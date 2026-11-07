Brasil84 conquista "Oscar" do marketing político nos EUA

O ano ainda não terminou, mas a Brasil84 Comunicação já tem motivos para considerar 2026 como a temporada mais emblemática de sua história. A agência de Belo Horizonte conquistou o Top Honor de Campaña del Año (Campanha do Ano) nos Napolitan Victory Awards 2026, uma das mais importantes premiações internacionais de comunicação política. O reconhecimento consagra a campanha "Câmara na Rua", desenvolvida para a Câmara Municipal de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e coloca o mercado publicitário mineiro no topo de projeção internacional.

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Conhecido no meio publicitário como o "Oscar do marketing político", o Napolitan Victory Awards reconhece trabalhos de destaque em campanhas eleitorais, comunicação pública e governamental, consultoria política, estratégia e criatividade. A edição de 2026, que marcou o 15º aniversário da premiação, reuniu participantes, indicados, vencedores e projetos de 26 países.



Para Fabrício Menezes, fundador da Brasil84 e responsável pelo planejamento e pela estratégia dos projetos premiados, o reconhecimento internacional reforça a importância da comunicação pública e da consultoria política quando exercidas com responsabilidade.



"Receber o prêmio de Campanha do Ano é uma honra enorme, mas esse reconhecimento não pertence a uma pessoa. Ele representa um trabalho gigantesco, construído por uma equipe diversa, talentosa e extremamente criativa. Na comunicação pública e na consultoria política, temos uma responsabilidade grande: comunicar com clareza, aproximar instituições das pessoas, criar confiança e contribuir para que a sociedade compreenda e participe das decisões que interferem na sua vida. Estratégia e criatividade precisam sempre caminhar junto com responsabilidade", afirma.



Fabrício também ressalta a dimensão política da atividade: "Eu acredito na política como instrumento de diálogo e transformação. Mesmo diante das diferenças e dos conflitos de uma sociedade, a democracia continua sendo o melhor caminho para construir soluções coletivas. Poder trabalhar todos os dias com aquilo em que acreditamos e ver esse trabalho reconhecido internacionalmente é motivo de muita alegria e gratidão", completa.

Atuação multidisciplinar

Com sede em Belo Horizonte, a Brasil84 Comunicação atua de forma integrada em publicidade, comunicação pública, estratégia, conteúdo, comunicação digital e consultoria. A agência desenvolve projetos para instituições públicas e clientes privados, com profissionais de planejamento, criação, atendimento, conteúdo, audiovisual, mídia e comunicação digital.



A conquista do Top Honor amplia a projeção internacional da Brasil84 e coloca trabalhos desenvolvidos em Minas Gerais no centro de uma das mais relevantes premiações mundiais do segmento.



Além do principal reconhecimento, a Brasil84 encerrou a edição com seis prêmios em diferentes categorias, resultado que amplia a dimensão da conquista e evidencia a consistência de seu trabalho em comunicação institucional e política.

A agência foi premiada nas seguintes categorias:

Campaña del Año - TOP HONOR

Câmara na Rua, Câmara

Municipal de Betim

Mejor Manejo de Crisis Gubernamental

Câmara na Rua, Câmara Municipal de Betim

Mejor Pieza Gráfica

Festa do Pescador, Prefeitura de Várzea da Palma

Mejor Nueva Identidad

Visual/ Branding

Festa do Pescador, Prefeitura de Várzea da Palma

Excelencia en una Campaña Gubernamental e Institucional:

Se é importante para você, a Câmara de BH faz acontecer, Câmara Municipal de Belo Horizonte

Excelencia en Creatividad

Se é importante para você, a Câmara de BH faz acontecer, Câmara Municipal de

Belo Horizonte.

Além de conquistar o prêmio máximo e seis troféus nos Napolitan Victory Awards 2026, a Brasil84 Comunicação havia recebido outros seis reconhecimentos nos Polaris Awards 2026, realizado em Londres. A sequência de premiações internacionais consolida a presença da agência mineira no cenário global da comunicação pública e política.

Briefing

Black Friday

A expectativa de crescimento das vendas no período da Black Friday deve intensificar a disputa das marcas por espaço no mercado publicitário. Com projeção de R$ 13,3 bilhões no comércio eletrônico, alta de 20,7% sobre 2025, a data estimula investimentos em mídia, promoções e estratégias de conversão.

Campanhas

A Black Friday se consolida como uma temporada de consumo, com ofertas distribuídas ao longo de novembro. O movimento abre espaço para campanhas mais prolongadas e estratégias integradas entre televisão, rádio, mídia exterior, plataformas digitais e influenciadores, ampliando as oportunidades de negócios para agências e veículos.

Crescimento

Na capital mineira, a expectativa é superar os R$ 2 bilhões movimentados pela Black Friday de 2025. O cenário favorece anunciantes locais, agências e veículos de comunicação, em uma disputa que combina varejo físico, comércio eletrônico e campanhas regionais para atrair consumidores.

Restrições à Meta

A ANJ, a ABERT e a ANER obtiveram decisão favorável da Justiça de São Paulo contra a Meta, que condicionava o uso de suas redes à autorização para utilizar conteúdos jornalísticos no treinamento de inteligência artificial. A medida questiona alterações nos termos comerciais da empresa, previstas para entrar em vigor em 20 de novembro.

Multa

A decisão determina que a Meta mantenha contas, páginas e ferramentas dos veículos em pleno funcionamento, sem punições pela recusa às novas condições. As entidades consideram a medida uma vitória na defesa dos direitos autorais, da propriedade intelectual e da sustentabilidade do jornalismo profissional. O descumprimento por gerar multa de R$ 1 milhão por dia.

CLUBE DE CRIAÇÃO

A campanha de vacinação contra a raiva, criada pela Lápis Raro para a Prefeitura de Belo Horizonte, abriu espaço para a agência mineira no Anuário do Clube de Criação. A peça - um vídeo vertical curto de dez segundos - apresenta um repórter entrevistando um cachorro caramelo sobre sua vacinação, em uma abordagem que combina humor e linguagem própria das redes sociais.

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IA e humor

A agência utilizou inteligência artificial para produzir o conteúdo, buscando potencializar os investimentos em mídia digital. Segundo Cláudia Brandão, diretora de mídia e novos negócios da Lápis Raro, a estratégia ampliou visualizações e alcance, além de reduzir consideravelmente o CPM (custo por mil impressões). A iniciativa demonstra como formatos curtos e criatividade podem contribuir para a eficiência das campanhas digitais.