Filadélfia conquista Embratur e prêmio global

O país vive a expectativa de mais uma vitória da Seleção Brasileira na fase eliminatória da Copa do Mundo em busca do hexacampeonato. Mas a publicidade mineira já tem seus próprios motivos para comemorar. A agência belo-horizontina Filadélfia emendou duas conquistas de peso: assumiu a conta de comunicação digital da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e, poucos dias antes, conquistou o Bronze no Lisbon International Health Festival, uma das principais premiações internacionais dedicadas à criatividade em comunicação para a área da saúde.

O case que brilhou em Portugal foi criado para o Centro de Autismo da Santa Casa BH Divulgação



Com a conquista, a Filadélfia amplia sua carteira de contas públicas nacionais, que já inclui o Ministério das Comunicações. "A Embratur é uma marca estratégica para projetar a imagem do Brasil no exterior e reforça nossa expansão na área digital", resume Rodrigo Rocha, CEO da agência.



Rodrigo acrescenta que o potencial da Marca Brasil no turismo foi um dos fatores que motivaram a agência. "É uma oportunidade de trabalhar uma das marcas mais relevantes do país, com enorme capacidade de atrair visitantes e fortalecer a percepção do Brasil no mercado internacional", afirma.



A Filadélfia passa a atender a estatal responsável pela gestão da Marca Brasil e pela promoção do turismo brasileiro no exterior. Caberá à agência desenvolver estratégias e ações digitais voltadas à divulgação de destinos, produtos e serviços turísticos brasileiros nos mercados internacionais, reforçando o posicionamento do país junto ao público estrangeiro.



Se a conquista da Embratur projeta o futuro da agência, o reconhecimento em Portugal chancela a qualidade criativa de seu portfólio. A Filadélfia conquistou o Bronze na categoria Film do Lisbon International Health Festival, um dos principais festivais do mundo dedicado exclusivamente à criatividade, publicidade, design e comunicação no setor da saúde.



A conquista tem caráter histórico para a publicidade mineira. A Filadélfia foi a única agência brasileira premiada nesta edição, ao lado de referências internacionais como Ogilvy Health NY, Area23 NY, Havas Lynx, Olixir (ex-FCB Health) e outras empresas globais. A premiação reúne campanhas de comunicação em saúde desenvolvidas por agências de diversos países e reconhece trabalhos capazes de combinar criatividade, impacto social e excelência técnica. A campanha vencedora foi criada para o Centro de Autismo da Santa Casa BH.



Realizado em Lisboa, Portugal, o Lisbon International Health Festival chega à sua nona edição consolidado como uma das principais premiações mundiais dedicadas exclusivamente à comunicação, publicidade e design para o segmento da saúde. O festival celebra campanhas que contribuem para ampliar a conscientização, a inovação e a efetividade da comunicação em saúde e bem-estar.



Ficha técnica: Anunciante - @santacasabh; agência - @filadelfiacom; direção de criação - Carol Penido e Dan Zecchinelli; direção de arte - André Carvalho e Gustavo Pessoa; redação - Fabi Soares; executiva de contas - Flavia Ramirez e Virgínia Dangeles; head de planejamento - Adriana Miranda; planejamento - Ivilla Garcia; head digital - Ricardo Mazzucatto; planejamento digital - Luis Sturm; redação digital - Hugo Andrade; web designer - Aracelle Martins; mídia on - Guilherme Teixeira; coordenação de mídia - Vic Rosa; head de mídia - Pedro Senra; mídia off - Leticia Freitas; dir. operações - Elenize Almeida; RTVC - Breno Pessoa; produtora - Guerrilha Filmes; fotografia - Gustavo Andrade; head de atendimento - Ruana Pêgo; diretora de negócios - Dani Fraga; produção gráfica - Claudio Fernandes; aprovação - Bruno Veiga e Raquel Ratton.



As duas conquistas reforçam um momento de expansão da Filadélfia, que passa a combinar a gestão de grandes marcas públicas nacionais com reconhecimento em um dos mais importantes festivais internacionais especializados em comunicação para a área da saúde. O desempenho evidencia também a crescente capacidade das agências mineiras de disputar projetos estratégicos em âmbito nacional e conquistar espaço entre os principais players da criatividade mundial.

Briefing

SBT INOVA

O SBT inova em sua cobertura da Copa ao comercializar, pela primeira vez, os direitos das pausas para hidratação dos jogos. O espaço foi adquirido pelo McDonald's, que transformará as interrupções das partidas em ativações de conteúdo

apresentadas por Tiago Leifert.

LENDÁRIOS

As inserções no SBT serão exibidas sempre que o árbitro paralisar a partida para hidratação dos atletas. A ação promove os Copos Lendários da Copa, coleção de itens colecionáveis do McDonald's inspirada em momentos históricos do Mundial, integrando publicidade ao contexto da transmissão.

NOVOS FORMATOS

A estreia aconteceu na transmissão de Brasil x Japão, reforçando a estratégia comercial da emissora de criar novos formatos publicitários durante a Copa do Mundo. A campanha, desenvolvida pela Galeria.ag., também reúne estrelas como Lamine Yamal, David Beckham, Thierry Henry, Son Heung-min e Ronaldinho Gaúcho, além do retorno do personagem Grimace.

VERBA DOBRADA

O Governo Federal empenhou R$ 520 milhões em publicidade institucional no primeiro semestre, mais que o dobro dos R$ 213,5 milhões registrados no mesmo período de 2022, em valores corrigidos pela inflação. Os recursos referem-se exclusivamente às ações de comunicação institucional da Secom.

LIMITE LEGAL

A antecipação dos investimentos ocorre antes do início das restrições da legislação eleitoral, que entram em vigor em 4 de julho. Segundo a Secom, os gastos seguem os limites legais e comparações entre diferentes anos devem considerar o planejamento de comunicação, as políticas públicas e as campanhas de utilidade pública de cada período.

MESSI "VOA"

Lionel Messi estrelou uma ação promocional do filme Homem-Aranha: Um Novo Dia, ao lado do personagem vivido por Tom Holland. No teaser, o craque argentino encontra o super-herói em uma loja de conveniência e os dois "voam" juntos pelas ruas de Nova York, reforçando a estratégia de divulgação do longa.

RECORDE

A participação coincide com mais um recorde de Messi na Copa do Mundo FIFA 2026. Após marcar os dois gols da vitória da Argentina sobre a Áustria, o camisa 10 tornou-se o maior artilheiro da história da competição masculina, superando Miroslav Klose e ampliando sua projeção mundial também como protagonista de campanhas publicitárias e de entretenimento.

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COPA NAS REDES

A Copa do Mundo gerou mais de 9,6 milhões de conversas nas redes sociais entre 11 e 24 de junho, com potencial superior a 7,1 bilhões de visualizações, segundo levantamento da Stilingue by Blip. O estudo mostra o fortalecimento do torneio como uma das maiores plataformas de engajamento digital para marcas.



MARCAS CRESCEM

A presença das marcas cresceu 52% entre a primeira e a segunda semana da competição. Brahma, Nike, McDonald's, Adidas e Coca-Cola lideraram as menções, enquanto empresas como Lenovo, Hyundai, Cimed e Michelob Ultra também ganharam visibilidade em imagens, memes e conteúdos de influenciadores.