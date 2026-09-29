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Runway Vision

Criadores brasileiros e internacionais durante a Paris Fashion Week

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Isabela Teixeira da costa
Isabela Teixeira da costa
Repórter
29/09/2026 16:11

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o evento reuniu nomes como Caio Mota, Marc Andrade, Day Molina (Nalimo) e Raphael Brunet, além dos designers internacionais Sara Hamid, Davii e Galbert
o evento reuniu nomes como Caio Mota, Marc Andrade, Day Molina (Nalimo) e Raphael Brunet, além dos designers internacionais Sara Hamid, Davii e Galbert crédito: Runway Vision/Divulgação

Após sua primeira edição brasileira, realizada no Rio de Janeiro, o Runway Vision retornou a Paris no dia 28 de setembro, durante a abertura da Paris Fashion Week. Realizado no The Bridge, sob a Pont Alexandre III, o evento reuniu criadores brasileiros e internacionais em uma programação que aproximou moda, arte e diferentes linguagens contemporâneas.

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Caio Mota
Caio Mota Runway Vision/Divulgação

 

Entre os brasileiros, Caio Mota, Marc Andrade e Day Molina, fundadora da Nalimo, apresentaram seus trabalhos ao lado dos internacionais Sara Hamid, Davii e Galbert. A programação também contou com a participação do artista visual Raphael Brunet, do projeto Cansado da Internet, que levou sua linguagem artística para uma ação na Pont Alexandre III.
 

Kultrshop
Kultrshop Runway Vision

Com sua marca Kultrshop, a designer sudanesa Sara Hamid, radicada em Dubai, apresentou uma abordagem que transita entre o streetwear e uma estética mais minimalista, incorporando referências de sua cultura e tradições. Davii, nome artístico de Fabiano Fernandez, explorou forma, volume e construção por meio de silhuetas esculturais e tridimensionais. Já a francesa Galbert, fundada pelo designer Théo Galbert, apresentou uma linguagem que aproxima luxo, streetwear e alta-costura, combinando técnicas artesanais e uma estética exuberante.
 

Os criadores brasileiros levaram à programação diferentes perspectivas sobre a moda autoral do país. Caio Mota apresentou sua pesquisa ligada à joalheria e aos adornos, enquanto Marc Andrade levou sua abordagem autoral construída a partir de técnicas e referências brasileiras. Day Molina, à frente da Nalimo, apresentou uma criação atravessada por identidade, ancestralidade e conexão com seus territórios.
 

A participação de Raphael Brunet, ampliou a programação para além da passarela, aproximando moda, arte e cultura urbana em uma ação realizada em um dos cartões-postais de Paris.
 

A edição marcou mais um movimento de internacionalização do Runway Vision, que já passou por Paris, Lisboa e Milão e tem como proposta criar conexões entre criadores, culturas e mercados.
 

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“Existe hoje um interesse internacional muito forte pelo que está sendo criado no Brasil. Temos identidade, diversidade e uma cena criativa independente extremamente potente. Por isso decidimos  fazer o movimento no sentido contrário: vir para cá, identificar esses criadores e ajudá-los a conquistar visibilidade internacional e acesso a novos mercados”, afirma Anderson Vescah, diretor criativo do Runway Vision.

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