Com a mente aberta

Todo ditado tem nele uma verdade inegável. Um desses é “quem foi rei, sempre será majestade”. Seu significado é óbvio, uma pessoa que já teve grande poder, sucesso, prestígio ou importância na vida continua a merecer respeito e mantém sua grandeza ou elegância, mesmo quando sai do trono.

É inegável e inesquecível que o Grupo Mineiro de Moda ditou a moda no país desde que foi criado em 1982, até quando foi extinto, quase duas décadas depois. Os nomes das marcas e de seus criadores são lembrados até hoje e uma das marcas inesquecíveis é a Patachou, de Terezinha Santos. Sua força e competência fizeram o sucesso da marca.

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Coleção verão 2027 da Pronta - marca de moda feminina de Terezinha Santos Pronta/divulgação



Terezinha acredita que o design funcional e a criatividade podem melhorar o bem-estar das pessoas.

A estilista, especialista em Comunicação Visual e Design, conquistou sucesso de crítica, prêmios e reconhecimento na indústria com técnicas inovadoras de tricô e alfaiataria, modelagem precisa, criações minimalistas, estampas do Brasil e um apurado senso de cor com a Patachou.



Em 2002, criou a marca homônima que rapidamente se consolidou pelas mesmas técnicas e conquistou espaço de exportação nas exclusivas Galeries Lafayette, em Paris. Em 2007 fundou o TS Studio, com o objetivo de inovar nos setores mais estratégicos da indústria. A sensibilidade que levou para o TS Studio possibilitou a regeneração da identidade de diversas empresas e de suas equipes, apresentando propostas de uniformes como uma extensão da marca.

Coleção verão 2027 da Pronta - marca de moda feminina de Terezinha Santos Pronta/divulgação



Em 2021, fundou a” Pronta, marca que nasceu de um momento de maturidade criativa e de uma visão de moda que vai além do modismo e do consumismo, unindo elegância e funcionalidade. “Desenvolvemos coleções perfeitamente combináveis entre si — das cores às formas —, criando um guarda-roupa atemporal e versátil para o dia a dia. A parceria com a Sensil elevou ainda mais essa proposta, unindo design, tecnologia e sustentabilidade em um novo patamar para o segmento de workleisure e alfaiataria”, conta.



Para Terezinha estar pronta não significa ter todas as respostas, mas a mente aberta para todas as perguntas. E a proposta da marca é atender o clássico e o moderno, sem precisar escolher um ou outro, ao contrário, oferecer as duas linhas para que a mulher se encontre onde se sentir melhor.

“Não temos a pretensão de ser arte, mas uma expressão artística que cria uma base atemporal, livre e fluida, quase como uma tela em branco (ou preto)”, diz.



Esta tela está pronta para ser preenchida com pinceladas da personalidade de cada mulher, que eleva o básico a um novo patamar, vivo e autoral.



A Pronta é uma marca focada em alfaiataria sustentável, com estilo quiet luxury, peças atemporais, funcionais e com armários-cápsula coordenáveis entre si. A cada coleção são lançadas poucas peças que conversam entre si.



Tudo é feito com três tipos de malha antiviral que diferente das outras tecnologias disponíveis, o tecido mantém sua eficiência independente do número de lavagens – dá pra se proteger sem perder o estilo. E também usa tecidos planos tecnológicos e poliamida, o que proporciona conforto extremo e menor impacto ambiental.

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Vestidos, blusas, saias, calças, jaquetas etc ganham nesta estação detalhes estilosos como cordões que podem ser ajustados trazendo franzidos em determinadas partes da roupa. Na Cartela de cores, além do branco e do preto, o azul-marinho, o bege e o caqui estão presentes.