Estilo e sustentabilidade

Primeira estilista brasileira voltada ao universo da moda bridal a integrar o line-up da Torino Fashion Week, Julia Pak levou à passarela italiana, no último dia 2, a coleção “Solo” com 16 looks exclusivos. Reconhecido por reunir exclusivamente marcas convidadas, o evento está em sua 11ª edição consolidado como uma vitrine internacional para novos talentos e iniciativas alinhadas à inovação e à sustentabilidade na moda.

coleção incorpora texturas e aplicações manuais criadas a partir de sobras de tecidos armazenados pelo ateliê Lumi.art.br/divulgação



A Torino Fashion Week, realizada entre 27 de junho e 3 de julho, se destaca pela curadoria voltada a práticas responsáveis, valorizando processos conscientes, produção de baixo impacto e novas perspectivas para o futuro da indústria da moda. A participação da estilista Julia Pak reforça essa proposta porque além de desenvolver um trabalho pautado pela produção sob medida e pela ausência de desperdício, a estilista foi pioneira ao criar a primeira boutique bridal de moda circular do Brasil.

Coleção inspirada na vida e obra da artista cubana Ana Mendieta Lumi.art.br/divulgação



Com olhar autoral e qualidade técnico, Julia apresentou em Torino uma coleção inspirada na vida e obra da artista cubana Ana Mendieta, investigando o corpo como extensão da paisagem. A partir das marcas, silhuetas e gestos presentes nas obras da artista, o projeto reflete sobre a crescente desconexão entre o ser humano, a terra e a própria integridade. “Em ‘Solo’, o corpo deixa de ser apenas presença e passa a atuar como superfície de memória, erosão e paisagem, em uma leitura sobre as transformações e violências projetadas sobre a Terra”, declara a estilista.



A coleção incorpora texturas e aplicações manuais criadas a partir de sobras de tecidos armazenados pelo ateliê, reforçando a proposta de reaproveitamento de materiais e valorização do trabalho artesanal. Para encerrar o desfile, Julia elegeu a brasileira Ana Hikari, atriz que foi a primeira protagonista de origem asiática em uma novela da TV Globo.



O convite para integrar o line-up da Torino Fashion Week aconteceu por meio da Câmara de Comércio Italiana no Brasil, instituição que também apoiou a participação da estilista brasileira no evento. Julia também foi apoiada pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), faculdade em que ela se formou e se descobriu dentro da moda.



Julia Pak iniciou sua trajetória na moda dentro do próprio quarto, com uma única máquina de costura. Em 2022, a estilista realizou o sonho de ocupar um dos endereços mais emblemáticos de São Paulo, na Rua Oscar Freire, nos Jardins, onde passou a criar, atender as clientes e confeccionar os modelos em um mesmo espaço.

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Em um ateliê de 200m², dois universos se encontram de forma integrada: de um lado, a exposição dos vestidos de noiva e das peças da by Julia Pak, primeiro e-commerce brasileiro de moda casual feminina sob medida; do outro, a oficina onde cada etapa do processo criativo ganha vida diante das clientes.

Em 2021, integrou a lista Forbes Under 30, consolidando sua relevância no mercado. Já em 2025, ampliou sua presença na região com a abertura de uma boutique. Hoje, após 12 anos dedicados ao mercado de noivas, Julia leva sua visão autoral ao circuito europeu, ampliando internacionalmente um trabalho construído a partir da valorização da singularidade feminina e do fazer artesanal.