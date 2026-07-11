Desafio fashion

O Desafio Sou de Algodão + Casa de Criadores chega à fase final de sua 4ª edição, e se confirmando como o maior concurso de moda voltado para estudantes do Brasil. Nesta etapa, cinco finalistas foram selecionados – um representante de cada região do país –, e vão disputar a grande final com o desfile da coleção completa – composta por seis looks – de cada um, durante a 58ª Casa de Criadores, em São Paulo, no final do segundo semestre.



Nesta edição, o concurso recebeu 776 inscrições de estudantes de todo o país. "O Desafio Sou de Algodão + Casa de Criadores tem se consolidado como um espaço potente de formação e visibilidade para estudantes de todo o país. Receber mais de 700 inscrições demonstra não apenas o alcance do projeto, mas o interesse crescente por uma moda conectada à origem, à responsabilidade e à inovação", afirma Silmara Ferraresi, diretora de relações institucionais da Abrapa e gestora do concurso.

Para André Hidalgo, idealizador, fundador e diretor artístico da Casa de Criadores, a iniciativa reforça o compromisso da plataforma com a formação de novos nomes da moda. "A Casa de Criadores nasceu para dar palco a quem está começando, e esse desafio é a tradução disso: jovens talentos construindo uma moda autoral, conectada às suas histórias e aos seus territórios".

CENTRO-OESTE – Alexandre Freitas da Silva Casa de Criadores/divulgação



Sou de Algodão

Trata-se de um movimento criado pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), em 2016, para despertar uma consciência coletiva em torno da moda e do consumo responsável. A iniciativa une e valoriza os profissionais da cadeia produtiva e têxtil, dialogando com o consumidor final com ações, conteúdo e parcerias com marcas e empresas. Outro propósito é informar e democratizar o Algodão Brasileiro Responsável (ABR), que segue rigorosos critérios ambientais, sociais e econômicos e certifica 83% de toda a produção nacional de algodão.



O projeto de cada finalista apresenta uma leitura singular sobre moda, transformando o algodão em linguagem estética e narrativa. Conheça os cinco estudantes e os conceitos das coleções que vão disputar a etapa final do concurso:

z NORDESTE – Daniel dos Santos e Santos

Senai Parangaba /Professora orientadora: Claudia Correia

Com a coleção "Festa no Céu", Daniel dos Santos e Santos assina um projeto autobiográfico que estabelece um paralelo entre o desenvolvimento da ave guará e a construção de um corpo que aprende, ao longo do tempo, a existir com liberdade. Inspirado em memórias do litoral maranhense onde cresceu, o estudante traduz um percurso que vai da contenção à expansão: silhuetas estruturadas, que remetem a uma gaiola, dão lugar a texturas orgânicas e volumes que simulam penas em formação.

Desenvolvida a partir do algodão - em macramê, superfícies têxteis e tule -, a coleção tem o vermelho como cor de ápice, inspirado no guará, simbolizando maturidade e coletividade. "'Festa no Céu' não é sobre aprisionamento, e sim sobre revoada", resume o estudante.

z NORTE – Liz Santos de Sousa

Universidade da Amazônia (Unama)

Professora orientadora: Milena Castro

A coleção "Colapso Amazônida", de Liz Santos de Sousa, projeta o espírito insurgente do movimento NeoCabano para um presente em disputa e um futuro distópico, transformando o que já foi uma revolta armada em linguagem têxtil. Na proposta da estudante, o corpo amazônida deixa de ser paisagem e se torna posicionamento político: silhuetas com estruturas que comprimem e amarrações que limitam revelam tentativas de controle e apagamento, enquanto o próprio algodão resiste e força a saída, mantendo a visibilidade dessa resistência. Costuras expostas, remendos visíveis e o erro assumido como design traduzem a estratégia da falha como resposta à rigidez. "A coleção não se propõe a resolver o conflito, mas a confrontá-lo", afirma a estudante.

z SUDESTE – Nayara Pereira de Souza

Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP)/Professora

orientadora: Juliana Luiza de Melo Schmitt

Em "O Grito do Corpo", Nayara Pereira de Souza investiga a ansiedade como experiência física e sensorial, traduzindo estados internos de tensão e sobrecarga em formas, volumes e superfícies - uma leitura visual inspirada na forma como a arte expressa a angústia humana, como em "O Grito", de Edvard Munch. O look escolhido para confecção nesta etapa do projeto intensifica a relação entre proteção e aprisionamento: desenvolvido em sarja 100% algodão, com zíper destacável e linha de crochê em pontos em X, reforça visualmente a ideia de contenção e tensão estrutural. Na cartela de cores, tons neutros remetem ao peso emocional, o vermelho simboliza tensão e urgência, e o azul aparece como contraponto, associado ao esforço de estabilização diante do caos.

z SUL – Michael Insfran Britez

Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc)

Professora orientadora: Luciana Bertoso

A coleção "Brasiguayo", de Michael Insfran Britez, propõe uma amálgama cultural entre Paraguai e Brasil a partir do resgate de elementos da cultura paraguaia, como o poncho para'í e a renda ñanduti - esta última um símbolo do processo de aculturação que, na coleção, é usado como metáfora para a imigração paraguaia ao Brasil. Criado a partir da vivência do próprio estudante, filho de uma comunidade de imigrantes paraguaios que trabalham na indústria têxtil de São Paulo, o projeto exalta a identidade híbrida de quem não se vê plenamente brasileiro nem totalmente paraguaio. "Che ndaha'éi brasileño ni paraguayo, che mokõivéva, che brasiguayo" (eu não sou brasileiro, nem paraguaio, eu sou ambos, sou brasiguayo), resume o estudante.

z CENTRO-OESTE – Alexandre Freitas da Silva

Centro Universitário IESB | Professora orientadora: Maisa Abranches

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A coleção de Alexandre Freitas da Silva nasce do gesto de olhar para o céu atravessado por pipas - território de liberdade da infância na rua - em contraste com a atmosfera tensa do ambiente doméstico, marcado por conflitos entre os pais. Dessa dualidade entre o céu aberto e as paredes carregadas de tensão do lar, o estudante constrói uma estética autobiográfica: as linhas das pipas são reinterpretadas em costuras aparentes, amarrações com cordão náutico e recortes geométricos, enquanto técnicas como patchwork e upcycling dão corpo aos fragmentos emocionais da memória. A passarela do estudante terá a trilha sonora de "Sujeito de Sorte", de Belchior.