Do lixo ao luxo

A ideia partiu de Josette Davis e foi aceita por todos. O ponto de partida: os rejeitos da pedra de onde a AngloGold extrai o ouro. O produto final: joias criadas por designers e arquitetos e confeccionadas pela Manoel Bernardes. O resultado: peças inusitadas.

Andrea Bernardes está feliz com o resultado da coleção Leandro Couri/em/d.a press



Quando Josette teve a ideia não sabia bem onde seriam expostas as peças. “Pesquisei muito para o painel do ambiente do Cássio Gontijo, inclusive pedia à Juliana, filha da Regina Medeiros, referência em peças em vidro, para desenvolver uma peça tipo uma bateia, com o escorrido da água como se fosse ouro, para o ambiente dele. Ficou maravilhosa. Vi que a exposição tinha que ficar ali”, conta.



E foi ela quem convidou o designer Sérgio Stark, e os arquitetos Ana Maria Diniz e Zilda Santiago, Leonardo Rotsen e Laura Carvalho para desenharem as peças e definiu quais seriam.

Anel arcadia Leandro Couri/em/d.a press



Josette ligou para Manoel Bernardes e fez o convite para que a joalheria interpretasse as joias desenhadas para o espaço da AngloGold, utilizando a rocha matriz de onde eles extraem o ouro. É material estéreo e rejeito, para mostrar que é possível transformá-lo em insumo, inclusive para joias. Mariana Gazire Lemos, especilista senior de geometalurgia, esclarece que os veios dourados são pirita, que podem ou não conter ouro, isso é detectado pelos especialistas. É preciso de uma tonelada de rocha para se extrair 5 gramas de ouro.



“Foi um trabalho grande, a quatro mãos, conversamos muito sobre como fazer e o que fazer para transformar a criação em algo factível, que parecesse uma joia mesmo, e a partir daí começou o trabalho de desenvolvimento de uma peça interessante, original utilizando o conceito de transformar o rejeito da pedra matriz em uma joia de verdade”, conta Manoel Bernardes.



Bernardes ressalta que depois do desenho executado as maiores dificuldades foram nas lapidações das pedras porque “a rocha é friável, frágil, desmancha facilmente. Mas os arquitetos e o designer fizeram um trabalho excepcional e conseguimos lapidar as pedras de acordo com as exigências de cada projeto”.



O que fez a Manoel Bernardes enfrentar esse desafio foi a ideia única de mostrar que qualquer elemento pode ser transformado em joia a partir de um conceito interessante. “Esse conceito do co-produto, da rocha que é triturada infinitamente para extrair as micropartículas de ouro dela, é lindo. A pluralidade desses arquitetos e do designer é ilimitada. Cada um interpretou o conceito de uma forma completamente diferente. Oresultado final foi surpreendente.”



Laura Carvalho - ANEL

“Quando a Josette me convidou fiquei muito honrada, porque o ouro em si está presente na narrativa do conceito do meu projeto para a Modernos Eternos deste ano: Arcadium é uma “cozinha de estar” que propõe uma releitura barroca em suas paredes, e dentre os elementos que me ajudam a contar de onde veio o barroco mineiro, é claro que o ouro não poderia faltar.



Fui designada para desenhar o anel, minha peça preferida. Fiz três opções para o Manoel Bernardes escolher, pois eu não conseguia dizer qual era a minha preferida. Ele escolheu o Arcádia, inspirado na arquitetura do pátio da escola: os pilares em espiral que foram os aros duplos do anel e os arcos do pátio, que estão presentes na base. Foi preciso fazer um ajuste de escala do mosaico por causa da lapidação. Amei o resultado.”



Zilda e Ana Maria - BRINCO

A dupla ficou responsável pela criação de um par de brincos. Elas optaram pelo ouro rosé com composição orgânica e assimétrica, inspirado em formas naturais e acabamento escultórico. “A peça combina metal com aplicações de pedra bruta, criando contraste entre brilho e textura mineral. O desenho valoriza a imperfeição das formas e o aspecto artesanal da joia, resultando em uma estética contemporânea, elegante e autoral.”



Leonardo Rotsen - COLAR

“Fiquei muito lisonjeado com o convite, foi o primeiro ano que não participei da mostra com um ambiente e essa foi uma forma de estar presente na mostra, e da forma que eu gosto, com um desafio. Pensar fora da caixa é uma audácia e dá estímulo de aprender. E criar está ligado ao meu dia a dia.

O desafio era usar uma pedra bruta e misturar com ouro. Trabalhamos muito a mistura de materiais na arquitetura.Fiquei assustado quando vi a pedra. Fiz um primeiro desenho, mas era inviável pelo peso e pela lapidação. Manoel Bernardes conversou comigo, entendi e fiz um segundo projeto, que foi o executado. O colar Konfetti, inspirado na alegria do carnaval brasileiro. Uma joia que apresenta a pedra natural e o ouro já trabalhado, ambos no formato de confete. Conectando os confetes, delicadas correntes de ouro remetendo a serpentinas.



Algumas alterações precisaram ser feitas para dar a estrutura necessária para a joia se ajustar à anatomia do corpo da mulher. Tenho que agradecer muito ao Manoel Bernardes, é impressionante o entendimento dele e a sua abertura em trabalhar com pessoas que não entendem do ofício de desenhar joia. Ele é uma pessoa espetacular, me ajudou demais nesse processo, com paciência. Ficou muito próximo da minha concepção, fiquei muito feliz.”



Sérgio Stark - PulseirA

“Fui o único design convidado e fiquei muito orgulhoso, é meu trabalho valorizado. Trabalhado com diversos tipos de materiais, aço, pedra, madeira, vidro. Trabalhar com ouro foi muito interessante. Eu, Manoel Bernardes e o lapidador tivemos percalços em relação à pedra que é muito sensível, fragmenta por conta própria, escama. Queria fazer “rasgos” nela, como se fosse uma renda, mas ela não aceitou. O máximo foi fazer alguns sulcos. Gostei muito de trabalhar com a Manoel Bernardes, de visitar o ateliê do lapidador. Um trabalho muito interessante, e delicado. Gostei do resultado.



No processo de criação precisei de orientação do Manoel Bernardes sobre medida de pulso, e algumas orientações técnicas porque é muito diferente do que eu costumo fazer. Tudo muito novo e interessante. A AngloGold foi muito solícita em mandar amostras de pedra.

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As pedras usadas foram metachert, metadansito, quartzo e xisto carbonoso. A lapidação foi de Walter Lopes Ferreira e os ourives foram Marcos Vinicius da Silva e GeraldoLudgero.