Moda íntima no street style: a tendência que une conforto e atitude

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Peças antes restritas ao ambiente privado, como lingeries e pijamas, agora ocupam espaço central no guarda-roupa. Itens de loungewear deixam de ser coadjuvantes para protagonizar produções que unem o sensual, o confortável e o sofisticado.

Essa mudança reflete um novo comportamento que ultrapassa as fronteiras entre o público e o privado na moda. Erika Pizzini, diretora de Produto e Estilo da Loungerie, explica como integrar essas peças ao dia a dia de forma versátil e elegante.

Leia Mais

O básico nada básico

Tops, sutiãs sem aro e bodies minimalistas ganharam um papel central nas produções contemporâneas. Com design limpo e modelagens versáteis, esses itens acompanham a tendência de um vestir mais descomplicado, sem abrir mão da sofisticação.

Para incorporá-los, a sugestão é usar tops neutros sob camisas de linho ou combinar bodies lisos com calças de alfaiataria. Tons como preto, off-white, marrom e nude ajudam a criar uma base elegante e fácil de combinar.

Renda para além da intimidade

A renda conquistou espaço muito além da lingerie e agora aparece em bodies, regatas, saias e calças. O material adiciona textura e feminilidade aos looks. Uma dica é usar um body de renda sob um vestido de alças ou combinar uma regata rendada com peças de alfaiataria.

Calças de renda ganham um toque contemporâneo quando contrastadas com modelagens mais estruturadas. Já produções inteiras com a textura são uma proposta elegante para ocasiões noturnas.

Sensualidade como expressão de estilo

A moda atual ressignifica a sensualidade, transformando-a em uma ferramenta de expressão pessoal. A proposta é usar lingeries, transparências e decotes de forma que reflitam a personalidade e a confiança de quem veste.

É possível deixar um sutiã estruturado aparecer sob um blazer ou apostar em transparências equilibradas por peças de caimento amplo. Bodies e corsets com recortes estratégicos também podem ser os protagonistas da produção.

Sleepwear nas ruas

O sleepwear ganhou status fashion e se tornou uma expressão sofisticada do estilo confortável. Camisas fluidas, conjuntos acetinados e peças inspiradas em pijamas aparecem em produções urbanas, provando que elegância e conforto caminham juntos.

Para adaptar a tendência, combine os conjuntos com sandálias de salto, mocassins ou tênis casuais. Outra opção é usar a camisa aberta sobre uma regata básica ou complementar o visual com um blazer e acessórios marcantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.