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Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores 2026

Os melhores de 2026

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Repórter
19/09/2026 13:20 - atualizado em 19/09/2026 13:10

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O diretor da CasaCor Minas, Eduardo Faleiro entrega troféu para Sarah Floresta, a gerente-geral de Comunicação Coorporativa, Marca e Relações Institucionais da Arcelormittal, Juliana Machado e a chef Agnes Farkasvolgyi entregam certificado para Paulo Augusto Campos pelo prêmio de Melhor Ambiente da Mostra com o Restaurante Agnes
O diretor da CasaCor Minas, Eduardo Faleiro entrega troféu para Sarah Floresta, a gerente-geral de Comunicação Coorporativa, Marca e Relações Institucionais da Arcelormittal, Juliana Machado e a chef Agnes Farkasvolgyi entregam certificado para Paulo Augusto Campos pelo prêmio de Melhor Ambiente da Mostra com o Restaurante Agnes crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A divulgação dos vencedores da 5ª edição do prêmio criado por este caderno, para destacar o trabalho dos arquitetos e designers de interior que participam da CasaCor Minas, foi na última terça-feira, durante um delicioso brunch oferecido pela chef Agnes Farkasvolgyi. O troféu, patrocinado pela ArcelorMittal, foi criado pelo arquiteto Silvio Todeschi. A entrada dos ambientes vencedores tem uma placa indicativa sinalizando que ele ganhou o Prêmio. Confira os ganhadores.

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Heloisa Aline e Sérgio Stark entregam Menção Honrosa para Patrícia Naves e Mariana Queiroz pelo ambiente Cria Café e Galeria de Arte Jair Amaral/em/d.a press

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