Árvore volta ao Top 5 do Mega Brasil 2026

A Árvore Comunicação se mantém entre as cinco empresas de Comunicação Corporativa mais admiradas da região Sudeste 2 no Prêmio Top Mega Brasil de Comunicação 2026. A classificação marca o quarto ano consecutivo da agência mineira entre as finalistas da premiação, que reúne empresas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os vencedores serão anunciados em agosto, durante cerimônia em São Paulo.



A edição deste ano também evidencia a força da comunicação institucional mineira. Além da Árvore, a BH Press Comunicação e Sustentabilidade e a Rede Comunicação integram o Top 5 regional, ampliando a presença de Minas Gerais na fase decisiva do prêmio.



Há 17 anos no mercado, a Árvore desenvolve estratégias de comunicação e imagem para organizações em processos de crescimento, transformação e fortalecimento de reputação. Com equipe multidisciplinar, a agência atende clientes de grande porte, como Grupo Fleury, Drogaria Araújo, Rede Mater Dei de Saúde, Banco BS2, Instituto Localiza, MetrôBH e Tauá Hotéis.



Para o CEO e fundador da Árvore, Rafael Araújo, "tão importante quanto ganhar o prêmio é trazê-lo para Minas, estado que tem profissionais e agências incríveis de Comunicação Corporativa".

Segundo ele, a comunicação ganhou papel cada vez mais estratégico nas organizações e a "Árvore tem orgulho de poder participar dessa transformação, trabalhando de maneira integrada com a governança, estratégia e reputação".



Tendências de mercado

O desempenho das demais finalistas reflete a maturidade do mercado local, com agências que apostam em posicionamentos modernos e distintos. A BH Press tem ampliado sua atuação como um polo de soluções que unem comunicação e a agenda ESG (Ambiental, Social e Governança). Recentemente, a agência lançou seu Relatório de Impacto 2026 em plataforma digital interativa, reunindo os avanços da empresa em 2025.



Elaborado de acordo com as rigorosas diretrizes internacionais da GRI (Global Reporting Initiative) e com o Pacto Global da ONU, o documento reforça o compromisso da agência com a transparência e consolida sua certificação como Empresa B - selo global concedido a negócios que equilibram lucro e impacto social positivo. A plataforma digital do relatório foi desenvolvida internamente com o apoio de inteligência artificial, utilizada para ampliar a eficiência do processo sem abrir mão da curadoria, da análise crítica e do rigor técnico humano.



A Rede Comunicação, por sua vez, vem fortalecendo sua excelência no mercado através da inteligência de dados aplicada aos negócios, gestão de crises, reputação e pela participação ativa em ecossistemas colaborativos nacionais de comunicação.



A presença de Minas Gerais na premiação se confirma pela presença de executivos que lideram a comunicação de grandes marcas. O estado emplacou quatro profissionais no Top 5 Sudeste 2: Carla Lemos de Souza (CMOC Brasil), Cristiane Sanches (Unimed-BH), Paula Hermont (Vale) e Priscila Barros do Amaral (Iveco Group). Temos ainda outras executivas com atuação em grandes empresas instaladas no estado - Ana Cunha (Anglo American), Danielli Gaiotti (Samarco Mineração) e Danny Marchesi (VLI Logística) - entre os Top 15 nacionais.



Considerado o principal reconhecimento da comunicação corporativa brasileira - uma espécie de "Oscar" do setor -, o Prêmio Top Mega Brasil adota um sistema de votação direta realizado pelos próprios profissionais do mercado, incluindo diretores de empresas, jornalistas e agências. Os vencedores receberão o Troféu da Onça Pintada durante o 29º Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégia Corporativa, no dia 26 de agosto, em São Paulo.

Briefing

PREFÁCIO/SENAC

A Prefácio Comunicação assumiu a assessoria de imprensa do Senac em Minas, ampliando sua atuação na capital e no interior do estado. A agência retoma a parceria com a instituição após 13 anos e reforça sua experiência na comunicação de organizações do Sistema S, como

Sebrae Minas, Sesc e Fecomércio.

EQUIPE

A conta será coordenada pela jornalista Isabela Lobo, especialista em comunicação corporativa e gestão de reputação. A equipe (foto) também conta com as jornalistas Mariana Alencar, Marjorie Riff e Lívia Lavorato, responsáveis pelo atendimento ao cliente.

EXPANSÃO

A conquista reforça a expansão da carteira de clientes da Prefácio e o fortalecimento da área de assessoria de imprensa. Nos últimos anos, a agência ampliou sua atuação em setores como educação, saúde, cultura, tecnologia, indústria, infraestrutura e terceiro setor.

FICC

O Festival Internacional de Cerveja e Cultura, maior evento de cerveja artesanal de Minas Gerais, celebra 11 anos com sua 13ª edição no dia 18 de julho de 2026, a partir das 13h, no Parque Municipal de Belo Horizonte.



ATRAÇÕES

Patrocinado pela Prefeitura via Belotur, o festival reúne 15 cervejarias artesanais, 8 operações gastronômicas típicas, feira criativa, área infantil e shows de destaque como Orquestra Mineira de Rock, tributo a Lô Borges pela Família Borges, Audergang com Cláudio Venturini, Dalila Lana e Banda, School Of Rock e DJ Cateb.

DISPUTA

A novidade é o retorno do programa FICC Golden Beer Taps, que capacitará 10 bares da capital e premiará os melhores em votação popular durante o evento, com resultado divulgado em 30 de julho junto ao Guia FICC dos bares referência em BH. Os ingressos são gratuitos, limitados e já disponíveis pela Sympla.

HOMENAGEM NA DOR

A Elo lançou campanha para transformar a frustração da eliminação do Brasil na Copa de 2026 em homenagem à seleção. A ação resgata a última carta autoral de Pelé e busca fortalecer a conexão emocional com a torcida.

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EMOÇÃO

Criado pela AlmapBBDO, o filme reúne imagens marcantes da trajetória do Rei do Futebol e utiliza inteligência artificial para recriar sua voz, dando vida à mensagem deixada pelo ex-jogador.