oferecem água potável gelada e micro-ondas para aquecer refeições, sem necessidade de cadastro, aplicativo ou consumo. O modelo combina serviços de utilidade pública e mídia exterior (OOH), financiados por patrocínios e publicidade. Cada unidade recebeu investimento estimado em R$ 30 mil,

após 18 meses de desenvolvimento.

UNIDADES EM BH

A primeira unidade foi inaugurada na região do Barreiro. O plano de expansão prevê até dois mil pontos de apoio no primeiro ano, com operação por empresas licenciadas em diferentes regiões do país. A proposta inaugura um formato de OOH que substitui a exposição passiva das marcas pela interação direta com o público. A publicidade, nesse modelo, financia serviços gratuitos e associa os anunciantes a uma iniciativa de impacto social.

JAPÃO EM BH

Após 54 edições realizadas em quatro anos, a Mostra Japão, maior evento itinerante de cultura japonesa do país, chega pela primeira vez a Belo Horizonte. A 55ª edição será realizada de 20 a 22 de novembro, na Praça do Papa, com entrada gratuita mediante doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível. A programação acontece das 11h às 22h, nos três dias, e o evento é Pet Friendly.

ATRAÇÕES

A programação reúne apresentações de música e dança tradicional japonesa, demonstrações de tambores taiko, concurso cosplay, artesanato e produtos orientais. A gastronomia também é destaque, com pratos como sushi, sashimi, yakisoba, tempurá e takoyaki, além de especialidades da culinária coreana e de

outros países asiáticos. A proposta é

oferecer uma experiência cultural e gastronômica para toda a família.

LEITURA

A Livraria Leitura participa de mais uma edição da campanha "Eu apoio uma Livraria de Bairro", com títulos do Grupo Editorial Record por preço acessível. A ação valoriza as livrarias físicas e amplia as opções de presentes para o fim de ano.

OPÇÕES VARIADAS

A seleção reúne obras de diferentes gêneros, entre elas Violeta, O Homem que Calculava, O Sol é para Todos, A Coragem para Liderar e Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. O catálogo inclui clássicos, ficção contemporânea, desenvolvimento pessoal e literatura infantil.

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VALORIZAÇÃO

Rafael Martinez, head de Marketing da Leitura, destaca que a campanha reforça o papel das livrarias como espaços de descoberta, convivência e acesso à cultura.

A iniciativa também busca conscientizar o consumidor sobre a importância do

comércio livreiro de bairro.