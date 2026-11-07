Perfume secreto

O perfume está deixando de ser um produto restrito à pele e ganhando novos pontos de aplicação na rotina de beleza. De acordo com o IMARC Group, o mercado global de hair & body mists movimentou US$ 9,25 bilhões em 2025 e deve alcançar US$ 15,83 bilhões até 2034, com crescimento médio anual de 5,97% entre 2026 e 2034.

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Dentro da categoria, as hair mists – perfumes para cabelos –, representam 31,6% do mercado em 2025 e aparecem como o segmento de crescimento mais acelerado, com projeção de expansão de aproximadamente 6,8% ao ano. Atenta à evolução dos hábitos de beleza e à busca por novas formas de personalizar a experiência olfativa, a Beleza na Web fez uma seleção dos perfumes para cabelomais luxuosos.



Mais leves do que as fragrâncias tradicionais, os hair mists foram desenvolvidos especialmente para os fios e podem acompanhar diferentes momentos do dia, seja após a lavagem, antes de sair ou para renovar o aroma ao longo da rotina. O movimento também acompanha uma transformação no comportamento de consumo: o uso do produto passa a ser encarado como uma experiência que pode ser construída em camadas,

combinando diferentes produtos e pontos de aplicação para criar uma identidade olfativa mais personalizada.

O perfume para cabelo deixa os fios com um aroma agradável e ajuda a neutralizar odores do dia a dia, como fumaça e poluição. Ele elimina rapidamente cheiros indesejados de comida, suor ou trânsito. O bom é que além do perfume, muitas marcas desenvolveram fórmulas com ativos hidratantes como pantenol, silicones leves e vitaminas, o que agrega aos fios e dão brilho. Alguns ajudam na redução do frizz, alinhando os fios sem pesar ou deixar o cabelo oleoso. Eles possuem pouquíssimo ou nenhum álcool, diferentemente dos perfumes corporais comuns.



É um produto extra na rotina de beleza, visto que não substitui os cuidados básicos de lavagem e hidratação. Por ter baixa concentração de álcool para proteger a fibra capilar, a fixação é menor que a de um perfume tradicional de pele. Se usado em excesso ou em versões de má qualidade, pode deixar resíduos indesejados dependendo da curvatura ou espessura do fio.



O cuidado que deve ser tomado é com relação à quantidade de álcool na composição. A maioria dos perfumes para cabelo não possuem esse componente e, se têm, a concentração de álcool é reduzida. De qualquer forma, vale a pena ficar de olho na embalagem e conferir para não ressecar e nem danificar os cabelos.

A tendência também acompanha a evolução do próprio haircare, que passa a incorporar elementos sensoriais à rotina, ampliando as possibilidades de cuidado e expressão pessoal. Confira a seleção feita pela plataforma.

Fragrâncias tradicionais

Carolina Herrera 212 VIP

Rosé Hair Mist: Perfume para Cabelo 30ml (R$ 203,31)Uma versão prática para complementar a perfumação e reforçar a assinatura olfativa ao longo do dia.

Dior J’adore Hair Mist Eau de Parfum:Perfume para Cabelo 40ml (R$ 515,00) – Perfume floral fresco, traz para os fios o encanto da fragrância icônica e feminina da marca.

Alfaparf Semi Di Lino

Sublime Water : Perfume para Cabelo 50ml (R$ 143,90) – Pensado para incorporar a perfumação ao ritual de cuidados com os cabelos.

Carolina Herrera

Good Girl Blush: Perfume para Cabelo 30ml (R$ 208,71) – A fragrância ganha uma versão específica para os fios, para mais uma etapa da rotina.

Sisley Paris Hair

Rituel Le Parfum : Perfume para Cabelo e Corpo 100ml (R$ 899,00) – Uma proposta versátil que pode

ser utilizada tanto nos cabelos quanto no corpo.

Bvlgari Rose Goldea Blossom Delight Hair Mist: Perfume para Cabelo 30ml (R$ 512,00) – Para quem busca levar uma assinatura floral também para os cabelos.

Dior Miss Dior

Blooming Bouquet: Perfume para Cabelo 30ml (R$ 515,00) – A versão capilar permite incorporar a fragrância floral da linha ao ritual de beleza dos fios.

Keune So Pure Eco Therapy: Perfume para Cabelo 50ml (R$ 186,84) – aproximando o universo dos cuidados com os cabelos da experiência de perfumação.

Fame Rabanne Hair Mist : Perfume Feminino para Cabelo 30ml (R$ 224,91) – Criando mais uma possibilidade de aplicação da assinatura olfativa da marca.

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Braé Blooming Rose Perfume Capilar 50ml (R$ 153,81) – Ampliando o ritual de

cuidados para além do tratamento e da finalização.