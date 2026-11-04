Após oito anos, Coperni encerra suas atividades





A dupla de fundadores da Coperni, Arnaud Vaillant e Sébastien Meyer, foi às redes sociais para anunciar o encerramento das atividades da marca. De acordo com a publicação no Instagram, a decisão de fechar a marca partiu de desentendimentos com a Tomorrow London Group, acionista e distribuidora da grife.

“Nos últimos meses, tentamos de tudo para preservar a Coperni e encontrar uma solução para o conflito com a nossa acionista e distribuidora, Tomorrow”, explicam. O conflito ao qual a dupla se refere veio a público em março deste ano, quando a marca deixou de participar da Semana de Moda de Paris. Além disso, em junho, a Coperni entrou com um pedido de recuperação judicial na França. Tudo sob a justificativa de que a Tomorrow estaria comprometendo a saúde financeira da grife.

Bolsa de vidro da Coperni Internet

Agora, a dupla de fundadores expressa ao revelar o encerramento das atividades da Coperni. “Esses oito anos foram incríveis. Nós fomos capazes de dar vida às nossas ideias, conhecer pessoas inesquecíveis e compartilhar momentos que nós jamais ousaríamos imaginar quando embarcamos nesta jornada”, afirmam.

Originalmente criada em 2013, a grife passou por um hiato em 2015 até ser retomada novamente em 2018. Desde então, suas criações chamaram atenção ao combinar ciência e tecnologia no universo da alta-costura. Fizeram coisas excepcionais como criar bolsas de vidro, ouro puro, couro de maçã e até mesmo meteoritos e um toca-CD funcional. Mas talvez seu momento mais viral talvez tenha sido em 2023, quando a Coperni borrifou uma solução de fibras em spray no corpo da modelo Bella Hadid para criar um vestido em plena passarela.

Por fim, para concluir seu comunicado, Meyer e Vaillant agradeceram aqueles que acompanharam sua trajetória, os encorajaram e usaram suas criações. A dupla também dedicou palavras de agradecimento para todos os funcionários que participaram das atividades da Coperni. “Nós estamos orgulhosos do que criamos juntos e felizes por termos compartilhado essa história com vocês. Até breve, Arnaud e Sébastien”.