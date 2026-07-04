Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Logo após o pedido de casamento, já começam os planos para o grande dia. Na primeira edição da série falamos sobre o primeiro passo dessa trajetória, o contato com o cerimonial. Desta vez, partimos para outra decisão primordial do casal : o local do casamento.

Espaço de eventos do Anella tem vários ambientes Reprodução Instagram



Espaços abertos, fechados, grandes, médios e pequenos… Para cada tipo de festa há uma opção ideal. Em Belo Horizonte, casas clássicas se unem a locações modernas em uma ampla lista que pode até confundir os noivos. Aqui, fizemos uma pequena seleção com o intuito, justamente, de apresentar espaços diferentes entre si.



Consenso

Um dos mais badalados e reconhecidos espaços de festa nos arredores de BH é o Casa Tua, no Jardim Canadá, em Nova Lima (MG). Inaugurada em 2014, a casa tem diversos diferenciais que foram cuidadosamente pensados e elaborados pela proprietária, Cristina Rocha.



O que os convidados muitas vezes não enxergam como os detalhes estruturais, são de suma importância para ela. “Fiz diversas pesquisas quando estava construindo o Casa Tua. Temos, por exemplo, um espaço de copa equipada para os funcionários; um camarim para a noiva projetado por um profissional do Projac com closet, espaço para maquiagem, etc; docas para fornecedores separadas e cobertas; um grande tanque para bebidas; dentre outros diferenciais”, conta.



Até mesmo o piso, tanto da parte interna quanto da externa, é antiderrapante para evitar acidentes. “No deck externo há um acabamento português que imita a madeira mas não possui aquelas frestas que podem quebrar, por exemplo, saltos finos”, destaca Cristina. O banheiro feminino tem cabines individuais para dar mais privacidade e evitar "engarrafamentos" na frente do espelho.



A casa comporta até 800 convidados, mas, conforme explica a proprietária, costuma sediar eventos de até 300 pessoas. “Não fica vazio, fica muito confortável”, defende.

Espaço Mariângela, do Mariângela buffet, conta com área externa, lago, ponte e salão coberto Lais Lourenço/Divulgação

Integração

Desde 2015, o Espaço Mariângela, no Jardim Canadá, em Nova Lima (MG), abriga festas dos mais variados tipos. Com capacidade para até 450 pessoas, o local integra salão interno com ambiente externo com uma bela árvore central, além de lago, cascata e ponte.



Valéria Prates, sócia do negócio, conta que o fato do Buffet Mariângela – fundado em 1992 – ser tão reconhecido e consolidado em Belo Horizonte, soma para o sucesso do espaço. “O Espaço Mariângela é procurado por famílias tradicionais de Belo Horizonte que sabem o que querem: um ambiente seguro, com estrutura completa e onde a natureza já faz parte do cenário. Isso reduz a necessidade de decoração adicional e valoriza qualquer projeto”, acrescenta.



Gastronomia em destaque

O tradicional restaurante italiano Anella, na Região da Pampulha, é também palco de cerimônias e festas de casamento. Conforme explica o responsável, Theodoro Peluso, esse uso começou em 2013, quando seu irmão, Paolo, se casou lá, após uma ampliação na casa.



“Em dezembro de 2020, abrimos um salão de festa com capacidade para 300 pessoas”, conta o proprietário, destacando que, hoje, o espaço do restaurante não recebe mais eventos.



Quem escolhe casar no Anella conta com espaço coberto, mas também áreas abertas onde, normalmente, a cerimônia é realizada. As comidas, como é de se esperar, são assinadas pela casa e seguem no geral o que é servido no restaurante. “Algumas das nossas virtudes são a qualidade da comida e a fartura”, enfatiza Theodoro, que destaca a mesa de antepastos e o buffet de massas e carnes.



Três espaços

Fundado em 2012, o Restaurante O Conde se tornou, com o passar dos anos, referência no segmento de eventos, especialmente em casamentos e festas de noivado. O restaurante é muito procurado para os chamados mini-weddings, pois comporta celebrações de 15 a 200 convidados. O grupo O Conde conta hoje com mais dois espaços: o Ristorante Palazzo, um ambiente que também funciona diariamente como restaurante, e que comporta eventos com 25 a 250 convidados; e o The Garden, com estrutura ampla ideal para eventos a partir de 100 convidados e capacidade para até 350 pessoas.



Todas as casas estão localizadas no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul de BH, o que pode ser um grande diferencial, afinal de contas, é um ponto bem central, especialmente se comparado a outros espaços de festa. Outro ponto muito positivo é o know-how com a parte gastronômica. “Nosso principal diferencial está na combinação entre gastronomia própria, atendimento personalizado, equipe experiente e uma busca constante pela excelência na experiência do cliente”, enfatiza Bruno Carneiro, à frente da operação.

Há cerca de uma hora

Pertinho da capital mineira, no município de Igarapé (MG), o Villa Igarapés é um espaço ideal para quem quer casar em um cenário repleto de natureza sem se distanciar muito da cidade – está há cerca de uma hora de Belo Horizonte.



Outro ponto de destaque nesse sentido, inclusive, é a possibilidade de hospedar até 30 pessoas. “Antes de ser um espaço de eventos, o Villa Igarapés foi uma pousada, então tem uma estrutura de quartos, piscina, etc”, explica a sócia do negócio, Gabriela Leão, que se encantou pelo espaço durante uma viagem e, ao lado do sócio Gabriel Godoi, investiu nessa ideia há cerca de um ano e meio. “Quando vi a capela já imaginei que seria uma ótima locação para eventos, com vista para a Pedra Grande, o cartão-postal do Igarapés e com direito a um pôr do sol belíssimo”.



Essa ligação com a natureza se fortalece com um paisagismo “exuberante”. Conforme explica Gabriela, o salão comporta até 350 pessoas, mas, se os noivos preferirem uma celebração na área da capela e da piscina, esse número vai para 150.

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*Estagiária sob supervisão da editora

Isabela Teixeira da Costa