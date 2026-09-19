Os melhores de 2026

A divulgação dos vencedores da 5ª edição do prêmio criado por este caderno, para destacar o trabalho dos arquitetos e designers de interior que participam da CasaCor Minas, foi na última terça-feira, durante um delicioso brunch oferecido pela chef Agnes Farkasvolgyi. O troféu, patrocinado pela ArcelorMittal, foi criado pelo arquiteto Silvio Todeschi. A entrada dos ambientes vencedores tem uma placa indicativa sinalizando que ele ganhou o Prêmio. Confira os ganhadores.

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Clarissa Guerra e Júnia Nocchi entregam troféu e certificado de Profissional Revelação ao arquiteto Fernando Godoy pelo ambiente Galeria Auá jair amaral/em/d.a press

Celina Aquino e Isabela Teixeira da Costa entregam prêmio de Melhor Ambiente Comercial Funcional a Marcelo Alvarenga, da Play Arquitetura, pelo Rivino Bar Banca Jair amaral/em/d. a press

Juliana Machado, gerente-geral de Comunicação Coorporativa, Marca e Relações Institucionais da Arcelormittal, empresa que patrocinou o troféu do prêmio jair Amaral/em/d.a press

A diretora da CasaCor Minas, Juliana Grillo entrega troféu para a arquiteta Luisa Mano pelo Melhor Design de Interior com o ambiente Casa Brastemp Jair Amaral/em/d. a press

Fábio Gomides entrega prêmio de Melhor Paisagismo para Flávia D'Urso, representada na foto por Lais Pizano Jair Amaral/em/d. a press

Ana Bahia entrega Menção Honrosa a Maycon Altera pelo ambiente Bilheteria e Lobby Jair Amaral/em/d.a press

Alexandre Rousset recebe troféu e Certificado das mãos da estilista Liana Fernandes pelo Melhor Ambiente Conceitual com o Espaço Kazza Jair Amaral/em/d.a press

Juliana Boechat, Juliana Machado, da Arcelormittal, e Patrícia Nicácio entregam Menção Honrosa para Marcelo Fontes e Bruno Campos, da BCMF, pelo ambiente Pavilhão OCA Jair Amaral/em/d.a press

Heloisa Aline e Sérgio Stark entregam Menção Honrosa para Patrícia Naves e Mariana Queiroz pelo ambiente Cria Café e Galeria de Arte Jair Amaral/em/d.a press

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