Após sua primeira edição brasileira, realizada no Rio , o Runway Vision retornou a Paris no dia , durante a abertura da Paris Fashion Week. Realizado no The Bridge, sob a Pont Alexandre III, o evento reuniu criadores brasileiros e internacionais em uma programação que aproximou moda, arte e diferentes linguagens contemporâneas.

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Caio Mota Runway Vision/Divulgação



Entre os brasileiros, Caio Mota, Marc Andrade e Day Molina, fundadora da Nalimo, apresentaram seus trabalhos ao lado dos internacionais Sara Hamid, Davii e Galbert. A programação também contou com a participação do artista visual Raphael Brunet, do projeto Cansado da Internet, que levou sua linguagem artística para uma ação na Pont Alexandre III.



Kultrshop Runway Vision

Com sua marca Kultrshop, a designer sudanesa Sara Hamid, radicada em Dubai, apresentou uma abordagem que transita entre o streetwear e uma estética mais minimalista, incorporando referências de sua cultura e tradições. Davii, nome artístico de Fabiano Fernandez, explorou forma, volume e construção por meio de silhuetas esculturais e tridimensionais. Já a francesa Galbert, fundada pelo designer Théo Galbert, apresentou uma linguagem que aproxima luxo, streetwear e alta-costura, combinando técnicas artesanais e uma estética exuberante.



Os criadores brasileiros levaram à programação diferentes perspectivas sobre a moda autoral do país. Caio Mota apresentou sua pesquisa ligada à joalheria e aos adornos, enquanto Marc Andrade levou sua abordagem autoral construída a partir de técnicas e referências brasileiras. Day Molina, à frente da Nalimo, apresentou uma criação atravessada por identidade, ancestralidade e conexão com seus territórios.



A participação de Raphael Brunet, ampliou a programação para além da passarela, aproximando moda, arte e cultura urbana em uma ação realizada em um dos cartões-postais de Paris.



A edição marcou mais um movimento de internacionalização do Runway Vision, que já passou por Paris, Lisboa e Milão e tem como proposta criar conexões entre criadores, culturas e mercados.



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“Existe um interesse internacional muito forte pelo que está sendo criado no Brasil. Temos identidade, diversidade e uma cena criativa independente extremamente potente. Por isso decidimos fazer o movimento no sentido contrário: vir para cá, identificar esses criadores e ajudá-los a conquistar visibilidade internacional e acesso a novos mercados”, afirma Anderson Vescah, diretor criativo do Runway Vision.