Medley leva experiência e cuidado ao ponto de venda

Em sua reta final, a campanha da Medley sobre saúde mental ocupa até 4 de outubro a unidade da Araujo na avenida Professor Mário Werneck, 1.340, em Belo Horizonte. Iniciada no programa Setembro Amarelo, a ação reforça uma estratégia cada vez mais presente no mercado publicitário: transformar o ponto de venda em espaço de relacionamento, experiência e construção de marca, e não apenas em ambiente de exposição de produtos. A iniciativa integra um movimento mais amplo da Medley de manter ações e projetos de aproximação com consumidores e clientes ao longo do ano, utilizando diferentes pontos de contato para fortalecer vínculos com o público.

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A fachada e o interior da loja recebem a identidade da campanha "Pare um momento; cuide de quem mais importa, você". No local, o visitante encontra uma cabine de descompressão, com ambiente silencioso, iluminação quente, poltrona, aromaterapia, fones com exercícios de respiração e um locker com timer para guardar o celular. A proposta é afastar a pessoa dos estímulos externos por alguns minutos. A ação traz ainda uma interação com balas coloridas, uma para cada sentimento, que servem de brinde e permitem identificar o humor de quem passa pela loja.



Pela primeira vez, a Araujo recebe uma iniciativa construída integralmente em torno de um tema e de um propósito, indo além da presença tradicional de uma marca no ponto de venda. A proposta é aproveitar a proximidade da drogaria com a população para ampliar uma conversa que a Medley vem construindo há alguns anos: cuidar da saúde envolve informação, prevenção, autocuidado e bem-estar emocional, não apenas o medicamento.



Para o mercado publicitário, a estratégia reforça a importância de transformar o ponto de venda em espaço de relacionamento contínuo. O estudo Media Reactions 2025, da Kantar, colocou os anúncios em pontos de venda no primeiro lugar entre os canais de mídia avaliados pelos consumidores em receptividade, em pesquisa com 21,3 mil pessoas de 30 mercados.



Já o Brand Footprint Brasil 2025 mostra que 93% das 50 marcas de consumo massivo mais presentes nos lares ampliaram sua atuação para oito ou mais canais, enquanto levantamento da ABRAS aponta o conhecimento do cliente e o fortalecimento de programas de fidelidade entre as prioridades do varejo. Os dados ajudam a contextualizar uma estratégia que vai além de campanhas pontuais: manter a marca presente em diferentes momentos e pontos de contato pode contribuir para construir recorrência, relacionamento e relevância junto ao consumidor.



Oportunidades

Saúde mental não pode ser uma conversa restrita a momentos de crise ou a um único mês do ano. Precisamos criar oportunidades para que o tema esteja presente na rotina das pessoas de maneira responsável e acolhedora. A drogaria é um espaço muito próximo da população e, ao lado da Araujo, conseguimos levar essa mensagem para um ambiente que já faz parte da jornada de saúde de milhares de mineiros", afirma Valéria Borghi, Head de Marketing da Medley.



A iniciativa faz parte de uma atuação mais ampla da Medley em saúde mental, um dos territórios estratégicos da marca. Entre os projetos já desenvolvidos está a Cássia, assistente virtual criada para ampliar o acesso a informações sobre saúde mental, com conteúdos educativos, orientações de autocuidado e direcionamentos para a busca de apoio profissional quando necessário. A companhia também utiliza o esporte como uma de suas plataformas para promover uma visão integrada de saúde física e emocional, apoiando iniciativas como o Comitê Olímpico do Brasil, o Flamengo Olímpico e os times adultos de vôlei do SESI Bauru.



A escolha da Araujo para ampliar essa conversa acompanha ainda um movimento de maior proximidade da Medley com o varejo farmacêutico. Para a companhia, as farmácias ocupam um espaço cada vez mais relevante não apenas na dispensação de medicamentos, mas também na orientação, no autocuidado e no acesso da população à informação em saúde.



A parceria acontece ainda em um momento simbólico para a Medley, que completa 30 anos em 2026 e vem ampliando a forma como se relaciona com consumidores e clientes. A companhia tem fortalecido sua presença junto ao varejo por meio de iniciativas como a Caravana Medley, que leva a liderança comercial a diferentes regiões do Brasil para ouvir clientes, compreender particularidades locais e construir ações mais conectadas às necessidades de cada mercado.



Ao levar a pauta de saúde mental para dentro do varejo, Medley e Araujo mostram como o ponto de venda pode assumir uma função que vai além da conversão imediata. Quando experiência, conteúdo e propósito são integrados à jornada do consumidor, a loja passa a funcionar também como ambiente de contato e construção de relacionamento. Para marcas e anunciantes, o desafio está em transformar essas ativações em estratégia contínua, com objetivos claros e indicadores capazes de medir não apenas fluxo e vendas, mas também engajamento, lembrança e vínculo com a marca.

Briefing

Klayton Cavalcante SBT/divulgação

SBT REFORÇADO

A emissora ganhou reforço na área comercial com novo head de Novos Negócios Klayton Cavalcante (foto), que assume a posição na equipe liderada por Marcela Marchi, diretora comercial da emissora. Com quase 20 anos de experiência, ele passou por empresas como Jovem Pan, Band, Editora Globo, Valor Econômico, Folha de S.Paulo e Record TV.

NOVOS NEGÓCIOS

Antes de chegar ao SBT, Cavalcante atuou como gerente comercial da Jovem Pan e acumulou passagens por diferentes segmentos da indústria. A contratação reforça a

estrutura comercial da emissora e a frente dedicada ao desenvolvimento de novos negócios.

ALE DE VOLTA

A nova campanha da ALE Combustíveis divulga seu retorno como patrocinadora exclusiva de Rubens Barrichello em duas etapas da Stock Car, em Brasília e Interlagos. O piloto retorna

à categoria pela equipe ALE Full Time Sports e usará

novamente o icônico carro 111.

PARCERIA

A relação entre ALE e Full Time Sports começou em 2019 e inclui ativações nos autódromos, experiências para clientes e ações nos postos. A associação com a Stock Car amplia a presença da marca no universo automotivo e aproxima a empresa de consumidores e parceiros.

PAI E FILHO

A etapa de Brasília marcará a primeira participação de Rubens e Fernando "Fefo" Barrichello juntos em uma prova da Stock Car. Aos 54 anos, Rubinho soma dois títulos na categoria e 11 vitórias na Fórmula 1, enquanto Fefo compete na Fórmula 3 em 2026.

BRASIL BEER

Duas cervejarias mineiras se deram bem no Brasil Beer Cup 2026. A cervejaria Slod, de Nova Lima, levou prata com a German Pilsen e bronze com a Slod Pilsen. Os resultados reforçam a trajetória da marca no mercado artesanal e seu reconhecimento pela qualidade técnica das lagers.

MONKA

Já a cervejaria de Belo Horizonte conquistou ouro com a Export Stout e prata com a Belgian Tripel no Brasil Beer Cup 2026. Pelo segundo ano consecutivo entre as 50 melhores do país, a marca amplia seu histórico de premiações no mercado artesanal.

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TELECOMUNICAÇÕES

Despesas das famílias brasileiras devem crescer 6,75% em 2026, puxadas por celulares e acessórios.

Segundo o IPC Maps, esses itens devem movimentar R$ 152,6 bilhões no país. O estado deve concentrar R$ 82,9 bilhões dos gastos, seguido por Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná.

O país ganhou 5.478 novos estabelecimentos de telecomunicações, chegando